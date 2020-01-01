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CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Suarez'den sonra sıra Cavani'de

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Cavani
psgtalk

Sörloth sağlık kontrolünden geçiyor

2020-09-22T09:23:00Z

Johannes Morland'dan haberine göre Alexander Sörloth dün iptal olan sağlık kontrolünden bugün geçecek.

Norveçli yıldızın sağlık kontrolünün ardından Leipzig ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Suarez'den sonra sıra Cavani'de

2020-09-22T09:17:17Z

L'Equipe'de yer alan habere göre Atletico Madrid, Luis Suarez transferinden sonra bir başka Uruguaylı yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Simeone, PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi de kadrosuna katarak yeni sezonda hücum hattını iki Uruguaylı yıldızdan oluşturmak istiyor.

Luis Suarez Edinson Cavani Uruguay
Getty

Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha

2020-09-22T09:12:50Z

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Atletico Madrid, Luis Suarez ile anlaştı!

2020-09-21T14:34:03Z

Barcelona'da gözden çıkartılan Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi artık an meselesi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre transferle ilgili son detaylar görüşülüyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Luis Suarez, Teknik Direktör Diego Simeone ile de görüştü.

İmzaların atılması için Alvaro Morata'nın Juventus'a transferi bekleniyor.

Semedo, Wolverhampton yolunda

2020-09-21T14:02:41Z

Wolverhampton, Barcelona'nın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağlamak üzere.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Barcelona ile 35 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Wolverhampton ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Nelson Semedo Levante Barcelona LaLiga 02112019
Getty

Rennes Uğurcan'a talip oldu

2020-09-21T13:07:16Z

A Spor'da yer alan habere göre Rennes, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Fransız kulübün bu transfer için 15 milyon euro'yu gözden çıkarttığı iddia edildi.

 

Ugurcan Cakir Turkey
Getty

Başakşehir Aboubakar ile görüşüyor

2020-09-21T10:38:11Z

NTV'de yer alan habere göre Başakşehir, hücum hattını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile güçlendirecek.

Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin de olumlu geçmesi durumdunda Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.