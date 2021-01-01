CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: PSG, Dele Alli'yi Paris'te tutacak

Manchester United'ın yaz transfer döneminde Penarol'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Facundo Pellistri'ye kiralık yolu gözüktü.

Takımın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, hafta içi düzenlenen basın toplantısında, "Facundo'yu kiralamak için görüşmeler yapıldı ve birkaç kulüp ilgilendi. Biz de onun yüksek seviyede futbol oynamasını istiyoruz. Burada, rezerv liginde değil" ifadelerini kullanmıştı.

Goal'ün ulaştığı bilgilere göre öyuncu La Liga ekiplerinden Alaves'e kiralancak. Bir diğer alternatif ise Belçika'dan C.Brugge...

Belçika ekibinin şampiyonluk mücadelesi vermesi ve Avrupa kupalarında yer alması etkileyici olsa da, oyuncunun tercihi La Liga oldu. Anlaşmanın en kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.