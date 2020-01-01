CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Papiss Cisse, Fenerbahçe için geliyor

Ross Barkley'nin yeni adresi Aston Villa
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Ross Barkey'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
🟣 #WelcomeRoss 🟣@RBarkley8 arrives at Villa Park on a season-long loan! 👊— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 30, 2020
Fenerbahçe Cisse'yi İstanbul'a davet etti
Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler bugün son olarak Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelecek.
35 Senagalli golcü bugün saat 16:55'te İstanbul'da olacak.
Milan, Bolongna'nın yıldız adayı Tomiyasu ile ilgileniyor
Calcio Mercato'ya göre Bolognalı Takehiro Tomiyasu'yu Milan istiyor.
Stefano Pioli, transfer penceresi kapanmadan takımın savunma hattını güçlendirmeyi umuyor.
Milan, 21 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
Dembele, Manchester United'ın teklifini reddetti
Fransız forvet Old Trafford'a gitmeye pek hevesli değil.
Sky Deutschland'ın haberine göre; Ousmane Dembele, Manchester United'ın transfer teklifine rağmen Barcelona'da kalıp şansını denemek istiyor.
23 yaşındaki oyuncu, son sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Barcelona'ya katkıda bulunamamıştı ve kendisi hakkındaki düşünceleri tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş'ta karar zamanı! Ya Rosier ya Santon
Fenerbahçe'nin Visca formülü
Seri için görüşmeler başladı
Ruben Dias resmen Manchester City'de
Premier Lig ekibi Manchester City, Benfica'dan savunma oyuncusu Ruben Dias'ı renklerine bağladı.
23 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Manuel Fernandes, Kayserispor'da
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada Portekizli futbolcu ile iki yıllığına el sıkıştıklarını duyurdu.
Berna Gözbaşı, Başakşehir’den sol bek Aziz Behich’i de kiralık olarak kadroya katacaklarını söylerken, golcü transferi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Geçtiğimiz sezon Rus kulübü Krasnodar’da 19 resmi maça çıkan Fernandes, rakip ağları 3 kez havalandırmıştı.
Türkiye’de üç sezon Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu, bu takımda ise 112 maça çıkıp 20 gol ve 5 asistle oynamıştı.
Kayserispor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödeyemecek.
Valentin Rosier, Beşiktaş yolunda
beIN SPORTS’un haberine göre Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
İstanbul ekibi, Sporting’den 24 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier ile her konuda anlaşmaya vardı.
Portekiz ekibinin 2019 yazında Dijon’dan transfer ettiği Rosier, geçtiğimiz sezon 15 maçta görev yaparken skor katkısında bulunamamıştı.
Michael Frey'nin yeni adresi Belçika oluyor
Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan İsviçreli futbolcu Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika temsilcisi Waasland-Beveren ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in kiralanması için Waasland-Beveren ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Josef'in lisansı çıkarıldı
Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.
Manchester United'dan Cavani hamlesi
İngiliz ekip, PSG'den ayrılan Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, forvet arayışlarını sürdürüyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Manchester United, PSG'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Cavani'yi renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.
Cavani transferinde mutlu sona ulaşılamaması halinde Real Madrid'den Luka Jovic de alternatifler arasında yer alıyor.
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gökhan İnler resmi imzayı attı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, ön libero Gökhan İnler'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki Gökhan İnler ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Alex Telles için şaşırtan teklif
Manchester United, Porto forması giyen Alex Telles için ilk teklifini 12 milyon pound olarak iletti.
Kırmızı Şeytanlar'ın Galatasaray'ın da yüzde 10'luk bir pay alacağı transferle ilgili 40 milyon pound önereceği iddia ediliyordu.
Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon sterlin talep ediyor.
İstenen bedelde anlaşabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Sterlin'le Portekiz ekibine teklifini sundu.
Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Gökhan İnler TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmak üzere.
Milliyet'in haberine göre Adana Demirspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan İnler ile anlaştı.
Kariyerinde Napoli, Leicester, Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki orta Gökhan İnler, son olarak Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini uzatmamış ve boşa çıkmıştı.
Umut Nayir'e Hajduk Split talip
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden Umut Nayir'e Hırvat ekibi Hajduk Split'in talip olduğu ortaya çıktı.
Golcü oyuncunun menajeri Ergün Yücel, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen takımlar var. Türkiye'den kulüplerle de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Al Ittihad, Rodrigues'i geri istiyor
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği soru işareti olan ve bir süre önce görüşmeler yapılan Garry Rodrigues ile ilgili karar verildi.
Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlere göre yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille'nin Garry Rodrigues'in takıma dönmesini istediği belirtildi.
Loris Karius, Union Berlin'de
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.
2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.
Kevin-Prince Boateng, Serie B'ye transfer oldu
Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.
Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.
Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.
Beşiktaş'tan Bereszynski harekatı
Kadrosuna bir sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, siyah-beyazlılar Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıkan Polonyalı oyuncu, bu sezon da Sampdoria'nın oynadığı 2 mücadelede de 11'de kendisine yer buldu.
ÖZEL | Trabzonspor Clarke-Salter'ı da kiralamak istiyor
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'den bir başka ismi daha gündeme aldı.
Goal Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın haberine göre, daha önce Mavililerde görev yapan Eddie Newton, Jake Clarke-Salter'ı kadrosunda görmek istiyor.
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki stoper, Chelsea altyapısında yetişti ve geçtiğimiz sezon Birmingham'da forma giydi.
Clarke-Salter'ı isteyen kulüpler arasında Club Brugge ve birkaç Championship ekibi daha bulunuyor.
Trabzonspor bu sezon Lewis Baker'ı da Chelsea'den kiralamıştı.
Marcao transferinde son gelişmeler
Serie A ekiplerinden Roma, Marcao transferinden vazgeçmedi.
Roma yaklaşık 15 milyon Euro transfer bütçesi ayırdığı stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda hedef Basel forması giyen 24 yaşındaki Paraguaylı Alderete ve Galatasaraylı Marcao.
Marcao için Roma kulübü Galatasaray'a 10 ve 12 milyon euro'luk teklifler yaptı ancak bu teklifler kabul görmedi.
Fanatik'in haberine göre İtalyan ekibi 15 milyon euro + bonservislerle yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın bu hafta içinde Marcao ile ilgili Roma'ya olumlu dönüş yapması bekleniyor.
Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
İngiltere Championship ekibi Derby County forvet transferi için gündemine Serdar Dursun'u aldı. Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen ve bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu.
Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak.
Trabzonspor'da Sviatchenko gelişmesi
Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun transferinin gerçekleşmemesinden sonra gözler Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'ya çevrildi.
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavililer şimdi, Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Midtjylland'ın 30 Eylül'de evinde oynayacağı rövanş maçını bekliyor. Sviatchenko'nun "Evet" demesi halinde, Trabzonspor 2.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip, transferi bitirecek.
Kulübü ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan 29 yaşındaki Sviatchenko, 5 kez de Danimarka A Milli Takımı forması giydi.
Luis Henrique resmen Marsilya'da
Marsilya, Botafogo'dan sol kanat oyuncusu Luis Henrique'yi transfer etti.
Manchester City, Ruben Dias'ı transfer etti
Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon euro'luk ilave performans ödemesi de yer alıyor.
Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacak.