İspanyol Sport gazetesine göre Barcelona'nın Joan Laporta dönemindeki ilk transferi Eric Garcia olacak.

Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilememe kararı alan Garcia, habere göre Barcelona'ya beş yıllık imza atacak. İspanya Milli Takımı'nın kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garcia, altyapısından yetiştiği Katalan ekibine dönüşüne dair sinyaller verdi. Messi ile birlikte oynamanın harika bir his olacağını düşündüğünü belirten Garcia, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi.

Ronald Koeman'ın genç oyunculara sıklıka şans vermesine de değinen Garcia, "Koeman'ın gençleri desteklemesi onlar için iyi bir durum. Çok özel bir sezon yaşıyorlar" dedi.