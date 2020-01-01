CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Tisserand transferinde geri sayım başladı

Orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, Celta Vigo ile Okay için pazarlık etmeye devam ediyor.

Etebo'dan sonra orta sahaya Okay Yokuşlu'yu da almak isteyen , ile pazarlık halinde.

Sabah' ta yer alan haberde sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya karşılık 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. İspanyol kulübü ise 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis istedi.