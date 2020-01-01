CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Suarez'den sonra sıra Cavani'de

NTV'de yer alan habere göre , hücum hattını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile güçlendirecek.

ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin de olumlu geçmesi durumdunda Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.