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CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmıyor

2020-21 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde Ocak ayında yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Hakan Calhanoglu Milan Bodo/Glimt UEFA Europa League
Getty

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan için düğmeye bastı

2021-01-13T10:55:09Z

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Yusuf Erdoğan'ı transfer etmek istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, eski kulübü Trabzonspor'a geri dönüyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Yusuf Erdoğan için harekete geçti.

yusuf erdogan kasimpasa 08112019
Depo Photos

Milan, Çalhanoğlu'nu bırakmıyor

2021-01-13T10:34:56Z

Milan'da başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan ekibi yeni bir sözleşme teklif etti.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 4 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme önerdi.

Çalhanoğlu, Milan'da yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu.

Hakan Calhanoglu Milan Bodo/Glimt UEFA Europa League
Getty

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi satmak istemiyor

2021-01-13T08:22:38Z

Başakşehir'in, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'yi göndermeye niyeti yok.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini söylemişti. Ancak Başakşehir'in İrfan'ı göndermeye niyeti yok.

Milliyet'te yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istemediklerini belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa’nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım." ifadelerini kullandı.

Başakşehir başkanı, Türk kulüplerinin İrfan Can'ı alabileceklerini mali açıdan düşünmediğini söyledi. 

irfan can kahveci basaksehir 02122020
AA

Real Madrid'in hedefi Kylian Mbappe

2021-01-13T08:15:56Z

Real Madrid'in gözü Kylian Mbappe'nin üzerinde.

AS'ta yer alan habere göre; yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, PSG'nin kapısını çalacak.

Madrid ekibi, 22 yaşındaki yıldız için 150 milyon euro'luk transfer bütçesi yaratmak istiyor.

Galatasaray, Kenny Lala ile ilgileniyor

2021-01-13T07:28:03Z

Aslan'ın gözü Strasbourg'un sağ beki Kenny Lala'da.

Le10Sport'un haberine göre GalatasarayLigue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Kenny Lala ile ilgileniyor. Omar'ın havai fişek patlaması sonucu tedavisinin sürmesi nedeniyle yeni bir sağ bek arayan Galatasaray, Lala'yı kadrosuna katmak istiyor.

İddiaya göre Galatasaray'ın dışında Bundesliga ekiplerinden Leverkusen de oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Kenny Lala Strasbourg
LFP

Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı

2021-01-12T20:31:45Z

Fatih Karagümrük ile Aatif Chahechouhe yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Steven N'Zonzi'ye Ada'dan iki talip

2021-01-12T18:34:18Z

Arsenal ile Everton, N'Zonzi'yi istiyor

Bir dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen Steven N'Zonzi, Roma'daki sözleşmesini feshetmek istiyor.

FootMercato'nun haberine göre, kiralık olarak Rennes forması giyen N'Zonzi'yi Arsenal ve Everton kadrosuna katmak istiyor.

Metehan Altunbaş, LASK'ta

2021-01-12T18:28:56Z

LASK Linz, Metehan Altunbaş'ı transfer etti

Avusturya takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.

LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Metehan Altunbas Eskisehirspor 2019-20
Depo Photos

Sivasspor, Ahmet Oğuz ile anlaştı

2021-01-12T17:25:25Z

Demir Grup Sivasspor, sağ bek Ahmet Oğuz ile sözleşme imzaladı.

SivassporKasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlılar, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Ahmet Oguz Genclerbirligi
AA

Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor

2021-01-12T12:26:50Z

Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri olan Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna alınmayan Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; 21 yaşındaki oyuncuya Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yılport Samsunspor talip oldu. 

Atakan Üner Beşiktaş 08282020
twitter/besiktas

Manchester United ve Real Madrid'in Yusuf Demir yarışı

2021-01-12T11:23:59Z

Manchester United ve Real Madrid kadrolarına genç yıldız adayı Yusuf Demir'i katmak istiyor.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Manchester United ve Real Madrid, Rapid Vienna forması giyen Yusuf Demir için yarışıyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi gören 17 yaşındaki oyuncu, Old Trafford ve Santiago Bernabeu'dan gelen teklifleri de değerlendirecek.

Yusuf Demir.jpg
Getty Images

Keçiörengücü'ne İsveçli golcü

2021-01-12T10:02:47Z

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Edin Hamidovic'in İsveç liginde 29 maçta 11 gol attı.

Arsenal ve Chelsea, Ali Akman'ın peşinde

2021-01-12T08:45:32Z

Bursaspor'un genç yıldızı, Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor

Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea ve Arsenal, Bursaspor'un paylayan yıldızı Ali Akman ile ilgileniyor.

Ali Akman, bu sezon Bursaspor forması ile 16 maçta 9 kez gol sevinci yaşamıştı.

Haberde Red Bull Salzburg ve Galatasaray'ın da 18 yaşındaki oyuncu için ara transferde girişimlerde bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Trabzonspor'a Salomon önerisi

2021-01-12T06:58:59Z

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a menajerler Çin'de forma giyen Salomon Randon'u önerdi.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, elini Uzak Doğu'ya uzattı.

Fotomaç'ın Çin kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; menajerler, Bordo-mavili ekibe Çin'de Dalian Professional takımında forma giyen Salomon Rondon'u önerdi.

Daha önce West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Abdullah Avcı Trabzonspor
AA

Galatasaray, Onyekuru ve Ndayishimiye için gün sayıyor

2021-01-12T06:35:54Z

Onyekuru ile Youssouf Ndayishimiye transferlerinde sona yaklaşan Galatasaray, iki oyuncu için gün sayıyor.

Galatasaray Ocak ayında iki oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Fanatik'in haberine göre; Onyekuru'nun haftasonuna kadar Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un 23 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmeye de çok yakın.

henry onyekuru galatasaray 09022020
Vedat Yangın

​Beşiktaş, Kenan Karaman için masada

2021-01-12T06:18:28Z

Beşiktaş, Mandzukic'e alternatif olarak Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı transfer edecek.

Beşiktaş Mandzukic'e alternatif olarak Kenan Karaman'ı almak istiyor.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındaki Kenan Karaman için Düsseldorf'un kapısını çaldı.

Milli futbolcuyu Ocak ayında transfer etmek isteyen Siyah-beyazlılar, Alman ekibinin 650 bin euro bonservis talep etmesinin ardından B planı hazırladı.

Kartal, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Kenan Karaman'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir.

KENAN KARAMAN FORTUNA DÜSSELDORF
Getty Images

Peter Zulj Göztepe'de

2021-01-11T20:59:00Z

Süper Lig ekiplerinden GöztepeBelçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Rapid Wien'de profesyonel olan Zulj, üllkesinde Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.

peter zulj österreich
Getty Images

Real Betis'in planı Socratis

2021-01-11T20:07:55Z

Savunmaya takviye yapmak isteyen Real Betis, Arsenal'den Sokratis'i radarına aldı. Fakat Real Betis'in herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce, La Liga maaş kısıtlaması yüzünden elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Bunun için ilk aday, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Sidnei... William Carvalho da Benfica'ya satılabilir.

Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis ise La Liga'da oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca Londra kulübü de oyuncuyu bonservissiz gönderme konusunda yeşil ışık yakabilir. 2018 yazında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Yunan oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla maça çıkamadı.

Sokratis Arsenal Betis
Getty Images

Juventus, Scamacca'nın peşinde

2021-01-11T19:31:20Z

Juventus, şu an Genoa'da kiralık olan Sassuolo oyuncusu Gianluca Scamacca ile sözleşme imzalamaya çalışıyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 13 maçta 2 gol kaydetti.

Mesut Özil'den heyecanlandıran açıklama

2021-01-11T18:49:53Z

Yıldız oyuncu, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" diyerek cevap verdi.

ManU Pogba'nın fiyatını 83 milyon € olarak belirledi

2021-01-11T18:11:48Z

Kırmızı Şeytanlar, Fransız orta sahanın satış bedelini belirledi.

Manchester United, ismi PSG ile anılan Paul Pogba'nın bonservis bedelini belirledi.

Express Sport'ta yer alan hebre göre Kırmızı Şeytanlar, Dünya Kupası şampiyonu unvanına sahip olan orta saha oyuncusu için 83 milyon euro civarında bir teklif bekliyor.

Paul Pogba Man Utd

ÖZEL | Laporta: Önceliğim Messi'yi takımda tutmak

2021-01-11T18:10:02Z

Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Joan Laporta önceliğinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söyledi.

105,000 kapasiteye çıkarılarak yenilenmesi planlanan Camp Nou çalışmalarının Barça'nın 125. yıl kutlamalarında bitmesi planlanıyor. Barcelona'nın eski başkanlarından ve 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, kulübün 125. yıl kutlamalarında Messi'nin de takımla beraber olmasını istiyor.

Goal'e konuşan Laporta, "125. yıl kutlamalarında Leo'nun da bizimle birlikte Camp Nou'da olmasını isterim. Stat konusu ise kolay değil çünkü inşa edilmesi 2 yıl sürüyor." şeklinde konuştu.

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Leo Duarte Başakşehir'de

2021-01-11T18:08:24Z

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu. 

 

Leo Duarte Başakşehir0112021

Marcelo, Beşiktaş'a geri dönebilir

2021-01-11T10:25:44Z

Transfer döneminde kadrosundan birçok oyuncuyu gönderme kararı alan Olympique Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu öne sürüldü.

Footmercato' nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon'da sıradaki ismin Tatarusanu ve Kenny Tete'nin ardından Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo olabileceği belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın iki sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkânsız olmayacağı iddia edildi.

Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor

2021-01-11T08:26:30Z

Galatasaray, Henry Onyekuru ile 6 aylığına bedelsiz olarak anlaştı. Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru transferi imzaya kaldı.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralayacak.

Transferi imzaya kalan Nijeryalı oyuncu, hafta içi İstanbul'a gelerek takımla idmana çıkacak.

henry onyekuru galatasaray 02022020
AA

Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor

2021-01-11T06:45:32Z

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde öğrencileri arasına eklemek istiyor.

Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giyebilir.

Daily Star'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.

27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.

Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.

Mauricio Pochettino Paul Pogba GFX

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklamadı

2021-01-10T20:21:45Z

Sarı kırımızlı takım, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğuzlcan Çağlayan'a verdiği 1.2 milyon euro ve 6 maçlık men cezası hakkında açıklamada bulundu.

Gaziantep FK için Bülent Korkmaz iddiası

2021-01-10T19:49:37Z

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de en son Konyaspor'da görev yapmıştı.

 

Bulent Korkmaz Konyaspor 22022020
AA

Boupendza ayrılacak mı?

2021-01-10T19:30:40Z

Son haftalarda attığı süt süte gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışında 12 golle zirveye çıkan Hatayspor'un yıldızı Boupendza hakkında çıkan dedikodulara teknik direktör Ömer Erdoğan yanıt verdi.

Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Boupendza'ya teklif olduğu kulağımıza geliyor ama kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'a yeni golcü

2021-01-10T19:24:19Z

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, son olarak Balıkesirpor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Ezeh'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

Ezeh, bu sezon Balıkesir forması ile oynadığı 16 maçta 4 gol kaydetti.

Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması

2021-01-10T19:14:27Z

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Çin'de forma giyen eski oyuncuları Talisca'yı yeniden kadrolarına katacakları yönündeki iddialara cevap verdi.

Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" diyerek bu transferin finansal açıdan gerçekleşmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.

 

Talisca Beşiktaş 2007
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Bright Osayi-Samuel transferine engel

2021-01-10T18:09:48Z

Queens Park Rangers Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

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Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı

2021-01-10T17:08:22Z

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.


 

Acun Ilicali
AA

Okan Buruk'tan Terim'e cevap

2021-01-10T15:57:35Z

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.

Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi

2021-01-10T14:30:34Z

 Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı

2021-01-10T14:05:11Z

Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.