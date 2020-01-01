Fanatik'in haberine göre savunmanın göbeğine iki takviye birden yapacak olan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Vitor Hugo'nun yanı sıra Erik Sviatchenko ve Ngadeu Ngadjui ile de görüşüyor.

1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.

Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise 'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko. Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon euro'luk fark kaldığı öğrenildi.

Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.