CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Tisserand transferinde geri sayım başladı

Batshuayi Crystal Palace'da
Michy Batshuayi yeniden Crystal Palace'a kiralandı.
Sakatlıkları nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon da Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti.
Batsman Returns. #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/9n3xHPhsy2— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 10, 2020
Tisserand transferinde geri sayım başladı
Fenerbahçe stoper transfererinde de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
TRTSpor'un haberine göre sarı lacivertli ekip Marcel Tisserand'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe önümüzdeki 1 hafta içerisinde Demokratik Kongo asıllı futbolcu ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Beşiktaş, Gökhan Töre ile henüz anlaşamadı
Yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi beklenen tecrübeli oyuncu, buna rağmen Beşiktaş yönetimiyle henüz anlaşmaya varamadı.
Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 4 milyon lira karşılığında fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş ile masaya oturdu.
A Spor' da yer alan habere göreyse bonservisi elinde olan deneyimli kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı ekip arasındaki ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. Taraflar bir kez daha görüşecek.
Galatasaray, Okay için pazarlık masasında
Orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, Celta Vigo ile Okay için pazarlık etmeye devam ediyor.
Etebo'dan sonra orta sahaya Okay Yokuşlu'yu da almak isteyen Galatasaray, Celta Vigo ile pazarlık halinde.
Sabah' ta yer alan haberde sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya karşılık 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. İspanyol kulübü ise 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis istedi.
Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha
Bordo-mavililerin sağ kanat transferi için Internacional'den Pottker'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir Brezilyalı oyuncuyu daha kadrosuna katabilir.
Sabah' ın haberine göre bordo-mavililer, sağ kanat için scout ekibinin tavsiyesi ile Internacional'den William Pottker'i gündemine aldı.
26 yaşındaki Pottker'in bonservisi için teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.
Giuliano artık serbest
Giuliano, Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti.
TRTSpor'un haberine göre, yıldız oyuncunun menajeri bir süre önce Fenerbahçe ile iletişime geçerek Giuliano'nun tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini iddia etmişti.
Manchester United Jadon Sancho için ısrarcı
Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, Borussia Dortmund ile görüşmelerinde önemli bir yol kat etti.
Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Sancho'nun satışına bu sezon karşı çıksa da İngiliz ekibinin ısrarı devam ediyor.
Alman ekibi Sancho için 120 milyon euro bonservis bedeli belirledi. United bu rakamı vermek istemiyor. Ancak Sancho'nun temsilcileriyle yapılan görüşmeler de olumlu ilerliyor.
Muriqi Lazio yolcusu
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertli ekip yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."
Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 15 gol atmış 5 de asist yapmıştı.
Etebo'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Barcelona'dan Bellerin atağı
Katalan ekip, Arsenal'ın 25 yaşındaki sağ bekini transfer etmek istiyor.
Son yıllarda beklentilerin altında kalan Barcelona, Lionel Messi krizinin şimdilik sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
SPORT'un haberine göre Katalan ekip, kendi altyapısından yetişen Hector Bellerin'i kadrosuna katmak için Arsenal ile görüşmelere başladı.
Barcelona yetkilileriyle bir araya gelen Arsenal yetkilileri, Katalan ekipten 25 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
2011 yılında Barcelona'dan Arsenal'a transfer olan Bellerin ile ilgilenen kulüpler arasında PSG de bulunuyor.
2019-20 sezonunun büyük bir kısmını sakatlığı nedeniyle kaçıran Bellerin forma giydiği 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Hatayspor'a Fransız stoper
TRTSpor'da yer alan habere göre Hatayspor'dan savunmasını Jean-Claude Billong ile güçlendirdi.
2+1 yıllık anlaşma sağlanan 26 yaşındaki Fransız stoper, geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekiplerinden Salerno Calcio'da forma giyiyordu.
Aston Villa'dan rekor transfer
İngiliz ekibi, kulüp rekoru olan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle Ollie Watkins'i kadrosuna kattı
Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 28 milyon sterlin bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi.
Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.
Göztepe, Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesini uzattığı kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Göktuğ Bakırbaş'ın opsiyonlu olarak 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiralandığı bildirildi.
Altınordu, Ahmet Dereli'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Ahmet Dereli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Dereli, Altınordu'da forma giyme hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Takıma katkı sağlamayı çok istediğini kaydeden Ahmet Dereli, "Hedefim tabii ki takımı şampiyonluğa taşımak, katkı sağlamak. Umarım bu da olur, kimsenin yüzünü kara çıkarmam ve hep beraber kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.
Almanya doğumlu Ahmet Dereli, 2012-2013 sezonunda geldiği Türkiye'de Adanaspor, Hatayspor ve Fethiyespor takımlarında forma giydi. Süper Lig'de 22 maçta 3 golü bulunan Ahmet Dereli, TFF 1. Lig'de ise çıktığı 123 müsabakada 19 gole imza attı.
Genoa, Ljajic ve Vida için harekete geçti
Il Secolo XIX'de yer alan habere göre Genoa'nın Vida ve Ljajic için devrede olduğu belirtilirken, teknik direktör Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği ve Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.
Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!
İsmi Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cenk Tosun, A Spor'a yaptığı açıklamada kariyerinde önceliğinin Avrupa'da futbol hayatına devam etmek olduğunu söyledi.
Adem Büyük yeniden Yeni Malatyaspor'da
Galatasaray ile sözleşmesini fesheden oyunu eski kulübüne imzayı attı.
📌YUVANA HOŞ GELDİN— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 9, 2020
Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/0AxJ7b7Eus
Tonali Milan ile imzalıyor
Roma Smalling transferini bitiriyor
Di Marzio'nun haberine göre Roma, Chris Smalling ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoperle bir yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
İtalyan kulüp, bu transferi sonlandırmak için Manchester United ile de masaya oturdu. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Juve, Suarez transferinde sona yakın
Tancredi Palmeri, Juventus'un Barcelona ile Luis Suarez'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.
Torino devi, Uruguaylı yıldız için Barcelona'ya 3 milyon eurosu peşin toplamda bonuslarla birlikte 16 milyon euro ödeyecek.
Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli stoper Ali Turan ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleri kullanıldı.
Adanaspor, Donkor'u renklerine bağladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ganalı futbolcu Isaac Donkor'u transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki stoper Isaac Donkor'un transfer edildiği bildirildi.
Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, İbrahima Balde ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.
Bayer Leverkusen yeni golcüsünü buldu
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Roma'nın 24 yaşındaki forveti Patrik Schick'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çekyalı golcü ile beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İmzasının ardından konuşan Patrik Schick, "Bayer Leverkusen'in harika bir takıma sahip olduğunu onlara karşı oynadığım maçta gördüm. Saldırgan ve agresif bir ekip. Takımın benim sevdiğim bir oyun tarzı var. Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden birine geldim. Avrupa kupalarında oynayacağım için de mutluyum" dedi.
Schick geçtiğimiz sezon kiralık olarak RB Leipzig'de forma giymişti. Bayer Leverkusen bu transfer için Roma'ya 26 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
September 8, 2020
Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Selim Ay'a başarı dilenen açıklamada, transferin kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Medipol Başakşehir, Rafael'i duyurdu
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.
Kolarov resmen Inter'de
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.
Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.
Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.
Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.
Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon avro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Aboubakar sözleşmesini feshediyor
Leipzig Samardzic'i transfer ettiğini duyurdu
18 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu artık leipzig forması giyecek.
Lazar #Samardzic is a Bull! ⭐#RBLeipzig have signed 18-year-old Germany youth international Lazar #Samardzic from @HerthaBSC_EN ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 8, 2020
Welcome, Lazar 🙌
🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/KKJLhPGmPd