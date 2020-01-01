CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Sosa'da işlem tamam! 2 yıllık imza...

Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu
Adı Fatih Karagümrük'le adı anılan bonservisi elinde olan İngiliz file bekçisi Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020
Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı
Şilili kaleci Claudio Bravo, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dört sezondur Manchester ekibinin kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrıldığı kaydedildi.
2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.
Joe Hart, Karagümrük yolunda!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İngiliz file bekçisi Joe Hart'ı kadrosuna katma hazırlığında.
beIN Sports'un haberine göre Karagümrük, son olarak Burnley forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşmasına varıldı.
Fenerbahçe, Sosa'yı kadrosuna katıyor
Transfer döneminin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 35 yaşındaki Arjantinli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Chelsea, Batshuayi'yi Leeds'e önerdi
Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin yeni adresi Leeds United olabilir.
Het Laatste Nieuws'de yer alan haberde Chelsea'nin golcü oyuncuyu Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'a önerdiği belirtildi.
Chelsea'nin Batshuayi için talep ettiği bonservis bedeli ise yaklaşık 23 milyon euro.
Ronald Koeman adım adım Barcelona'ya
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.
Sky Sports'un haberine göre Katalan devi, Hollandalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Barcelona yetkililerinin Hollanda Milli Takımı'nın başında Koeman için Hollanda Futbol Federasyonu ile temaslara başladı.
Manchester United'ın gözü Douglas Costa'da
Kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Manchester United, Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Costa ile ilgileniyor.
Sky Sports'un haberine göre Jadon Sancho transferinden sonuç alamayan İngiliz devi, 29 yaşındaki oyuncu için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa forması giyen forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020
🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM
Cisse'nin talebi 2 yıllık sözleşme
Beşiktaş ile Papiss Cisse arasındaki sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre 700 bin euro ücret ve 1+1 yıllık kontrat önerisine soğuk bakan 35 yaşındaki Papiss Cisse, 900 bin euro ve 2 yıllık sözleşmede ısrarcı.
Beşiktaş ise Perşembe günü UEFA’ya vereceği ilsteyi düşünerek transferi hemen bitirmek istiyor.
Jose Sosa, Fenerbahçe'ye çok yakın
Arjantin basını Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın Türkiye'de kalacağını ancak bordo mavili formayı giymeyeceğini öne sürdü.
TYC Sport'un haberine göre Trabzonspor'la anlaşmaya varamayan Sosa, Fenerbahçe'den gelen iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.
Haberde Estudiantes'in de Sosa için devrede olduğu ancak bu ihtimalin oldukça zayıf olduğu kaydedildi.
"Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'de"
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Mame Thiam transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
Hatayspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra Kasımpaşa ile anlaşarak göreve gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak, Thiam'ın Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı.
TRT Spor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."
Neco Williams'ın sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, altyapısından yetişen Galli futbolcu Neco Williams ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galler 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan sağ bekle yapılan kontratın süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Williams'ın kendisini 5 yıllığına Liverpool'a bağladığını paylaştı.
19 yaşındaki oyuncu, ilk kez 2019'un ekim ayında giydiği Liverpool A Takımı formasıyla 6'sı Premier Lig olmak üzere 11 resmi maça çıktı.
Barcelona'da Setien dönemi sona erdi
İspanya'nın Barcelona Kulübünde yönetim kurulu bugün acil toplanarak, 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Setien'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen Setien ile Barcelona sezonu 12 yıl aradan sonra ilk kez kupasız kapatmıştı.
Kral Kupası'ndan elenen ve lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek Avrupa kupalarında tarihinin en ağır yenilgisini almıştı.
Bernard Mensah, Beşiktaş'a transfer oldu
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'un 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Mensah transferini Twitter hesabından saat 19.05'te açıkladı.
Mensah, siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videodaki açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:
"Ev... Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında tüm sorunların dışarıda kaldığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer, bazen acının, bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcacık bir yuva, hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez. İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş."
Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.
Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.
Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
John Obi Mikel, İngiltere'ye döndü
Mart ayında karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, İngiltere Championship takımlarından Stoke City ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıkları ifade edildi ancak sözleşmenin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Nijerya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferini duyurdu
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Elabdellaoui'nin bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı kaydedildi.
Transferle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun isminin telaffuzunun zor olduğu vurgulanarak, "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" denildi.
Videoda açıklamasına yer verilen oyuncu da, "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Southampton'dan Ward-Prowse'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 yaşından beri Southampton forması giyen İngiliz milli oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalandı.
Geçen sezon takımının Premier Lig'de oynadığı 38 maçın hepsinde 90 dakika forma giyen Ward-Prowse, 5 kez ağları sarsmıştı.
Marlon sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni sol beki sağlık kontrolünden geçti.
Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 17, 2020
Detaylar👉 https://t.co/xmdOq4Izxw pic.twitter.com/zVkN5BSxe5
Gençlerbirliği Salih Dursun'u transfer etti
Alkaralar Salih Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Gençlerbirliği kadrosunu kariyerinde daha önce Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor’da forma giyen Salih Dursun ile güçlendirdi.
Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı olacak
Mensah Kayserispor'a veda etti
Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, Instagram hesabından Kayserispor için veda mesajı yayınladı.
"Değerli Kayserispor ailesi!
Sizinle birlikte burada muhteşem 2 yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok güzel günlerimizin yanı sıra bir çok güzel anılarımız da oldu. Ayrılmadan önce bana detesğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya, büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim."
Kompany emekliliğini resmen açıkladı
Vincent Kompan, futbolu bıraktığını ve artık kariyerine tam zamanlı olarak Anderlecht teknik direktörü olarak devam edeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Brezilyalı golcü Andre'yi imzaya getiriyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda son olarak Brezilya'nın Gremio takımında görev alan forvet oyuncusu Andre ile temasa geçtiklerini anlatan Özmen, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaştık. Yakında Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bir aksilik olmazsa Andre aramıza bonservisiyle beraber katılacak." dedi.
Özmen, forvet hattı için ayrıca bazı isimlerle de görüşme halinde olduklarını sözlerine ekledi.
Sergen Yalçın, Gökhan Töre'de ısrarcı
Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek, Sergen Yalçın da oyuncuyu takımında görmek istiyor.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Sergen Yalçın geçen sezon Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Töre'nin kadrosu için ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Yalçın, bu nedenle, yönetimden bu transfer için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
Guardiola giderse Pochettino gelecek!
Manchester City, Tottenham'ın eski menajeri ile görüşecek.
The Sun'ın haberine göre Manchester City, Pep Guardiola ile yolların ayrılması halinde Mauricio Pochettino ile masaya oturacak.
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde Lyon'a elenmesinin ardından Guardiola'nın ayrılacağı iddia ediliyordu.