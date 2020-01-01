CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Manchester United'dan Kante sürprizi

Manchester United'da Kante harekatı
Manchester United'ın Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.
Mirror'ın haberine göre Manchester United, Kante için önümüzdeki günlerde Chelsea'ye resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Chelsea'de düzenli olarak forma giyememişti.
Koeman, Depay'ı Barcelona'ya istiyor
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Barcelona'da transfer çalışmaları başladı.
Katalan radyosu RAC1'in haberine göre hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın transferini istiyor.
Sezon başında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren başarılı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 22 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Fenerbahçe, Mandzukic'in peşinde!
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe'de Mario Mandzukic ismi gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Hırvat golcüye yıllık 2.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif etti.
Mandzukic'in sarı-lacivertli kulübe kısa süre içinde yanıt vereceği de kaydedildi.
Pirlo'nun gözü Dzeko'da
Juventus'ta hücum hattına takviye yapmak isteyen Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun Roma forması giyen Edin Dzeko'yu öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Dzeko'nun alternatifi ise Napoli forması giyen Arkadiusz Milik.
Fenerbahçe için Kevin Gameiro iddiası
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in takımdan ayrılması halinde Valencia forması giyen deneyimli golcü Kevin Gameiro'yu kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Haberde Gameiro'nun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldığı ve İspanyol ekibinin 4.5 milyon euro yıllık ücreti olan golcü oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediği, Fenerbahçe'nin düşük bir bonservis ücreti karşılığında bu transferi bitirebileceği kaydedildi.
Beşiktaş'ta Jeff Hendrick sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Burnley ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Jeff Hendrick ile ilgilendiği konuşuluyor.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İrlandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önererek beklemeye geçti.
Haberde Hendrick'in Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda istikrarsız bir performans sergileyen Adem Ljajic'in yerine düşünüldüğü de kaydedildi.
Celtic'in hedefi Caleb Ekuban
İskoçya ekiplerincen Celtic, Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı kadrosunda görmek istiyor.
GHANASoccernet.com'un haberine göre Celtic, Trabzonspor'a 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak bordo-mavili yönetim bu teklifi reddetti.
Haberde, İskoç ekibinin 7 milyon euro'luk teklifinde ise Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu satmayı düşünebileceği ifade edildi.
Ekuban, 2018 yazında Leeds United'dan 200 bin euro'ya kiralanmış ve 2019 yazında da 1 milyon euro'ya bonservisiyle Karadeniz ekibine transfer olmuştu.
Atletico Madrid'den kaleye takviye
[📝] Agreement with @NKLokomotiva over the transfer of Ivo Grbić.— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 20, 2020
🇭🇷 The goalkeeper signs for the following four seasons.
➡️ All the details: https://t.co/PmnkNZq9iC
🧤 #WelcomeGrbic
🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/bfPYtwTqbM
Bakasetas'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir
Yunan basını Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.
Sport24'ün haberine göre Sarı Lacivertliler, bonservis bedeli konusunda son detayları görüşüyor.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı renklerine bağlıyor
Fenerbahçe golcü transferinde sona yaklaştı.
Meksika televizyonu TUDN'nin haberine göre Enner Valencia Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Haberde Valencia için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeyeceği kaydedildi.
Ekvadorlu oyuncunun imza atması için ise önce ailevi sorunlarını çözmesi gerekiyor. Valencia'nın bir süre önce kız kardeşi kaçırılmıştı.
Barcelona'ya 17'lik yıldız adayı
Roland Koeman'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren Barcelona, daha önce anlaştığı Pedro Gonzalez Lopez (Pedri) ile resmi imzayı attı.
17 yaşındaki Pedri, oyun stiliyle Iniesta'yı andırıyor.
İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas'tan forma giyen Pedri, babasının Michael Laudrup'u izletmesiyle futbola başladığını belirtirken idolünün Iniesta olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz sezon Las Palmas formasını ligde 36 kez giyen yeni yıldız adayı, 4 gol attı 7 asist yaptı.
Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
Torino, Lucas Biglia ile el sıkıştı
Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia, Torino’ya transfer oluyor.
Tuttosport’un haberine göre Serie A ekibi Torino, Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.
Arjantinli orta saha oyuncusu yeni kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayacak.
34 yaşındaki Biglia 2 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Başakşehir, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun geçen sezon takıma katıldığı hatırlatılarak, "Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.
Skrtel, geçen sezon Süper Lig'de 20 maça çıkıp, 3 gol atmıştı.
Gençlerbirliği Dominik Furman'ı kadrosuna kattı
Başkent ekibi orta sahasını güçlendirdi.
Gençlerbirliği kariyerinde Toulouse, Hellas Verona formaları da giyen son olarak ise ülkesi Polonya’da Wisla Plock'ta top koşturan 28 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Trabzonspor, Nemanja Andusic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Andusic'e sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin euro ödendiği ifade edildi.
Southampton Welbeck transferinde sona yakın
The Sun'da yer alan habere göre Southampton, Watford'un golcüsü Danny Welbeck transferini bitiriyor.
Welbeck'in Watford ile yaptığı sözleşmede takımın küme düşmesi halinde 5.5 milyon pounda serbest kalma maddesi bulunuyordu. Southampton'ın bu bedel karşılığın golcü oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Koeman ilk olarak Wijnaldum'u istiyor
Arsenal, Gabriel transferini bitiriyor
Premier Lig devi, savunma hattını Lille'in stoperi Gabriel ile güçlendirecek.
football.london'da yer alan habere göre Arsenal, Lille ile Gabriel transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Tottenham Bale'in peşinde
Galli yıldızın Real Madrid macerası sona erebilir...
El Espanol'da yer alan habere göre Tottenham menajeri Jose Mourinho, Real Madrid'den Gareth Bale'i kadrosuna katmak istiyor.
Portekizli teknik adam Manchester United'ı çalıştırırken de Galli yıldızı kadrosuna katmak istemiş ama başarılı olamamıştı.
Mitchell Donald, BB Erzurumspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.
Mauricio Isla'nın yeni adresi Brezilya
Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Mauricio Isla ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "O artık bizim! Şili Milli Takımı ile iki kez Copa America'yı kazanan sağ bek Mauricio Isla bundan sonra Flamengo forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezonda sarı lacivertli formayı 25 kez giyen Isla, gol atamazken 3 asistle oynamıştı.
Jose Sosa, İstanbul'a geldi
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi.
Son 3 sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Sinan Gümüş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.
İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.
Milan, Abdülkadir transferinde Atalanta'ya rakip oldu
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için Milan da devreye girdi.
Tuttosport'un haberine göre Milan, geçtiğimiz sezon da istediği Abdülkadir için Trabzonspor'ın kapısını çalmaya hazır. Ancak 21 yaşındaki oyuncu için istenen 30 milyon euro'yu bulan bonservis bedeli İtalyan ekibini zorluyor.
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
Arvydas Novikovas, BB Erzurumspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Litvanyalı oyuncu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor'umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.