İlk imza Garcia
İspanyol Sport gazetesine göre Barcelona'nın Joan Laporta dönemindeki ilk transferi Eric Garcia olacak.
Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilememe kararı alan Garcia, habere göre Barcelona'ya beş yıllık imza atacak. İspanya Milli Takımı'nın kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garcia, altyapısından yetiştiği Katalan ekibine dönüşüne dair sinyaller verdi. Messi ile birlikte oynamanın harika bir his olacağını düşündüğünü belirten Garcia, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi.
Ronald Koeman'ın genç oyunculara sıklıka şans vermesine de değinen Garcia, "Koeman'ın gençleri desteklemesi onlar için iyi bir durum. Çok özel bir sezon yaşıyorlar" dedi.
Hatayspor Boupendza'dan 10 milyon euro bekliyor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı Gabonlu oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.Boupendza'nın Krasnodar'ın teklifini reddederken, "Size 10 milyon euro kazandıracağım" ifadelerini kullandığını belirten Vardı, Fenerbahçe'den gelen para ve futbolcu takası teklifini kabul etmediklerini söyledi. Boupendza'nın basında çıkan haberlerden etkilendiğini söyleyen Vardı, "Yürüyüşü bile değişti" dedi.
Neuhaus, Xabi Alonso iddialarına yanıt verdi 👇
Borussia Monchengladbach yıldızı Florian Neuhaus, Xabi Alonso yönetiminde çalışma iddialarına yanıt verdi.
Almanya maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Florian Neuhaus, "Bu durumu medyadan öğrendim. Kulüp resmi bir açıklama yapana kadar da buna inanmayacağım. Max Eberl'in iyi bir seçim yapacağını düşünüyorum." dedi.
Marco Rose'un yerini alacağı iddia edilen 39 yaşındaki Alonso şu anda çocukluk kulübü Real Sociedad'ın B takımını çalıştırıyor.
Xabi Alonso, Monchengladbach için sırada değil 🥱
Kicker'da yer alan habere göre; Xabi Alonso, Borussia Monchengladbach'ın teknik direktörlük listesinde yok.
Alonso'nun Marco Rose'un sezon sonunda Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından yerini alacağı iddia edildi.
Ancak Gladbach, şu anda Real Sociedad'ın B takımından sorumlu olan Alonso yerine başka seçeneklere bakıyor.
Alaba'nın aklında yalnız Barcelona ile Real Madrid var 🧠
Bayern yıldızı Fransa veya İngiltere'ye gitmek istemiyor.
Sky Sports'un haberine göre; David Alaba, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerden gelen yeni teklifleri kabul etmeyecek.
Sezon sonunda sözleşmesi biten Bayern Münih savunmacısı sadece Barcelona veya Real Madrid ile bağlantı kurmak istiyor.
Icardi, Roma'da Dzeko'nun yerini alabilir 🤨
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma yaz aylarında Edin Dzeko'nun yerine Mauro Icardi'yi getirebilir.
Eski Inter golcüsü şu anda PSG'de forma giyiyor ancak Paris ekibindeki forma rekabeti nedeniyle İtalya'ya dönmek isteyebilir.
Gerrard, Tottenham'ın listesinde değil ❌
Give Me Sport'un haberine göre; Steven Gerrard, Tottenham'ın menajer adayları arasında yok.
Jose Mourinho'nun Kuzey Londra'daki geleceği belirsiz ancak Rangers ile harika bir sezon geçiren Liverpool efsanesiyle koltuk değişikliği yapmayacak.
Real Madrid'in hedefi Harry Kane 😱
İspanyol devi gözünü Tottenham'ın golcüsüne dikti.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer listesinin başında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane var.
Kylian Mbappe ile Erling Haaland şu anda Başkent ekibinin listesinin başında yer alıyor ancak Harry Kane ise alternatif olarak hedefte.
Madrid, 2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Kane ile sözleşme imzalamanın daha kolay olacağına inanıyor.
Arsenal, Odegaard yolunu arıyor 🙄
İngiliz ekibi, Real Madrid ile bir kez daha anlaşmak istiyor.Eurosport'un haberine göre; Arsenal, Martin Odegaard'ı ikinci kez kiralama planı için Real Madrid ile iletişime geçti.
Norveçli orta saha oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda iyi bir performans sergiledi ve Mikel Arteta onu 2021-22 sezonunda da takımda tutmak istiyor.
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaştı 🤝
Sarı-kırmızılı ekibin Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski ile anlaştığı iddia edildi.
Football Insider'ın verdiği habere göre; Galatasaray kadro planlamasına şimdiden başladı ve Leeds United ile anlaşamayan Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol kanat ve sol bekte görev yapan Ezgjan Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 29 maça çıktı ve 3 gol attı.
Transfer gerçekleşirse Galatasaray oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek.