CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Sergen Yalçın, Ze Luis'i istiyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Ozan Tufan ile Dorukhan Toköz'ün takas edileceği gündeme geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'u çalıştırdığı dönemde takımda kiralık olarak forma giyen eski öğrencisi Ozan Tufan'ı bu sefer siyah beyazlı ekibe getirmek istediği iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre , Ozan Tufan karşılığında Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istiyor. Sarı lacivertlilerin Dorukhan dışında ekstra bir oyuncu daha talep ettiği ve bu sebeple görüşmelerde pürüzler yaşandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, yılın transfer takasına hazırlanıyor: Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan. Kartal'da Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği Ozan Tufan için girişimler başladı. Genç futbolcu Dorukhan Toköz de Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunuyor. İşte Ozan - Dorukhan takasında son durum...