Messi'nin babası Manchester'da
TyC Sports'ta yer alan habere göre Lionel Messi Manchester City'e oldukça yakın.
Barcelona'dan ayrılmak istediğini bildiren Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.
33 yaşındaki yıldızın babası Jorge Messi'nin transfer görüşmeleri için Manchester'a geldiği iddia edildi. Jorge Messi'nin oğlu için 2 yıllık sözleşme talep ettiği aktarıldı.
Paris Saint-Germain'in gözü Milinkovic-Savic'te
Paris Saint-Germain, bu yaz Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmeye kararlı.
Le 10 Sport, PSG'nin yıldız orta saha oyuncusunu birinci önceliği haline getirdiğini iddia ediyor.
Ancak Lazio, Milnkovic-Savic'i satmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, Mayıs ayında PSG'den gelen 60 milyon euro'yu reddetmişti. Lazio oyuncusunu 80 milyon euro'nun altında satmak istemiyor.
Enner Valencia, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.
Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.
Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'den Muriqi açıklaması
Manchester United'dan Henderson'a 5 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, altyapısından yetişen İngiliz kaleci Dean Henderson ile uzun süreli sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kaleci ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.
Manchester United altyapısında yetişen ve geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sheffield United'daki üstün performasıyla öne çıkan Henderson, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.
Dean Henderson, geçen sezon Sheffield United formasıyla çıktığı 36 Premier Lig maçında kalesinde 33 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.
Lemina, Fulham'a transfer oluyor
France Football’ın haberine göre Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham, Mario Lemina’nın transferi konusunda bu futbolcunun kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı.
Bir aksilik yaşanmaması halinde Lemina’nın yeni sezonda Fulham forması giyeceği kaydedildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 28 resmi maçta görev alıp 1 gol atmıştı.
Aslan, Gabonlu oyuncunun kiralık sözleşmesindeki 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
Öte yandan Lemina ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği konuşuluyordu.
Ben Chilwell Chelsea'de
Chelsea, Leicester City'den Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Chilwell, Londra ekibine attığı imza sonrası çok heyecanlı olduğunu söyledi;
"Kulübün bu heyecan verici döneminde Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Frank Lampard liderliğinde onur mücadelesi verecek olan bu genç ve dinamik kadronun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.
Oynamak için sabırsızlanıyorum ve umarım Stamford Bridge'de Chelsea taraftarlarının önünde oynam çok uzun sürmez."
Ben Chilwell, geçtiğimiz sezon Leicester formasını 33 maçta giydi, 3 gol attı 4 asist yaptı.
Marcel Tisserand, Fenerbahçe'ye doğru
TRT Spor'un haberine göre transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand ile el sıkıştı.
Sarı Lacivertliler, Wolfsburg ile bonservis konusunda anlaşırsa transferi resmiyete dökecek.
Isaac Sackey, Hatayaspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun." denildi.
Messi ayrılırsa Suarez de gidici
Luis Suarez’in temsilcisi Alejandro Balbi, Messi’nin kararının Uruguaylı golcünün geleceğini de etkileyeceğini söyledi.
TyC Sport’a konuşan Balbi, “Luis Suarez’e her yerden teklif yağıyor” ifadelerini kullandı.
Barcelona, Messi'yi bırakmak istemiyor
Barcelona Spor Direktörü Ramon Planes, avukat bürosu aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılma talebini ileten Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi bırakmak istemediklerini söyledi.
Barcelona'nın yeni transferi Francisco Trincao'nun tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Planes, Messi'nin ayrılma isteğiyle ilgili, "Bu gerçekten önemli bir haber ama Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz. Messi'den büyük bir saygıyla konuşmak gerekiyor çünkü dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi." dedi.
Adanaspor, Adolphe Belem'i transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer edildiği belirtildi.
Belem'in, turuncu-beyazlı takımın Bolu'daki kampına katıldığı kaydedildi.
Kayserispor Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı
Hes Kablo Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ziya Alkurt. Profesyonel futbolcumuz Ziya Alkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Pedro resmen Roma'da
Serie A ekiplerinden Roma, Chelsea ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Pedro'yu kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
👋 Spanish forward Pedro becomes our first signing of the summer! ✍️— AS Roma English (@ASRomaEN) August 25, 2020
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Malang Sarr, Chelsea'ye çok yakın
Chelsea, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Malang Sarr'ın transferinde mutlu sona çok yakın.
Fransız oyuncunun bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu biliniyordu. Sarr ile Bayer Leverkusen, Schalke ve bazı Serie A kulüpleri de yakından ilgileniyordu.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea yetkililerinin Sarr'ın menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Valencia'nin gözü Mayoral'de
Mundo Deportivo'ya göre Valencia, Real Madrid'in golcüsü Borja Mayoral'ı transfer etmek istiyor.
Tabii bu transfer Rodrigo veya Kevin Gameiro'yu satılması halinde gerçekleşebilir.
Real Madrid 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Mayoral, son iki yılını Levante'de kiralık olarak geçirdi.
Juve'nin hedefi Higuain yerine Dzeko
Juventus, Dzeko'nun Higuain'in yerine geçmesini istiyor
Calcio Mercato'ya göre siyah-beyazlılar, Higuain'in mevcut sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Bu isteğin Andre Pirlo'dan geldiği öğrenildi.
Duvan Zapata, Arkadiusz Milik ve Raul Jimenez gibi adayların da olduğu transfer listesinde en güçlü aday ise Edin Dzeko.
Kolasinac Schalke'ye geri dönüyor
Marcao'nun alternatifi Cabezas
Galatasaray'ın Cabezas’ı Marcao’ya alternatif olarak düşündüğü ortaya çıktı.
Futbolcu satmadan alamayacak olan sarı-kırmızılılar; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimleri şu ana kadar satamayınca Marcao’ya yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Geçen yaz Atalanta’nın bonservisi için 10 milyon euro teklif ettiği Marcao’yu bu transfer döneminde yine bu rakam veya daha üzerinde satma planları yapan Cim-Bom, Kolombiyalı stoper Cabezas’ı hem bir yatırım hem de Marcao’ya alternatif olması için gündemine aldı. (Fanatik)
Atakan Üner Beşiktaş için geldi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.
Enner Valencia transferinde mutlu son
Takvim'de yer alan habere göre Kosovalı golcü Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.
Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham United ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.
Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldı
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen İspanyol stoper Mari ve Portekizli sağ bek Soares ile uzun süreli sözleşmelere imza atıldığı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Mari'nin bonservisi için Flamengo'ya 8 milyon avro ödeyecek. Soares ise Southampton'tan bedelsiz olarak transfer edildi.
Geçen sezon Arsenal formasıyla Mari 3, Soares ise 5 karşılaşmada görev almıştı.
Thiago Silva'nın yeni adresi Chelsea oluyor
Premier Lig takımlarından Chelsea savunmasını önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
Londra ekibi sekiz yıllık PSG serüveni sona eren Thiago Silva ile el sıkıştı.
35 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Thiago Silva yeni kulübünde yıllık 10 milyon euro kazanacak.
Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 35 maçta görev yaptı.
James Maddison Leicester City'de kaldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yıldız oyuncularından James Maddison'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Norwich City'den 2018 yılında transfer edilen ve Leicester City formasıyla 76 karşılaşmada 16 gole imza atan Maddison'ı Manchester United'ın transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
Maddison, yüksek formunun ardından İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak bir maçta görev aldı.