CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Radamel Falcao'ya MLS'ten talip

Savunmaya takviye yapmak isteyen , 'den Sokratis'i radarına aldı. Fakat Real Betis'in herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce, maaş kısıtlaması yüzünden elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Bunun için ilk aday, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Sidnei... William Carvalho da 'ya satılabilir.

Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis ise La Liga'da oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca Londra kulübü de oyuncuyu bonservissiz gönderme konusunda yeşil ışık yakabilir. 2018 yazında 'dan transfer edilen Yunan oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla maça çıkamadı.