Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Trabzonspor'da stopere 3 aday
Fanatik'in haberine göre savunmanın göbeğine iki takviye birden yapacak olan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Vitor Hugo'nun yanı sıra Erik Sviatchenko ve Ngadeu Ngadjui ile de görüşüyor.
1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.
Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko. Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon euro'luk fark kaldığı öğrenildi.
Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
Manchester United, Alex Telles ile anlaştı
Manchester United, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
RMC Sport’un haberine göre İngiliz devi, 27 yaşındaki futbolcu ile beş yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Porto’nun bu futbolcu için 40 milyon euro talep ettiği, Manchester United’ın ise bu bedeli aşağıya çekmeye çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan Juan Bernat’ın diz sakatlığı ve Layvin Kurzawa’nın altı maç ceza alması nedeniyle PSG’nin de bu futbolcu ile ilgilendiği ancak henüz ciddi girişimde bulunmadığı belirtildi.
Alex Telles, 2016 yazında Galatasaray’dan Porto’ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Sarı Kırmızılılar, Portekiz ekibi ile yaptığı anlaşma kapsamında bu futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış kârının yüzde 10’unu kasasına koyacak.
Aston Villa, Traore'yi açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Olympique Lyon forması giyen Burkina Fasolu sağ açık oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı.
Aston Villa bu transfer için Fransız kulübüne 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
🟣 #TraoréAnnounced 🟣— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 19, 2020
Welcome to Aston Villa, Bertrand Traoré! 🙌
Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor
Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ile Liverpool ilgileniyor.
İngiliz gazeteci Chris Williams'ın haberine göre Liverpool yetkilileri, milli stoper için Alman ekibinin kapısını çaldı.
Schalke 04'ün sezon başladığı için 20 yaşındaki savunmacıyı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak 25 milyon euro civarında bir teklifin bu düşünceyi değiştirebileceği kaydedildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuş, bu kulübün ligden düşmesinin ardından sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.
Bu takımla şimdiye dek 29 resmi maçta görev yapan genç oyuncu, 3 kez de rakip ağları havalandırdı.
Schalke sources confirm Liverpool have contacted them about Ozan Kabak. Official line - squad is settled & not for disruption now season is underway. Privately told an offer around €25m could force a rethink.— Chris Williams (@Chris78Williams) September 18, 2020
Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre Nefiz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Nefiz, Altınordu’da başarılı olmayı çok istediğini belirtti. Altınordu'da gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi bir ekip oluşturduğu söyleyen Emre Nefiz, "Altınordu hedefleri ve projeleri olan bir yer. Burada hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım." ifadelerini kullandı.
Futbola Almanya'da başlayan Emre Nefiz, Türkiye kariyerinde Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor'da forma giydi.
Altınordu, Emre Nefiz'den önce Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün'ü transfer etmişti.
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'a geldi. 2013-2016 ve 2017-2019 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan, 1 yıllık aranın ardından tekrar Beşiktaş'a imzayı attı.
Beşiktaş'ta 70 numaralı formayı giyecek olan Gökhan Töre'nin lisansı çıkartıldı. Deneyimli oyuncu Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Antalyaspor mücadelesinde oynayabilecek.
Gökhan Töre, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasını 28 maçta giyerken 2 gol attı, 4 de asist yaptı.
Liverpool, Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı
Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmasa da İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Thiago için Bayern Münih'e 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.
2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Thiago, Liverpool'un bu yaz yaptığı ikinci transfer oldu. İngiliz devi daha önceden Olympiakos'tan Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmıştı.
Sörloth, Trabzonspor'a 11 milyon euro kazandıracak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncunun transferindeki son durumu anlattı.
Aspor'a konuşan Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Sörloth'tan 11-12 milyon euro kazanacağını duyurdu;
"Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşmayla Sörloth, Leipzig'e transfer olacak. 375 bin euroya kiralık gelip 11-12 milyon euro karla giden ilk futbolcu olacak. Bir sonraki satıştan da pay var."
Geçtiğiniz sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol attı, 10 da asist yaptı.
Ankaragücü'nden orta sahaya takviye
Başkent ekibi, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Senegalli Assane Diousse'yi 1 yıllığına kiraladı.Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, Lewis Baker'ı kiraladı
Bordo-mavililer, Chelsea'den Lewis Baker'ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.İngiliz futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 700 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70 bin euro ödenecektir." ifadesi yer aldı.
Jailson resmen Dalian FC'de
Sarı-lacivertli kulüp, Jailson'un satışı için Çin ekiplerinden Dalian FC'ye transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Çin ekiplerinden Dalian FC'ye transfer oldu.
Jailson'un transferi için Çin ekibi, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.
Cengiz Ünder, Leicester için sağlık kontrollerinde!
Cengiz Ünder transferinde sona yaklaşan Leicester City, milli futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirecek.
Transferin önümüzdeki birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.
🚨 Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrollerinden geçecek.pic.twitter.com/3tkilyqymO— mackolik (@mackolik) September 18, 2020
Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Juventus Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.
2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea’de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.
Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli'den Juventus'a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.
İtalyan spor basını, Higuain’in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu ABD’deki Inter Miami takımında sürdüreceğini belirtti.
Basında ayrıca Juventus'un Higuain'den boşalan golcü mevkisini Barcelona'dan Uruguaylı Luis Suarez ya da Roma'dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko'yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.
Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28 Haziran 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.
Perotti, Fenerbahçe’ye çok yakın!
Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferi ile finansal açıdan eli iyice rahatlayan Sarı Lacivertliler, Diego Perotti transferini bitiriyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Fenerbahçe hem futbolcu hem de kulübü Roma ile prensip anlaşmasına vardı.
İstanbul ekibi bu transfer için Roma’ya 2 milyon 500 bin euro ödeyecek. Üç yıllık sözleşme imzalayacak olan Arjantinli futbolcu da yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanacak
Göztepe, Obinna Nwobodo'yu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı Obinna Nwobodo'yu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Nwobodo'nun en son Macaristan'ın Ujpest takımında forma giydiği kaydedildi.
Trabzonspor'un yeni transferi Afobe, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un, İngiltere'nin Stoke City takımından transfer ettiği Benik Afobe, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Yeni transferimiz Benik Afobe, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda konuşan Afobe, "Merhaba adım Benik Afobe. Bu sezon Trabzonspor’a katılıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Sosyal medya üzerinden gösterdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum. 79 numaralı formayı giyeceğim. Hayde Trabzonspor." şeklinde konuştu.
Lewis Baker, Trabzonspor için geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Trabzonspor ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi.
THY'e ait tarifeli uçakla saat 17.00'de Londra'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Baker, Trabzon'a gitmek üzere İç Hatlar Terminali'ne doğru yönlendirildi.
Baker'ın akşam görüşmelerde bulunmak üzere Trabzon'a ulaşacağı öğrenildi.
Kayode, sağlık kontrolünden geçti
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Olarenwaju Kayode, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayode, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
Bayern Münih cephesi anlaşmayı duyurdu!
Bayern Münih'in başarılı orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın Liverpoo'a transferi artık an meselesi.
Kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Bild'e yaptığı açıklamada, Liverpool ile anlaşmaya vardıklarını doğruladı.
Rummenigge, bu transferin Thiago'nun isteği doğrultusunda gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.
Bale, Cuma günü Londra'ya uçacak
Eski takımı Tottenham'a transferi beklenen Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Cuma günü Londra'ya gidiyor.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanması artık an meselesi.
Gareth Bale ise Cuma günü İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek.
Trabzonspor, Lewis Baker ile anlaştı
Bir yandan Sörloth krizini çözmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavili ekip, diğer taraftan ise kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.
A Spor'un haberine göre Eddie Newton'ın raporları doğrultusunda harekete geçen Karadeniz temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha Lewis Baker için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Öte yandan Lewis Baker'ın akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Roma'nın Perotti için Fenerbahçe'den talebi...
Roma, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği kanat oyuncusu Diego Perotti için istediği bonservis bedelini belirledi.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro talep etti.
Tottenham, Gareth Bale'i kiralıyor
Tottenham, Real Madrid'deki geleceği uzun zamandır belirsizliğini koruyan Gareth Bale'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Daily Mail'in haberine göre 7 yıl aradan sonra yeniden İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinden 15 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
Borja Valero, Fiorentina’ya döndü
Serie A ekibi Fiorentina, Inter’den Borja Valero’yu kadrosuna kattı.
35 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, daha önce beş yıl mor formayı giyip Inter'e transfer olmuştu.
NUMERO DI MAGLIA | 🔢— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 16, 2020
Borja Valero è il nostro nuovo numero 6⃣⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/mf3aI9s7DO
Leverkusen, Kolasinac’ı istiyor
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Arsenal sağ beki Sead Kolasinac’ı gündemine aldı.
Bild’in haberine göre Alman ekibi bu futbolcu için kulübüyle masaya oturacak.
Arsenal’ın Kolasinac için 10 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.
Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı
İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.
Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.
Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.
Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.
Cengiz Ünder, Leicester City yolunda
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder'in transferinde sona yaklaştı.
Leicester City, pazarlıkların olumlu sonuçlanması halinde milli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 maça çıkan Cengiz Ünder, rakip ağları 3 kez sarsmıştı.
Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 2+2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Akgün, Altınordu forması giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.
Geçen sene İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydiğini aktaran Oğuzhan Akgün, "Şimdi tek amacım Altınordu'da kendimi ispatlamak. Genç oyunculardan kurulu kadroda takımımızın başarısı için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Oğuzhan Akgün, geçen sezonun ilk devresinde İstanbulspor'la TFF 1. Lig'de 6 maça çıktı. Oğuzhan Akgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş'ın ardından Altınordu'nun dördüncü transferi oldu.
Everton kadrosunu boşaltmak istiyor
Mirror'da yer alan habere göre bu yaz kadrosunu James Rodriguez, Allan ve Abdoulaye Dacoure'la güçlendiren Carlo Ancelotti, kadrosunda kullanmak istemediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Everton'ın transferi sezonu kapanmadan önce Moise Kean, Alex Iwobi, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson ve Bernard ile yollarını ayırabileceği iddia ediliyor.
Dele Alli, Real Madrid'in yolunu tutabilir
Spurs Başkanı Daniel Levy, Bale'i yeniden Tottenham'a kazandırmak için tüm şartlarını zorluyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre Tottenham, Gareth Bale transferinin bir parçası olarak Dele Alli'nin Real Madrid'e gitmesine izin verebilir.