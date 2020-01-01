CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Leipzig Sörloth'tan vazgeçti!

Alman devi RB Leipzig, Trabzonspor'un 20 milyon euroluk talebini çok bularak Alexander Sörloth transferinden vazgeçti.

Bild'de yer alan habere göre; Leipzig, 'un belirlediği 20 milyon euro'luk bonservis bedelini çok fazla buldu.

Leipzig'in Sörloth'u gündemine alırken daha düşük bir bedeli beklediği ancak bu fiyatın imkanlarının çok ötesinde olduğu bilgisi verildi.

Leipzig'in bunun üzerine B planına geçtiği ve 'nın 20 yaşındaki forveti Dusan Vlahovic ile Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki forveti Bruno Petkovic'i gündemine aldığı bilgisi verildi. Alman kulübü, önümüzdeki günlerde iki forvet için transfer görüşmelerine başlayacak.