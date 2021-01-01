CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor

Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde öğrencileri arasına eklemek istiyor.
Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giyebilir.
Daily Star'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.
27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.
Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklamadı
Sarı kırımızlı takım, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğuzlcan Çağlayan'a verdiği 1.2 milyon euro ve 6 maçlık men cezası hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray A takımı futbolcusu Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama pic.twitter.com/UnWgaQ8VPM— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 10, 2021
Gaziantep FK için Bülent Korkmaz iddiası
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de en son Konyaspor'da görev yapmıştı.
Lopetegui, Sevilla ile sözleşme uzattı
Julen Lopetegui, Sevilla ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 yılına dek uzattı.
🖊️ Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. ⚪️🔴#WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 10, 2021
Boupendza ayrılacak mı?
Son haftalarda attığı süt süte gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışında 12 golle zirveye çıkan Hatayspor'un yıldızı Boupendza hakkında çıkan dedikodulara teknik direktör Ömer Erdoğan yanıt verdi.
Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Boupendza'ya teklif olduğu kulağımıza geliyor ama kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'a yeni golcü
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, son olarak Balıkesirpor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Ezeh'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı.
Ezeh, bu sezon Balıkesir forması ile oynadığı 16 maçta 4 gol kaydetti.
Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Çin'de forma giyen eski oyuncuları Talisca'yı yeniden kadrolarına katacakları yönündeki iddialara cevap verdi.
Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" diyerek bu transferin finansal açıdan gerçekleşmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
Başakşehir'in yeni stoperi Milan'dan
Okan Buruk, Skrtel'in sakatlığı nedeniyle yeni stoper arayışına girmek zorunda kalmıştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre Başakşehir, Milan stoperi Leo Duarte'yi kiraladı.
2019-20 sezonunda Milan'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, ilk sezonunda 6 maça çıktı. Duarte, bu sezon ise üç maçta Milan forması giydi.
Bright Osayi-Samuel transferine engel
Queens Park Rangers Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Okan Buruk'tan Terim'e cevap
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.
Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.
Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı
Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.