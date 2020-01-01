Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Juventus Luis Suarez transferini bitiriyor

Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerindeki tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum()
Luis Suarez/Juventus composite
Getty/Goal

Tonali Milan ile imzalıyor

2020-09-09T07:11:14Z

Milan, Brescia'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak üzere.

İtalyan devi, 20 yaşındaki İtalyan milli futbolcu için Brescia'ya 35 milyon euro ödeyecek.

İsmi Inter ile de anılan oyuncunun bugün Milano'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

 

Sandro Tonali Brescia
Getty Images

Roma Smalling transferini bitiriyor

2020-09-09T07:08:33Z

Di Marzio'nun haberine göre Roma, Chris Smalling ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoperle bir yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

İtalyan kulüp, bu transferi sonlandırmak için Manchester United ile de masaya oturdu. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Juve, Suarez transferinde sona yakın

2020-09-09T07:06:00Z

Tancredi Palmeri, Juventus'un Barcelona ile Luis Suarez'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

Torino devi, Uruguaylı yıldız için Barcelona'ya 3 milyon eurosu peşin toplamda bonuslarla birlikte 16 milyon euro ödeyecek.

Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

2020-09-08T19:58:20Z

İttifak Holding Konyaspor, 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli stoper Ali Turan ile yollarını ayırdı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleri kullanıldı. 

Adanaspor, Donkor'u renklerine bağladı

2020-09-08T18:55:36Z

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ganalı futbolcu Isaac Donkor'u transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki stoper Isaac Donkor'un transfer edildiği bildirildi.

Giresunspor, İbrahima Balde ile iki yıllık sözleşme imzaladı

2020-09-08T18:02:55Z

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, İbrahima Balde ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.

Bayer Leverkusen yeni golcüsünü buldu

2020-09-08T17:21:56Z

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Roma'nın 24 yaşındaki forveti Patrik Schick'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Çekyalı golcü ile beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzasının ardından konuşan Patrik Schick, "Bayer Leverkusen'in harika bir takıma sahip olduğunu onlara karşı oynadığım maçta gördüm. Saldırgan ve agresif bir ekip. Takımın benim sevdiğim bir oyun tarzı var. Bundesliga'nın en iyi kulüplerinden birine geldim. Avrupa kupalarında oynayacağım için de mutluyum" dedi.

Schick geçtiğimiz sezon kiralık olarak RB Leipzig'de forma giymişti. Bayer Leverkusen bu transfer için Roma'ya 26 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da

2020-09-08T15:46:42Z

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Selim Ay'a başarı dilenen açıklamada, transferin kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Medipol Başakşehir, Rafael'i duyurdu

2020-09-08T15:19:56Z

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira da Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.

Kolarov resmen Inter'de

2020-09-08T14:29:44Z

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.

Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.

Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.

Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon avro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Aboubakar sözleşmesini feshediyor

2020-09-08T13:06:39Z

A Bola'nın haberinbe göre ismi Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, Porto ile olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaşma sağladı.

 

Vincent Aboubakar Porto
Getty Images