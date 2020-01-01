CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Arsenal'dan ayrılması gündemde olan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

Al Nassr kulübü yetkilileri, ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil için devreye girdiği öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre Al Nassr, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için yıllık 20 milyon dolar önerdi.

Mesut’un ekibiyle temasa geçtiği belirtilen Al Nassr yöneticilerinin transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde olduğu ifade edildi.