CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Pogba'nın fiyatı açıklandı

Real Betis'in planı Socratis
Savunmaya takviye yapmak isteyen Real Betis, Arsenal'den Sokratis'i radarına aldı. Fakat Real Betis'in herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce, La Liga maaş kısıtlaması yüzünden elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Bunun için ilk aday, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Sidnei... William Carvalho da Benfica'ya satılabilir.
Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis ise La Liga'da oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca Londra kulübü de oyuncuyu bonservissiz gönderme konusunda yeşil ışık yakabilir. 2018 yazında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Yunan oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla maça çıkamadı.
Juventus, Scamacca'nın peşinde
Mesut Özil'den heyecanlandıran açıklama
Yıldız oyuncu, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" diyerek cevap verdi.
Kadıköy 🙌 https://t.co/uzlbQR6Aeb— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
ManU Pogba'nın fiyatını 83 milyon € olarak belirledi
Kırmızı Şeytanlar, Fransız orta sahanın satış bedelini belirledi.
Manchester United, ismi PSG ile anılan Paul Pogba'nın bonservis bedelini belirledi.
Express Sport'ta yer alan hebre göre Kırmızı Şeytanlar, Dünya Kupası şampiyonu unvanına sahip olan orta saha oyuncusu için 83 milyon euro civarında bir teklif bekliyor.
ÖZEL | Laporta: Önceliğim Messi'yi takımda tutmak
Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Joan Laporta önceliğinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söyledi.105,000 kapasiteye çıkarılarak yenilenmesi planlanan Camp Nou çalışmalarının Barça'nın 125. yıl kutlamalarında bitmesi planlanıyor. Barcelona'nın eski başkanlarından ve 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, kulübün 125. yıl kutlamalarında Messi'nin de takımla beraber olmasını istiyor.
Goal'e konuşan Laporta, "125. yıl kutlamalarında Leo'nun da bizimle birlikte Camp Nou'da olmasını isterim. Stat konusu ise kolay değil çünkü inşa edilmesi 2 yıl sürüyor." şeklinde konuştu.
Leo Duarte Başakşehir'de
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu.
Marcelo, Beşiktaş'a geri dönebilir
Transfer döneminde kadrosundan birçok oyuncuyu gönderme kararı alan Olympique Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu öne sürüldü.
Footmercato' nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon'da sıradaki ismin Tatarusanu ve Kenny Tete'nin ardından Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo olabileceği belirtildi.
Haberde Beşiktaş'ın iki sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkânsız olmayacağı iddia edildi.
Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Henry Onyekuru ile 6 aylığına bedelsiz olarak anlaştı. Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da Onyekuru transferi imzaya kaldı.
Spor Arena'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralayacak.
Transferi imzaya kalan Nijeryalı oyuncu, hafta içi İstanbul'a gelerek takımla idmana çıkacak.
Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde öğrencileri arasına eklemek istiyor.
Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giyebilir.
Daily Star'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.
27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.
Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklamadı
Sarı kırımızlı takım, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğuzlcan Çağlayan'a verdiği 1.2 milyon euro ve 6 maçlık men cezası hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray A takımı futbolcusu Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama pic.twitter.com/UnWgaQ8VPM— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 10, 2021
Gaziantep FK için Bülent Korkmaz iddiası
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de en son Konyaspor'da görev yapmıştı.
Lopetegui, Sevilla ile sözleşme uzattı
Julen Lopetegui, Sevilla ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 yılına dek uzattı.
🖊️ Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. ⚪️🔴#WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 10, 2021
Boupendza ayrılacak mı?
Son haftalarda attığı süt süte gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışında 12 golle zirveye çıkan Hatayspor'un yıldızı Boupendza hakkında çıkan dedikodulara teknik direktör Ömer Erdoğan yanıt verdi.
Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Boupendza'ya teklif olduğu kulağımıza geliyor ama kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'a yeni golcü
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, son olarak Balıkesirpor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Ezeh'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı.
Ezeh, bu sezon Balıkesir forması ile oynadığı 16 maçta 4 gol kaydetti.
Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Çin'de forma giyen eski oyuncuları Talisca'yı yeniden kadrolarına katacakları yönündeki iddialara cevap verdi.
Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" diyerek bu transferin finansal açıdan gerçekleşmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
Bright Osayi-Samuel transferine engel
Queens Park Rangers Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Okan Buruk'tan Terim'e cevap
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.
Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.
Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı
Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.