Fenerbahçe, Samatta'yı İstanbul'a getirdi
Vedat Muriqi'nin gidişiyle golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getirdi.
Tanzanyalı golcünün uçağı, gece saatlerinde havalimanına iniş yaptı.
Aston Villa forması giyen Samatta'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertlilere bağlayacak anlaşmaya imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacak.
Telles, Porto yönetimine kararını bildirdi
Manchester United ile Porto arasındaki Alex Telles görüşmeleri devam ederken, Brezilyalı oyuncu kararını verdi.
Telegraph'ın haberine göre Alex Telles, Manchester United'a gitmek istediğini Porto yönetimine bildirdi. Bunun üzerine iki kulüp arasındaki temaslar hızlandırıldı.
Nazım Sangare'den dört yıllık imza
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."
Vincent Aboubakar, İstanbul’a geliyor
Siyah Beyazlılar, Porto forması giyen Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katıyor.
TRT Spor’un haberine göre Aboubakar, bu gece saat 23:30’da İstanbul’da olacak.
Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki golcü, 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
2016/17 sezonunda kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Aboubakar, 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
Idriz Voca, Ankaragücü'nde
MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde 23 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mustapha Carayol, Aias Aosman ve Samed Ali Kaya'ya kulüp bulmaları için izin verilmiştir." denildi.
Açıklamada, 3 futbolcuya takıma verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
Wolverhampton, Nelson Semedo'yu transfer etti
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon euro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.
Luis Suarez adım adım Atletico Madrid'e
Goal'ün edindiği bilgilere göre Atletico Madrid temsilcileriyle Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu arasında yürütülen transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildi ve taraflar el sıkıştı.
33 yaşındaki golcünün Barcelona'daki kontratının son yılı feshedilecek. Suarez yeni takımı Atletico Madrid'le iki yıllık sözleşme imzalayacak. Uruguaylı yıldız senelik 9 milyon euro'ya ek olarak performansa dayalı bonuslar da kazanacak.
Barcelona sağ beke Dest'i alıyor
Barcelona aradığı sağ beki Hollanda'da buldu. Katalan devi, Sergino Dest'in transferi için Ajax ile el sıkıştı.
ABD'li sağ bek oyuncusu yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bedel karşılığında Barcelona'ya transfer olacak.
Ronald Koeman yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren ve Nelson Semedo'yu Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Luis Suarez'i de Atletico Madrid'e yollamaya hazırlanıyor. (Esport3)
Yılın takası: Diagne - İrfan Can
Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu. Son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray Yönetimi'ne başvurdu. Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.
Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi.
Göksel Gümüşdağ ile Abdurrahim Albayrak'ın bir görüşme daha yapması bekleniyor. (Fanatik)
Başakşehir'den Aboubakar hamlesi
Porto’dan ayrılacağına dair uzun süredir haberler çıkan ve yeniden Beşiktaş’a döneceği konuşulan Aboubakar için Başakşehir devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Aboubakar’la temasa geçen Başakşehir’in oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Demba Ba’nın yerine mutlaka takımı sırtlayacak bir takviye yapmak isteyen Başakşehir, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından sessiz sedasız yürttüğü transfer operasyonunu resmiyete dökmeye hazırlanıyor. (Fanatik)
Uğurcan Çakır’a dev teklif
Edouard Mendy’yi Chelsea’ye satan Rennes, kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet etmek istiyor.
Fanatik’in haberine göre daha önce Trabzonspor’a 15 milyon euro öneren Fransız kulübü olumlu yanıt alamayınca teklifini 17 milyon euro’ya yükseltti.