ile adı transfer gündemindne düşmeyen İsrailli yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Eran Zahavi, Instagram hesabından ''Milli takım adına gol atmak her zaman özel bir duygudur'' diyerek bir paylaşımı yaptı. Zahavi, ardından paylaşımına gelen ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' cevabına ''Hadi deneyelim'' sözlerini kullandı.

Bu mesajın ardından birçok Fenerbahçeli Zahavi'nin mesajını beğenerek, sarı-lacivertli formayı giymesi için mesajlar attı.