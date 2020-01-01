CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Udinese'den Dorukhan Toköz atağı

Le 10 Sport'a göre , orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'i transfer etmek istiyor.

Brozovic ile ilgilenen takımlar arasında de bulunuyor. Ancak Alman ekibi bu transferi finanse etmek için birkaç oyuncu satmayı göze almalı.

PSG'nin Hırvat oyuncu ile ciddi bir şekilde ilgilenme sebebi ise sakatlığı bulunan Marco Verratti'den tam olarak verim alınanamaması.