, 'den Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Chilwell, Londra ekibine attığı imza sonrası çok heyecanlı olduğunu söyledi;

"Kulübün bu heyecan verici döneminde Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Frank Lampard liderliğinde onur mücadelesi verecek olan bu genç ve dinamik kadronun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.

Oynamak için sabırsızlanıyorum ve umarım Stamford Bridge'de Chelsea taraftarlarının önünde oynam çok uzun sürmez."

Ben Chilwell, geçtiğimiz sezon Leicester formasını 33 maçta giydi, 3 gol attı 4 asist yaptı.