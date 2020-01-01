CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Manchester United'dan Kante sürprizi

İskoçya ekiplerincen , Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı kadrosunda görmek istiyor.

GHANASoccernet.com'un haberine göre Celtic, 'a 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak bordo-mavili yönetim bu teklifi reddetti.

Haberde, İskoç ekibinin 7 milyon euro'luk teklifinde ise Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu satmayı düşünebileceği ifade edildi.

Ekuban, 2018 yazında Leeds United'dan 200 bin euro'ya kiralanmış ve 2019 yazında da 1 milyon euro'ya bonservisiyle Karadeniz ekibine transfer olmuştu.