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CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Pogba'nın fiyatı açıklandı

2020-21 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde Ocak ayında yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Pogba PSG GFX
Getty

Real Betis'in planı Socratis

2021-01-11T20:07:55Z

Savunmaya takviye yapmak isteyen Real Betis, Arsenal'den Sokratis'i radarına aldı. Fakat Real Betis'in herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce, La Liga maaş kısıtlaması yüzünden elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Bunun için ilk aday, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Sidnei... William Carvalho da Benfica'ya satılabilir.

Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis ise La Liga'da oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca Londra kulübü de oyuncuyu bonservissiz gönderme konusunda yeşil ışık yakabilir. 2018 yazında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Yunan oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla maça çıkamadı.

Sokratis Arsenal Betis
Getty Images

Juventus, Scamacca'nın peşinde

2021-01-11T19:31:20Z

Juventus, şu an Genoa'da kiralık olan Sassuolo oyuncusu Gianluca Scamacca ile sözleşme imzalamaya çalışıyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 13 maçta 2 gol kaydetti.

Mesut Özil'den heyecanlandıran açıklama

2021-01-11T18:49:53Z

Yıldız oyuncu, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" diyerek cevap verdi.

ManU Pogba'nın fiyatını 83 milyon € olarak belirledi

2021-01-11T18:11:48Z

Kırmızı Şeytanlar, Fransız orta sahanın satış bedelini belirledi.

Manchester United, ismi PSG ile anılan Paul Pogba'nın bonservis bedelini belirledi.

Express Sport'ta yer alan hebre göre Kırmızı Şeytanlar, Dünya Kupası şampiyonu unvanına sahip olan orta saha oyuncusu için 83 milyon euro civarında bir teklif bekliyor.

Paul Pogba Man Utd

ÖZEL | Laporta: Önceliğim Messi'yi takımda tutmak

2021-01-11T18:10:02Z

Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Joan Laporta önceliğinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söyledi.

105,000 kapasiteye çıkarılarak yenilenmesi planlanan Camp Nou çalışmalarının Barça'nın 125. yıl kutlamalarında bitmesi planlanıyor. Barcelona'nın eski başkanlarından ve 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, kulübün 125. yıl kutlamalarında Messi'nin de takımla beraber olmasını istiyor.

Goal'e konuşan Laporta, "125. yıl kutlamalarında Leo'nun da bizimle birlikte Camp Nou'da olmasını isterim. Stat konusu ise kolay değil çünkü inşa edilmesi 2 yıl sürüyor." şeklinde konuştu.

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Leo Duarte Başakşehir'de

2021-01-11T18:08:24Z

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu. 

 

Leo Duarte Başakşehir0112021

Marcelo, Beşiktaş'a geri dönebilir

2021-01-11T10:25:44Z

Transfer döneminde kadrosundan birçok oyuncuyu gönderme kararı alan Olympique Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu öne sürüldü.

Footmercato' nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon'da sıradaki ismin Tatarusanu ve Kenny Tete'nin ardından Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo olabileceği belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın iki sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkânsız olmayacağı iddia edildi.

Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor

2021-01-11T08:26:30Z

Galatasaray, Henry Onyekuru ile 6 aylığına bedelsiz olarak anlaştı. Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru transferi imzaya kaldı.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralayacak.

Transferi imzaya kalan Nijeryalı oyuncu, hafta içi İstanbul'a gelerek takımla idmana çıkacak.

henry onyekuru galatasaray 02022020
AA

Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor

2021-01-11T06:45:32Z

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde öğrencileri arasına eklemek istiyor.

Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giyebilir.

Daily Star'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.

27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.

Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.

Mauricio Pochettino Paul Pogba GFX

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklamadı

2021-01-10T20:21:45Z

Sarı kırımızlı takım, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğuzlcan Çağlayan'a verdiği 1.2 milyon euro ve 6 maçlık men cezası hakkında açıklamada bulundu.

Gaziantep FK için Bülent Korkmaz iddiası

2021-01-10T19:49:37Z

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de en son Konyaspor'da görev yapmıştı.

 

Bulent Korkmaz Konyaspor 22022020
AA

Boupendza ayrılacak mı?

2021-01-10T19:30:40Z

Son haftalarda attığı süt süte gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışında 12 golle zirveye çıkan Hatayspor'un yıldızı Boupendza hakkında çıkan dedikodulara teknik direktör Ömer Erdoğan yanıt verdi.

Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Boupendza'ya teklif olduğu kulağımıza geliyor ama kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'a yeni golcü

2021-01-10T19:24:19Z

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, son olarak Balıkesirpor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Ezeh'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

Ezeh, bu sezon Balıkesir forması ile oynadığı 16 maçta 4 gol kaydetti.

Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması

2021-01-10T19:14:27Z

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Çin'de forma giyen eski oyuncuları Talisca'yı yeniden kadrolarına katacakları yönündeki iddialara cevap verdi.

Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" diyerek bu transferin finansal açıdan gerçekleşmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.

 

Talisca Beşiktaş 2007
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Bright Osayi-Samuel transferine engel

2021-01-10T18:09:48Z

Queens Park Rangers Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

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Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı

2021-01-10T17:08:22Z

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.


 

Acun Ilicali
AA

Okan Buruk'tan Terim'e cevap

2021-01-10T15:57:35Z

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.

Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi

2021-01-10T14:30:34Z

 Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı

2021-01-10T14:05:11Z

Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.