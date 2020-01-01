Adanaspor, Ozegovic'i renklerine bağladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Sırp futbolcu Ognjen Ozegovic'i transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki santrfor Ognjen Ozegovic'in transfer edildiği bildirildi.
Lacin Traore, Bandırmaspor'da
TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 30 yaşındaki Fildişili golcü Lacina Traore ile ön protokol imzalandığını duyurdu.
Lacina Traore daha önce Monaco, Everton ve CSKA Moskova gibi önemli kulüplerin formalarını giymişti.
James resmen Everton'da!
İngiltere Premier Lig takımı Everton, Read Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton'un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.
Real Madrid'in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin'in Atletico Banfield, Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.
Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti
raport TAV Antalyaspor, Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Omar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 milyon lira tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Karagümrük, Aatif Chahechouhe'yu transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosunu 34 yaşındaki hücum oyuncusu ile güçlendirdiği belirtildi.
Aatif Chahechouhe, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'da forma giydi.
Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da oynayan Chahechouhe, geçen sezon forma giydiği 17 maçta bir gole imza attı. Faslı futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesini 27 Şubat'ta feshetmişti.
Konyaspor'da ayrılık
İttifak Holding Konyaspor, defans oyuncusu Selim Ay ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz ile özdeşleşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetleri için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun kaptan!" ifadeleri kullanıldı.
Etebo, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray Kulübünün İngiltere'nin Stoke City ekibinden kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurduğu Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo İstanbul'a geldi.
24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti. Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti.
Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.
Galatasaray, Etebo'yu kiralıyor
Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Stoke City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'da dev takas
Fanatik'in haberine göre Fatih Terim, eski öğrencisi Bruma'yı takımda görmek istiyor. Bunun için de PSV'ye takas teklifi sunulacak.
Galatasaray Yönetimi, şu anda Hollanda Milli Takımı’nda bulunan ve EURO 2021’de de mutlaka boy göstermek isteyen Ryan Babel’i PSV’ye teklif edecek.
Sarı-kırmızılılarda kalması halinde düzenli oynaması mümkün gözükmeyen Babel, Hollanda Milli Takımı’na çağrılmak için istikrarlı forma giymek zorunda. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu ülkesine gitmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray’ın önceliği ise bonservisiyle birlikte Babel’i verip Bruma’yı almak. Fakat Hollanda ekibinin buna sıcak bakmaması durumunda 1 seneliğine takas teklifi sunulacak.
Leonardo: Mbappe ve Neymar ile devam edeceğiz
PSG Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe ve Neymar’ın takımdaki gelecekleri hakkında konuştu.
Bu iki isme sahip oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Leonardo, “Onlarla yola devam ediyoruz. Her şey açık. Başka bir takıma transferleri gündemde değil. Aynı takımda bu iki futbolcuya sahip olmak çok büyük bir olay. Messi ve Ronaldo ayrı takımdalar. Messi ve Ronaldo’dan sonra dünyanın en iyi iki oyuncusu bizde, aynı takımda oynuyor” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş iki isimle daha yollarını ayırıyor
Enzo Roco’nun sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Siyah Beyazlılar, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile de görüşmeler yapıyor.
Douglas 2019 yazında bonservissiz olarak kadroya katılmış, Isimat-Mirin ise PSV'den 350 bin euro karşılığında transfer edilmişti.
Marçal'ın yeni adresi Wolves
Olympique Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Marçal, Premier Lig'e transfer oldu.
31 yaşındaki oyuncu Wolverhampton Wanderers ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Marçal, 2015-16 sezonunda Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giymişti.
First *official* 📸 of Marçal's Molineux visit...— Wolves (@Wolves) September 6, 2020
🇧🇷🐺 pic.twitter.com/5urv4bvm25
Beşiktaş, Roco ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.
Transferin gözdesi Deulofeu
Barcelona ve Juventus, Luis Suarez için masada
Goal'ün edindiği bilgiye göre Juventus, Luis Suarez'in transferi için Barcelona ile görüşmeler gerçekleştiriyor.
Uruguaylı golcüyü kadroda düşünmeyen Katalan ekibi, bu futbolcuyu bırakmaya sıcak bakıyor.
Juventus ile yıllığı 10 milyon euro'dan üç yıllığına anlaşmaya varan Uruguaylı golcü, önümüzdeki günlerde İtalyan vatandaşlığı almak için dil sınavına girecek.
Zahavi'nin menajerinden açıklama
Çin'in Guangzhou R&F takımında forma giyen 33 yaşındaki santrfor Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bir numaralı sırada yer alıyor.
Sosyal medyada Zahavi'nin Instagram hesabına beğeni ve yorum yağdıran Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi üzerine Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav açıklamalarda bulundu.
Katzav, Sport1'e verdiği röportajında taraftarların ilgisinin çok hoş olduğunu; ancak Fenerbahçe'nin herhangi bir temas kurmadığını belirtti:
"Fenerbahçe taraftarlarının Eran'a karşı gösterdiği ilgiyi görmek çok gurur verici ve memnun edici. Bunun için teşekkürler; ancak Eran henüz hiçbir yerle anlaşma sağlamadı. Takımıyla 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor ve şu anda aklında sadece bir sonraki Henan Jianye maçı var. Eğer bir anlaşma sağlanırsa bununla ilgili gerekli açıklamaları yaparız."
Ayrıca haberin devamında Eran'ın birçok yerden teklif aldığı; fakat bu teklifler arasında sarı lacivertli ekipten herhangi resmi bir teklif gelmediği ifade edildi.
Inter, Godin'i bırakmaya hazır
Corriere della Sera’nın haberine göre Ligue ekiplerinden Rennes, Diego Godin ile ciddi şekilde ilgileniyor.
34 yaşındaki Uruguaylı stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Inter’in bu transfer için Rennes’e kolaylık sağlayacağı iddia edildi.
Inter’in bu futbolcuyu çok düşük bir bedelle bırakmayı düşündüğü hatta bonservissiz bile bırakabileceği öne sürüldü.
Inter’in 2019 yazında Atletico Madrid’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Godin’in iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Godin geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Galatasaray Nainggolan'ın fiyatını sordu
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Radja Nainggolan geldi.
Nicolo Schira'nın haberine göre Sarı-kırmızılı yetkililer bonservisi Inter'de bulunan Belçikalı oyuncunun kiralama şartlarını sordu.
Inter, Naiggolan'ı kiralık olarak olarak göndermek istemediğini bildirirken bonservisine 18 milyon euro bedel biçtiklerini ilettiler.
Trabzonspor Osorio transferinde mutlu sona ulaştı
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde yer alan Yordan Osorio’nun transferini bitirdiği öğrenildi.
Bordo-Mavililer bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.
Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul edildi. (Fanatik)
Beşiktaş'tan Josef de Souza hamlesi
Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.
Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş’ın talip olduğu belirtilirken, siyah beyazlı yöneticiler oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza ile Beşiktaş arasında maaş konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi (Hürriyet)
Barça Wijnaldum ve Depay'ı gözüne kestirdi
Messi'nin kalmasıyla kadrosunu şekillendirmeye çalışan Barcelona iki Hollandalıya gözünü dikti.
Önce elindeki oyuncuları göndermeye çalışan Katalanlar Gini Wijnaldum ve Memphis Depay'ın menajerleriyle temas kurdu.
Barça'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Liverpool ve Lyon'a resmi teklifleri sunması bekleniyor.
Galatasaray'dan Badou Ndiaye açıklaması
Galatasaray, bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Badou Ndiaye ile ilgilendikleri yönünde çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur.
Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.
Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Premier Lig devleri Griezmann için harekete geçti
Premier Lig devleri, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma kararından sonra Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman tarafından Griezmann'a Messi rolü sözü verildi ancak Arjantinli yıldızın takımda kalacağını açıklamasının ardından tüm planlar değişti.
Daily Mail'de yer alan habere göre daha önce Liverpool'un listesinde yer alan Griezmann için Manchester United ve Arsenal'in de talip olduğu öğrenildi.
Vedat Muriqi'nin yeni adresi Lazio
Vedat Muriqi için Lazio ile Fenerbahçe arasında günlerdir devam eden transfer pazarlıkları olumlu sonuçlandı.
Sky Italia'nın haberine göre taraflar bugün kesin olarak anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
26 yaşındaki forvet ise yeni kulübü ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriqi, görev aldığı 36 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.
Sarı Lacivertliler'in bu futbolcunun yerine İsrailli forvet Eran Zahavi'yi kadrosuna katması bekleniyor.
Memphis Depay, Barcelona'ya yakın
Barcelona, Lionel Messi’nin yeni sezonda da takımda olacağını açıklamasının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.
La Vaguardia’nın haberine göre Katalan devi, Memphis Depay için Olympique Lyon ile el sıkıştı.
Depay ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız ekibinin, bu futbolcuyu gelecek yaz bedelsiz kaybetmek yerine 25 milyon euro’ya satmaya ikna olduğu ifade edildi.
Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, daha önce milli takımda görev verdiği 26 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından tanıyor.
Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 22 maçta 15 gol atan Depay, bu sezon ise çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.
Nagelsmann'dan Sörloth sözleri
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, RB Leipzig radarında.
Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, bir süredir takımın transfer gündeminde olan yıldız golcü hakkında açıklamalarda bulundu ve iddiaları doğruladı.
Bild'e konuşan Nagelsmann şunları söyledi:
"Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon birçok gol atmıştı. Eğer bu performansı Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur."
Leipzig'in 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalabileceği belirtildi.
Munir Mohamedi, Hatayaspor'da
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohamedi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga CF kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
Leeds United, Rafinha’nın peşinde
Premier Lig’in yeni ekiplerinden Leeds United, gözünü Barcelona’dan orta saha oyuncusu Rafinha’ya çevirdi.
SPORT’un haberine göre Katalan ekibinde gözden düşen Rafinha, Marcelo Bielsa ile çalışmaya sıcak bakıyor.
Wolverhampton'dan 40 milyon euro'luk transfer
Porto'nun 18 yaşındaki forveti Fabio Silva'nın yeni adresi İngiltere oldu.
Wolverhampton Wanderers kulübünden yapılan açıklamada genç futbolcu ile beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Wolves, bu futbolcu için Porto'ya kulüp rekoru olan 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla dördü ilk 11'de olmak üzere toplamda 20 maça çıkan Fabio Silva 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Göztepe’den kaleye takviye
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Adanaspor’dan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2014-2015 sezonunda Adanaspor'da profesyonel sözleşme imzalayan genç kaleci, alt yaş kategorilerinde 18 kez milli formayı giydi.
Benjamin Tetteh, Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Galatasaray, gündemine Strootman'ı aldı
Sarı-kırmızılılara Marsilya'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Strootman'ın önerildiği iddia edildi.
Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Galatasaray ile anılıyor.
TRT Spor' da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.
Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.
Manchester City Koulibaly için teklif yapacak
Napoli'nin sert stoperi Pep Guardiola'nın radarında.
Di Marzio'ya göre Manchester City, Kalidou Koulibaly için 75 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazdı.
Beşiktaş teklifini yaptı, sıra Aboubakar'da
Transferde önceliği santrfor olan Beşiktaş'ta gözler yine Aboubakar'a çevrildi.
Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Aboubakar'ın maaşında indirime gitmesi halinde Kamerunlu'ya imza attıracak.
28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 1.5 milyon euro maaşla, bonservissiz Beşiktaş'a gelebileceğini bildirmiş, yönetim ise 750 bin euro önermişti.
Şimdi gözler Aboubakar ve menajerinin siyah-beyazlılara vereceği cevaba çevrildi.
Zahavi Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Fenerbahçe ile adı transfer gündemindne düşmeyen İsrailli yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Eran Zahavi, Instagram hesabından ''Milli takım adına gol atmak her zaman özel bir duygudur'' diyerek bir paylaşımı yaptı. Zahavi, ardından paylaşımına gelen ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' cevabına ''Hadi deneyelim'' sözlerini kullandı.
Bu mesajın ardından birçok Fenerbahçeli Zahavi'nin mesajını beğenerek, sarı-lacivertli formayı giymesi için mesajlar attı.