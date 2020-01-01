CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Juventus Luis Suarez transferini bitiriyor

ekibi , 'nın 24 yaşındaki forveti Patrik Schick'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çekyalı golcü ile beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzasının ardından konuşan Patrik Schick, "Bayer Leverkusen'in harika bir takıma sahip olduğunu onlara karşı oynadığım maçta gördüm. Saldırgan ve agresif bir ekip. Takımın benim sevdiğim bir oyun tarzı var. Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden birine geldim. Avrupa kupalarında oynayacağım için de mutluyum" dedi.

Schick geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'de forma giymişti. Bayer Leverkusen bu transfer için Roma'ya 26 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.