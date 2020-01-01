Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Juventus Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.
2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea’de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.
Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli'den Juventus'a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.
İtalyan spor basını, Higuain’in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu ABD’deki Inter Miami takımında sürdüreceğini belirtti.
Basında ayrıca Juventus'un Higuain'den boşalan golcü mevkisini Barcelona'dan Uruguaylı Luis Suarez ya da Roma'dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko'yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.
Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28 Haziran 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.
Perotti, Fenerbahçe’ye çok yakın!
Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferi ile finansal açıdan eli iyice rahatlayan Sarı Lacivertliler, Diego Perotti transferini bitiriyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Fenerbahçe hem futbolcu hem de kulübü Roma ile prensip anlaşmasına vardı.
İstanbul ekibi bu transfer için Roma’ya 2 milyon 500 bin euro ödeyecek. Üç yıllık sözleşme imzalayacak olan Arjantinli futbolcu da yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanacak
Göztepe, Obinna Nwobodo'yu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı Obinna Nwobodo'yu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Nwobodo'nun en son Macaristan'ın Ujpest takımında forma giydiği kaydedildi.
Trabzonspor'un yeni transferi Afobe, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un, İngiltere'nin Stoke City takımından transfer ettiği Benik Afobe, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Yeni transferimiz Benik Afobe, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda konuşan Afobe, "Merhaba adım Benik Afobe. Bu sezon Trabzonspor’a katılıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Sosyal medya üzerinden gösterdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum. 79 numaralı formayı giyeceğim. Hayde Trabzonspor." şeklinde konuştu.
Lewis Baker, Trabzonspor için geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Trabzonspor ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi.
THY'e ait tarifeli uçakla saat 17.00'de Londra'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Baker, Trabzon'a gitmek üzere İç Hatlar Terminali'ne doğru yönlendirildi.
Baker'ın akşam görüşmelerde bulunmak üzere Trabzon'a ulaşacağı öğrenildi.
Kayode, sağlık kontrolünden geçti
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Olarenwaju Kayode, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayode, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
Bayern Münih cephesi anlaşmayı duyurdu!
Bayern Münih'in başarılı orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın Liverpoo'a transferi artık an meselesi.
Kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Bild'e yaptığı açıklamada, Liverpool ile anlaşmaya vardıklarını doğruladı.
Rummenigge, bu transferin Thiago'nun isteği doğrultusunda gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.
Bale, Cuma günü Londra'ya uçacak
Eski takımı Tottenham'a transferi beklenen Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Cuma günü Londra'ya gidiyor.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanması artık an meselesi.
Gareth Bale ise Cuma günü İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek.
Trabzonspor, Lewis Baker ile anlaştı
Bir yandan Sörloth krizini çözmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavili ekip, diğer taraftan ise kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.
A Spor'un haberine göre Eddie Newton'ın raporları doğrultusunda harekete geçen Karadeniz temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha Lewis Baker için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Öte yandan Lewis Baker'ın akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Roma'nın Perotti için Fenerbahçe'den talebi...
Roma, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği kanat oyuncusu Diego Perotti için istediği bonservis bedelini belirledi.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro talep etti.
Tottenham, Gareth Bale'i kiralıyor
Tottenham, Real Madrid'deki geleceği uzun zamandır belirsizliğini koruyan Gareth Bale'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Daily Mail'in haberine göre 7 yıl aradan sonra yeniden İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinden 15 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
Borja Valero, Fiorentina’ya döndü
Serie A ekibi Fiorentina, Inter’den Borja Valero’yu kadrosuna kattı.
35 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, daha önce beş yıl mor formayı giyip Inter'e transfer olmuştu.
NUMERO DI MAGLIA | 🔢— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 16, 2020
Borja Valero è il nostro nuovo numero 6⃣⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/mf3aI9s7DO
Leverkusen, Kolasinac’ı istiyor
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Arsenal sağ beki Sead Kolasinac’ı gündemine aldı.
Bild’in haberine göre Alman ekibi bu futbolcu için kulübüyle masaya oturacak.
Arsenal’ın Kolasinac için 10 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.
Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı
İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.
Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.
Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.
Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.
Cengiz Ünder, Leicester City yolunda
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder'in transferinde sona yaklaştı.
Leicester City, pazarlıkların olumlu sonuçlanması halinde milli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 maça çıkan Cengiz Ünder, rakip ağları 3 kez sarsmıştı.
Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 2+2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Akgün, Altınordu forması giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.
Geçen sene İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydiğini aktaran Oğuzhan Akgün, "Şimdi tek amacım Altınordu'da kendimi ispatlamak. Genç oyunculardan kurulu kadroda takımımızın başarısı için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Oğuzhan Akgün, geçen sezonun ilk devresinde İstanbulspor'la TFF 1. Lig'de 6 maça çıktı. Oğuzhan Akgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş'ın ardından Altınordu'nun dördüncü transferi oldu.
Everton kadrosunu boşaltmak istiyor
Mirror'da yer alan habere göre bu yaz kadrosunu James Rodriguez, Allan ve Abdoulaye Dacoure'la güçlendiren Carlo Ancelotti, kadrosunda kullanmak istemediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Everton'ın transferi sezonu kapanmadan önce Moise Kean, Alex Iwobi, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson ve Bernard ile yollarını ayırabileceği iddia ediliyor.
Dele Alli, Real Madrid'in yolunu tutabilir
Spurs Başkanı Daniel Levy, Bale'i yeniden Tottenham'a kazandırmak için tüm şartlarını zorluyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre Tottenham, Gareth Bale transferinin bir parçası olarak Dele Alli'nin Real Madrid'e gitmesine izin verebilir.