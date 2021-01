CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Pogba'nın fiyatı açıklandı

Julen Lopetegui, Sevilla ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 yılına dek uzattı.

🖊️ Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. ⚪️🔴#WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA