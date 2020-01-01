CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Juventus Luis Suarez transferini bitiriyor

Tonali Milan ile imzalıyor
Roma Smalling transferini bitiriyor
Di Marzio'nun haberine göre Roma, Chris Smalling ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoperle bir yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
İtalyan kulüp, bu transferi sonlandırmak için Manchester United ile de masaya oturdu. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Juve, Suarez transferinde sona yakın
Tancredi Palmeri, Juventus'un Barcelona ile Luis Suarez'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.
Torino devi, Uruguaylı yıldız için Barcelona'ya 3 milyon eurosu peşin toplamda bonuslarla birlikte 16 milyon euro ödeyecek.
Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli stoper Ali Turan ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleri kullanıldı.
Adanaspor, Donkor'u renklerine bağladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ganalı futbolcu Isaac Donkor'u transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki stoper Isaac Donkor'un transfer edildiği bildirildi.
Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, İbrahima Balde ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.
Bayer Leverkusen yeni golcüsünü buldu
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Roma'nın 24 yaşındaki forveti Patrik Schick'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çekyalı golcü ile beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İmzasının ardından konuşan Patrik Schick, "Bayer Leverkusen'in harika bir takıma sahip olduğunu onlara karşı oynadığım maçta gördüm. Saldırgan ve agresif bir ekip. Takımın benim sevdiğim bir oyun tarzı var. Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden birine geldim. Avrupa kupalarında oynayacağım için de mutluyum" dedi.
Schick geçtiğimiz sezon kiralık olarak RB Leipzig'de forma giymişti. Bayer Leverkusen bu transfer için Roma'ya 26 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
September 8, 2020
Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Selim Ay'a başarı dilenen açıklamada, transferin kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Medipol Başakşehir, Rafael'i duyurdu
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.
Kolarov resmen Inter'de
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.
Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.
Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.
Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.
Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon avro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Aboubakar sözleşmesini feshediyor
Leipzig Samardzic'i transfer ettiğini duyurdu
18 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu artık leipzig forması giyecek.
Lazar #Samardzic is a Bull! ⭐#RBLeipzig have signed 18-year-old Germany youth international Lazar #Samardzic from @HerthaBSC_EN ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 8, 2020
Welcome, Lazar 🙌
🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/KKJLhPGmPd