CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Jürgen Klopp, David Alaba'yı istiyor

'nın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun teknik direktörü Paulo Fonseca ile yaşadığı sorunlar İtalya basınında bir transfer dedikodusunu alevlendirdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 'de mutlu olmayan Christian Eriksen ile Edin Dzeko'nun yer aldığı bir takas gerçekleşebilir. Danimarkalı orta saha oyuncusu da kendi teknik direktörü Antonio Conte ile anlaşaması ve beklentileri verememesi bu takasın gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Conte, büyük bir uyum içinde olan Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez ikilisinin üzerinden yük almak için Dzeko gibi tecrübeli ve kaliteli bir santrfora sıcak bakıyor.

İki oyuncunun maaşlarının birbirine yakın olması da kulüpleri görüşmeler için heveslendiriyor.