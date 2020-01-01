CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Mbappe, PSG'den ayrılıyor!

Mbappe, PSG'den ayrılıyor!
Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdiği iddia edildi.The Times'ın haberine göre Fransız futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdi. Yıldız futbolcu böylelikle Fransa'daki son sezonunu geçirecek.
Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'a hayran olduğu ifade edilen Mbappe'nin La Liga ve Premier Lig'i çok sevdiğine vurgu yapıldı.
Mbappe daha önce Manchester City ve Real Madrid'den de resmi teklifler almıştı.
Karagümrük, Ndiaye'nin peşinde
TRT Spor'un haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Stoke City'den Badou Ndiaye ile görüşüyor.
İstanbul temsilcisinin geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan Senegalli futbolcu ile anlaşma noktasına geldiği öne sürüldü.
Josef, Beşiktaş için geliyor
Siyah Beyazlılar'ın daha önce prensipte anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Josef de Souza, İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu transferinin kulübünün bu transfere izin vermediği gerekçesiyle gerçekleşmediğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Okay Yokuşlu'yu istedik. O da çok niyetliydi. Ama maalesef olmadı. Kulübü izin vermedi. Yeni bir takım için, alacağımız oyuncuların bize para kazandırmalarını, son takımlarının biz olmamasını istiyoruz. Elbette fırsat transferiyse yaş önemli değil" ifadelerini kullandı.
Lille, Mustafa Kapı transferini açıkladı
Lille, Mustafa Kapı transferini açıkladı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
Mustafa Kapı'nın fotoğrafı 5 farklı dilde "Hoş geldin" mesajıyla paylaşılarak, "Kuşağının en iyi potansiyele sahip isimleri arasında olan ve son derece gelecek vaat eden genç oyuncu artık Lille'de." ifadelerine yer verildi.
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz da, kulübün Twitter hesabında yer alan videosunda, "Mustafa, 'hoş geldin' kardeşim. Burada olduğun, buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Mustafa Kapı; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Fransa temsilcisinin kadrosuna kattığı 4. Türk oyuncu oldu.
Galatasaray'la Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip olan Mustafa, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızlı takımla sözleşme uzatmadığı için şubat ayında kadro dışı bırakılmıştı.
Aston Villa, Martinez ile anlaştı
Premier Lig ekibi Aston Villa, Arsenal’den Emiliano Martinez’i bonservisiyle kadrosuna katıyor.
Telegraph’ın haberine göre Arjantinli kaleci kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.
Sergio Reguillon’un tercihi Sevilla
Real Madrid forması giyen Sergio Reguillon ile Sevilla ve Manchester United ilgileniyor.
AS’ın haberine göre 23 yaşındaki sol bek, Real Madrid’den bonservisiyle ayrılmak istemediği için, yeni sezonda da kiralık olarak Sevilla’da forma giymeye sıcak bakıyor.
İtalyan devleri, Marcelo’nun peşinde
Real Madrid forması giyen tecrübeli sol bek Marcelo için Juventus ve Inter’in devreye girdiği iddia edildi.
AS’ın haberine göre iki kulüp de Brezilyalı yıldızı takımda görmek istiyor.
Vedat Muriqi yarın İtalya'ya uçacak
Vedat Muriqi, yarın İtalya'ya giderek Lazio için sağlık kontrollerinden geçecek.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Lazio, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'i renklerine bağladı.
26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, 13 Eylül Pazar günü İtalya'ya gidecek ve pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Lazio'ya bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Lazio, Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyecek.
Ankara Keçiörengücü, Ganalı Dodoo'yu transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Joe Dodoo ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'de Bolton Wanderers forması giyen 25 yaşındaki sol bekle 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Fatih Karagümrük, Sloven futbolcu Balkovec'i kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Sloven milli futbolcu Jure Balkovec'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Empoli'de forma giyen Balkovec, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta bir gol attı.
Alessandro Florenzi resmen PSG'de
Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmzasının ardından konuşan Florenzi, "PSG oyuncusu olacağım için çok mutluyum. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim. Dünyanın en iyi futbolcularıyla takım arkadaşı olacağım" ifadelerini kullandı.
Kariyerinin büyük bölümünü Roma'da geçiren ve kaptanlığa kadar yükselen Florenzi, bu kulüpte çıktığı 295 maçta 30 gol atıp 33 de asist yaptı.
Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper Adil Demirbağ ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun 4 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Adil Demirbağ, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti." denildi.
Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Adanaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Celil Yüksel'in transferine ilişkin, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret AŞ, şirketimize net 900 bin TL transfer bedeli ödeyecektir."
Konyaspor, Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sokol Cikalleshi ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Oyuncunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, Cikalleshi'nin kariyerinde 303 maçta 92 gol attığı kaydedildi.
Luis Suarez için Atletico Madrid devreye girdi
Barcelona'nın yıldızı için bir aday daha çıktı.
Katalanlar, yakın zamanda Luis Suarez ile yollarını ayırmak isterken Atletico Madrid oyuncuya talip oldu.
Böylelikle Juventus'a transfer olması beklenen Uruguaylı golcü için bir talip daha çıkmış oldu.
Gençlerbirliği, Motta'yı kadrosuna kattı
Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.
Mustafa Kapı Galatasaray'a veda etti
Galatasaray ile anlaşamayan ve Fransa'nın Lille takımına transferi beklenen 18 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.
Genç oyuncu, Instagram hesabında yer alan paylaşımında, Fransa'da futbol hayatını sürdüreceği yönünde ifadeler kullandı.
Kalinic adım adım Kartal'a
Beşiktaş, Nikola Kalinic'te karar kıldı. Hırvat oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Siyah-Beyazlılar, İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki forvete, "1 milyon Euro imza parası verelim, bonservisini al, gel" teklifinde bulundu.
Bu öneriye sıcak bakan tecrübeli golcü de kulübüyle görüşmelere başladı. Kalinic'ten istediği verimi alamayan ve yıldız oyuncunun teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almaması sebebiyle Madrid temsilcisinin de transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor. (Fanatik)
Fenerbahçe'nin hedefi Edin Visca
Emre, Vedat Muriç’in Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emer Belözoğlu, daha önce Edin Visca için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.
Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.
Josef de Souza Beşiktaş'a imza atmak için geliyor
A Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve kendisini siyah beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transferini bitiriyor
Orta sahaya Etebo'yu transfer eden Galatasaray bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı.
Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transfer için Kayserispor'a Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Tarafların bugün bir kez daha görüşme yapmaları bekleniyor. (Fanatik)