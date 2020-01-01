CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Suarez'den sonra sıra Cavani'de

Sörloth sağlık kontrolünden geçiyor
Johannes Morland'dan haberine göre Alexander Sörloth dün iptal olan sağlık kontrolünden bugün geçecek.
Norveçli yıldızın sağlık kontrolünün ardından Leipzig ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
BREAKING! Her er Alexander Sørloth på veg ut fra hotellet og inn i ventende bil fra RB Leipzig; nå står medisinsk sjekk på programmet. @DHZpod pic.twitter.com/X6GmEFtlBu— Johannes Morland (@JohannesMorland) September 22, 2020
Suarez'den sonra sıra Cavani'de
L'Equipe'de yer alan habere göre Atletico Madrid, Luis Suarez transferinden sonra bir başka Uruguaylı yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Simeone, PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi de kadrosuna katarak yeni sezonda hücum hattını iki Uruguaylı yıldızdan oluşturmak istiyor.
Morata sağlık kontrolünden geçmek için Torino'ya geldi
Juventus, Higuain'in takımdan ayrılmasından sonra forvet hattını Morata ile güçlendiriyor.
İspanyol yıldızın kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.
👍 @AlvaroMorata è al #JMedical! Visite in corso!https://t.co/m1gJk6Lqw5 pic.twitter.com/P3fTgvnR6w— JuventusFC (@juventusfc) September 22, 2020
Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.
Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.
23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Vidal resmen Inter'de
İtalyan kulüp, Şilili orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
🚨 | UFFICIALE@kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato 👉 https://t.co/6Ch10a0weR#WelcomeVidal pic.twitter.com/MvIjUy0hpS— Inter (@Inter) September 22, 2020
Atletico Madrid, Luis Suarez ile anlaştı!
Barcelona'da gözden çıkartılan Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi artık an meselesi.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre transferle ilgili son detaylar görüşülüyor.
Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Luis Suarez, Teknik Direktör Diego Simeone ile de görüştü.
İmzaların atılması için Alvaro Morata'nın Juventus'a transferi bekleniyor.
Semedo, Wolverhampton yolunda
Wolverhampton, Barcelona'nın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağlamak üzere.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Barcelona ile 35 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Wolverhampton ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
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Başakşehir Aboubakar ile görüşüyor
NTV'de yer alan habere göre Başakşehir, hücum hattını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile güçlendirecek.
Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin de olumlu geçmesi durumdunda Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.