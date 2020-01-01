Mane, Barcelona'ya önerildi
Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin, Lionel Messi'nin alternatifi olarak Barcelona'ya önerildiği iddia edildi.
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi için alternatif belirlendi.
TMW'nin haberine göre Liverpool'un 28 yaşındaki Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Messi'in alternatifi olarak Katalan ekibine önerildi.
Kırmızılar ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mane, geçtiğimiz sezon 45 maçta 22 gol atıp 8 asist yaptı.
Younes Belhanda'ya teklif var
A Spor’un haberine göre Gremio, Younes Belhanda için Galatasaray’ın kapısını çaldı.
Brezilya ekibinin Faslı oyuncu için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdiği, sarı kırmızılı ekibin de bu teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
Gremio’nun Belhanda ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya varması halinde transfer gerçekleşebilir.
Lazio İspanyol kaleci Reina'yı transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.
Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.
Pepe Reina’nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.
Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.
Atakaş Hatayspor, Yunan futbolcu Katranis'i kiraladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Saint Etienne'den sol bek Alexandros Katranis'i kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yunan futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen imza törenine idari menajerimiz Murat Bereket katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun." denildi.
Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.
Musa Çağıran, Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun 28 numaralı formayı giyeceği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Musa Çağıran, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı. Çağıran, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağladı."
Eren Zahavi, Fenerbahçe'yi takibe aldı
Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan İsrailli golcü, Instagram hesabından sarı-lacivertlileri takibe aldı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolculardan Eran Zahavi'nin sosyal medyadan sarı lacivertlileri takibe alması taraftarda heyecan yarattı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertlilerin Instagram hesabını takibe alması dikkat çekti.
Karim Hafez, Yeni Malatyaspor'da devam edecek
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Karim Hafez ile yeniden anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafez transferiyle ilgili, "Yine, yeniden... Kulübümüz, sol bek oyuncusu Karim Hafez'i bonservisi ile birlikte renklerine bağlamıştır." açıklamasında bulunuldu.
Geçen sezon başında Mısır Ligi ekiplerinden Wadi Degla'dan kiralık olarak Kasımpaşa'ya gelen Mısırlı oyuncu, devre arasında da Malatya ekibine gönderilmişti. Bonservisi Mısır ekibinde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.
Messi'nin babası Manchester'da
TyC Sports'ta yer alan habere göre Lionel Messi Manchester City'e oldukça yakın.
Barcelona'dan ayrılmak istediğini bildiren Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.
33 yaşındaki yıldızın babası Jorge Messi'nin transfer görüşmeleri için Manchester'a geldiği iddia edildi. Jorge Messi'nin oğlu için 2 yıllık sözleşme talep ettiği aktarıldı.
Paris Saint-Germain'in gözü Milinkovic-Savic'te
Paris Saint-Germain, bu yaz Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmeye kararlı.
Le 10 Sport, PSG'nin yıldız orta saha oyuncusunu birinci önceliği haline getirdiğini iddia ediyor.
Ancak Lazio, Milnkovic-Savic'i satmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, Mayıs ayında PSG'den gelen 60 milyon euro'yu reddetmişti. Lazio oyuncusunu 80 milyon euro'nun altında satmak istemiyor.
Enner Valencia, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.
Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.
Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'den Muriqi açıklaması
Manchester United'dan Henderson'a 5 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, altyapısından yetişen İngiliz kaleci Dean Henderson ile uzun süreli sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kaleci ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.
Manchester United altyapısında yetişen ve geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sheffield United'daki üstün performasıyla öne çıkan Henderson, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.
Dean Henderson, geçen sezon Sheffield United formasıyla çıktığı 36 Premier Lig maçında kalesinde 33 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı.
Lemina, Fulham'a transfer oluyor
France Football’ın haberine göre Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham, Mario Lemina’nın transferi konusunda bu futbolcunun kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı.
Bir aksilik yaşanmaması halinde Lemina’nın yeni sezonda Fulham forması giyeceği kaydedildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 28 resmi maçta görev alıp 1 gol atmıştı.
Aslan, Gabonlu oyuncunun kiralık sözleşmesindeki 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
Öte yandan Lemina ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği konuşuluyordu.
Ben Chilwell Chelsea'de
Chelsea, Leicester City'den Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Chilwell, Londra ekibine attığı imza sonrası çok heyecanlı olduğunu söyledi;
"Kulübün bu heyecan verici döneminde Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Frank Lampard liderliğinde onur mücadelesi verecek olan bu genç ve dinamik kadronun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.
Oynamak için sabırsızlanıyorum ve umarım Stamford Bridge'de Chelsea taraftarlarının önünde oynam çok uzun sürmez."
Ben Chilwell, geçtiğimiz sezon Leicester formasını 33 maçta giydi, 3 gol attı 4 asist yaptı.
Marcel Tisserand, Fenerbahçe'ye doğru
TRT Spor'un haberine göre transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand ile el sıkıştı.
Sarı Lacivertliler, Wolfsburg ile bonservis konusunda anlaşırsa transferi resmiyete dökecek.
Isaac Sackey, Hatayaspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun." denildi.
Messi ayrılırsa Suarez de gidici
Luis Suarez’in temsilcisi Alejandro Balbi, Messi’nin kararının Uruguaylı golcünün geleceğini de etkileyeceğini söyledi.
TyC Sport’a konuşan Balbi, “Luis Suarez’e her yerden teklif yağıyor” ifadelerini kullandı.
Barcelona, Messi'yi bırakmak istemiyor
Barcelona Spor Direktörü Ramon Planes, avukat bürosu aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılma talebini ileten Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi bırakmak istemediklerini söyledi.
Barcelona'nın yeni transferi Francisco Trincao'nun tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Planes, Messi'nin ayrılma isteğiyle ilgili, "Bu gerçekten önemli bir haber ama Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz. Messi'den büyük bir saygıyla konuşmak gerekiyor çünkü dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi." dedi.
Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı
ngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2012-13 sezonundan bu yana mavi-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Attığı 23 golle geçen sezon gol kralı olan Vardy, Leicester City formasıyla 309 maçta 129 gol kaydetti.
Leicester City ile 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İngiliz futbolcu, üst üste 11 lig maçında gol atarak bu alanda Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırmıştı.
Adanaspor, Adolphe Belem'i transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Burkina Fasolu futbolcu Adolphe Belem'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer edildiği belirtildi.
Belem'in, turuncu-beyazlı takımın Bolu'daki kampına katıldığı kaydedildi.
Kayserispor Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı
Hes Kablo Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ziya Alkurt. Profesyonel futbolcumuz Ziya Alkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.