İngiltere Premier Lig takımı , Read Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton'un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

'in yanı sıra ülkesinin Envigado, 'in Atletico Banfield, 'in , 'nın ve 'nın takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği formasıyla 22 gol attı.