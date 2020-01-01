Vedat Muriqi’in ’ya transferi ile finansal açıdan eli iyice rahatlayan Sarı Lacivertliler, Diego Perotti transferini bitiriyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre hem futbolcu hem de kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

İstanbul ekibi bu transfer için Roma’ya 2 milyon 500 bin euro ödeyecek. Üç yıllık sözleşme imzalayacak olan Arjantinli futbolcu da yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanacak