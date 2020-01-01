Çin'in Guangzhou R&F takımında forma giyen 33 yaşındaki santrfor Eran Zahavi, 'nin transfer gündeminde bir numaralı sırada yer alıyor.

Sosyal medyada Zahavi'nin Instagram hesabına beğeni ve yorum yağdıran Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi üzerine Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav açıklamalarda bulundu.

Katzav, Sport1'e verdiği röportajında taraftarların ilgisinin çok hoş olduğunu; ancak Fenerbahçe'nin herhangi bir temas kurmadığını belirtti:

"Fenerbahçe taraftarlarının Eran'a karşı gösterdiği ilgiyi görmek çok gurur verici ve memnun edici. Bunun için teşekkürler; ancak Eran henüz hiçbir yerle anlaşma sağlamadı. Takımıyla 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor ve şu anda aklında sadece bir sonraki Henan Jianye maçı var. Eğer bir anlaşma sağlanırsa bununla ilgili gerekli açıklamaları yaparız."

Ayrıca haberin devamında Eran'ın birçok yerden teklif aldığı; fakat bu teklifler arasında sarı lacivertli ekipten herhangi resmi bir teklif gelmediği ifade edildi.