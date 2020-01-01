CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Mourinho, Gareth Bale'i istiyor

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Trabzonspor, Nemanja Andusic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Andusic'e sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin euro ödendiği ifade edildi.
Southampton Welbeck transferinde sona yakın
The Sun'da yer alan habere göre Southampton, Watford'un golcüsü Danny Welbeck transferini bitiriyor.
Welbeck'in Watford ile yaptığı sözleşmede takımın küme düşmesi halinde 5.5 milyon pounda serbest kalma maddesi bulunuyordu. Southampton'ın bu bedel karşılığın golcü oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Koeman ilk olarak Wijnaldum'u istiyor
Arsenal, Gabriel transferini bitiriyor
Premier Lig devi, savunma hattını Lille'in stoperi Gabriel ile güçlendirecek.
football.london'da yer alan habere göre Arsenal, Lille ile Gabriel transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Tottenham Bale'in peşinde
Galli yıldızın Real Madrid macerası sona erebilir...
El Espanol'da yer alan habere göre Tottenham menajeri Jose Mourinho, Real Madrid'den Gareth Bale'i kadrosuna katmak istiyor.
Portekizli teknik adam Manchester United'ı çalıştırırken de Galli yıldızı kadrosuna katmak istemiş ama başarılı olamamıştı.
Mitchell Donald, BB Erzurumspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.
Mauricio Isla'nın yeni adresi Brezilya
Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Mauricio Isla ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "O artık bizim! Şili Milli Takımı ile iki kez Copa America'yı kazanan sağ bek Mauricio Isla bundan sonra Flamengo forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezonda sarı lacivertli formayı 25 kez giyen Isla, gol atamazken 3 asistle oynamıştı.
Jose Sosa, İstanbul'a geldi
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi.
Son 3 sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Sinan Gümüş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.
İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.
Milan, Abdülkadir transferinde Atalanta'ya rakip oldu
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için Milan da devreye girdi.
Tuttosport'un haberine göre Milan, geçtiğimiz sezon da istediği Abdülkadir için Trabzonspor'ın kapısını çalmaya hazır. Ancak 21 yaşındaki oyuncu için istenen 30 milyon euro'yu bulan bonservis bedeli İtalyan ekibini zorluyor.
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
Arvydas Novikovas, BB Erzurumspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Litvanyalı oyuncu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor'umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.
Nuri Şahin Antalyaspor'da
Antalyaspor sözleşmesi elinde bulunan Nuri Şahin'le anlaştı.
Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."
Gökhan İnler Başakşehir'den ayrıldı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini uzatmadı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilerek, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Hatayspor'a Brezilyalı stoper
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Braga forması giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'u kiralık olarka renklerine bağladı.
Hoş Geldin Pablo Santos🔥— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 19, 2020
Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.✍️
👇https://t.co/kbbLB7lI7z#Hatayspor #AsiŞehirKazandı pic.twitter.com/VzHpngGnUV
Junior Fernandes imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, Ittihad Kalba'ya transfer oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم تكمل تعاقدها مع الجناح الدولي التشيلي جونيور فيرنانديز#ittihadkalbafc pic.twitter.com/pgAHSHmDBr— نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) August 19, 2020
Fernandao, Erzurum yolunda
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, daha önceden Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen deneyimli golcü Fernandao'nun peşinde.
Akşam'ın haberine göre bir süredir Bahia forması giyen golcü için nabız yoklayan BB Erzurumspor, 33 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Fernandao ile son görüşmenin İstanbul'da yapılacağı da kaydedildi.
Flavio, Trabzonspor'a çok yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen orta saha oyuncusu Flavio'yu renklerine bağlamak üzere.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için 1 milyon euro karşılığında Bahia ile anlaştı.
Enner Valencia adım adım Fenerbahçe'ye...
Transfer sezonunun hareketli ekibi Fenerbahçe, son olarak Tigres forması giyen ve bonservisi elinde olan Enner Valencia'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği doğrutusunda 30 yaşındaki forvet oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.
Beşiktaş'tan Onyekuru sürprizi
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, daha önce Galatasaray'ın iki kez kiralık olarak transfer ettiği başarılı kanat oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifi yaptı.