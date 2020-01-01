Jailson’a Çin’den talip çıktı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Uzak Doğu’nun yolunu tutabilir.
TRT Spor’un haberine Çin Süper Ligi ekibi Dilan Pro, bu futbolcu için sarı lacivertli ekibe resmi teklifte bulundu.
Gareth Bale dönüş yolunda
2013 yılında 101 milyon euro’luk rekor bedelle Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale, eski kulübüne dönebilir.
Galli futbolcunun menajeri Jonathan Barnett, BBC’ye yaptığı açıklamada kulüplerin bu transfer için görüşme halinde olduğunu söyledi.
Bale’in Tottenham’a dönmeyi arzuladığını söyleyen Barnett, “Gareth hâlâ Tottenham’ı seviyor. Yeniden o formayı giymek istiyor” ifadelerini kullandı.
Real Madrid’de çıktığı 251 maçta rakip ağları 105 kez sarsan Bale, Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kaldırırken, iki de La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Ancak teknik direktör Zinedine Zidane ile bir türlü yıldızı barışmayan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon yanlızca 16 maçta görev aldı.
Samsunspor, Tomane'yi kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'i (Tomane) transfer etti.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti.
Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.
Branislav Ivanovic, İngiltere'ye döndü
İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion, Zenit ile sözleşmesi sona eren Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Sırp savunma oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chelsea'de geçirdiği 9 yılın ardından 2017'de Zenit'e transfer olan Ivanovic, Rus ekibinde geçen sezon 35 maçta forma giydi ve 4 gol attı.
Schalke, Paciencia'yı kiraladı
Bundesliga takımlarından Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Portekizli futbolcu Goncalo Paciencia’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncu Paciencia’nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Schalke 04 Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Schneider, 26 yaşındaki Goncalo Paciencia’yı transfer etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Paciencia’nın özellikle karşılaşmaların son bölümünde Schalke takımını gol yollarında daha tehlikeli kılacağını bildirdi.
2018’de Porto takımından Eintracht Frankfurt’ta transfer olan Paciencia, Alman takımında 61 maçta forma giydi ve 15 gol attı.
Paciencia, Portekiz Milli Takımı'nda da 2 maçta 1 gol kaydetti.
Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Aubameyang, "Bu özel kulübe imza atmakta asla şüphe etmedim. Arsenal efsanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Arsenal'ın 2018 yılında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Aubameyang, İngiliz kulübünde 111 maça çıktı ve 72 gol kaydetti.
Vedat Muric resmen Lazio'da
Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.
Ayrıca, Muric'in ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Benik Afobe, Türkiye'ye geldi
Alexander Sörloth krizinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den forvet oyuncusu Benik Afobe her konuda anlaşmaya vardı.
Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki golcünün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzası atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Bristol City forması giyen Afobe, görev yaptığı 12 maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.
Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı
MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
MKE Ankaragücü'ne 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki hücum oyuncusu, toplam 19 gol attı.
İlhan Parlak, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, takım kaptanı Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Grealish'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Grealish, 8 yaşında altyapısına dahil olduğu Aston Villa'nın A takımındaki ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıkmıştı.
Geçen hafta Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere Milli Takımı'nın formasını ilk kez giyen Grealish, son yıllarda sergilediği performansın ardından transfer söylentileriyle gündeme gelmişti.
Grealish, geçen sezon Aston Villa'da 41 karşılaşmada görev yapmış ve 10 gol kaydetmişti.
Benik Afobe, Trabzonspor için geliyor
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Stoke City'nin Kongolu forveti Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı.
TRTSpor'da yer alan habere göre 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Roma Milik ile anlaştı, Dzeko da Juve'ye gidiyor
Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Napoli ile Arkadiusz Milik transferi için anlaştı. Başkent ekibinin bu transferi sonlandırması için artık sadece oyuncuyu ikna etmesi gerekiyor.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda da Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer olması bekleniyor.
Depay Barcelona yolcusu
De Telegraaf'ta yer alan habere göre Barcelona kısa sürede Memphis Depay transferini resmen açıklayacak.
Hollandalı oyuncunun haftanın ilerleyen günlerinde Ronald Koeman'ın ilk transfer hamlesi olarak duyrulması bekleniyor.
Toronto, Liverpool'dan Gallacher'ı kiraladı
MLS ekibi Toronto, İngiltere'nin Liverpool takımından Tony Gallacher'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Toronto Kulübü, 21 yaşındaki İskoç sol bek Gallacher'ın bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
Kariyerine ülkesinin Falkirk ekibinde başlayan Gallacher, 2018'de Liverpool'a transfer olmuştu. Gallacher, geçen yıl Aston Villa ile oynanan İngiltere Lig Kupası maçında A takım formasını ilk kez giymişti.
İskoçya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Gallacher, Liverpool'un 23 yaş altı takımında 32 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
Altınordu, Hüseyin Altuğ Taş'ı transfer etti
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Altuğ Taş, Altınordu'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Altınordu'daki sistemin Niğde Anadolu FK'de de aynı şekilde işlediğini belirten Hüseyin Altuğ Taş, "Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Ankaraspor ve Galatasaray altyapılarında forma giydikten sonra Başakşehir'de profesyonel olan Hüseyin Altuğ Taş, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Niğde Anadolu FK'de mücadele etti.
Göztepe, Balazs Megyeri'yi renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da Greuther Fürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.
Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Lucas Biglia, Avrupa kariyerinde Anderlecht, Milan ve Lazio'da forma giydi.
🔴⚫️🤴🏼#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/SO65jNIGmY— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020
3 sezondur Milan'da oynayan 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Serie A'da 14 kez görev aldı.
Biglia ayrıca, Arjantin Milli Takımı formasını da 58 kez giydi.
Josef de Souza Beşiktaş'a imzayı attı
Beşiktaş, bir süre önce İstanbul'a davet ettiği Josef de Souza ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.
Sivasspor, Fayçal Fajr'i transfer etti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, geçen sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fajr, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı.
Frejus-Saint-Raphael, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.
Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.
Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.
Beşiktaş'ın yeni sağ beki Sangare oluyor
NTV'de yer alan habere göre Beşiktaş, Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti ve Nazım Sangare transferi için anlaşma aşamasına geldi.
Kulüplerin anlaşması durumunda Sangare'nin siyah beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Manchester United gözünü Bale'e dikti
Daily Star'da yer alan habere göre Jadon Sancho transferini rafa kaldırmak üzere olan Manchester United gözünü Real Madrid'de istediği şansı bulamayan Gareth Bale'e dikti.
Manchester United Perisic'le ilgileniyor
Telegraph'ta yer alan habere göre Dortmund'dan Sancho'yu transfer etmek için yaptığı girişimlerden henüz sonuç alamayan Manchester United, geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Ivan Perisic'i listesine aldı.
Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Inter'li oyunusunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıklamış ve Hırvat yıldıza geçtiğimiz sezonki katkıları nedeniyle teşşekür etmişti.
Godin Cagliari'ye gidiyor
Calciomercato.com'da yer alan habere göre Inter'in stoperi Diego Godin, Cagliari'ye transfer oluyor.
Cagliari ile üç yıllık sözleşme imzalaması beklenen Godin'in ilk sezon için maaşının bir bölümünü Inter'in karşılaması bekleniyor.
Kenan Karaman Başakşehir'le anlaştı
NTV'de yer alan habere göre Başakşehir, milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferinde sona yaklaştı.
Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırması beklenen oyuncu Süper Lig'in son şampiyonu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından imzaların atılması bekleniyor.
Tolgay Arslan Udinese yolcusu
DHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı.
Tisserand, İstanbul'a geldi
Fenerbahçeli yöneticiler tarafından havalimanında karşılanan Tisserand, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada “Burada olduğum için mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve yeni takım arkadaşlarımla tanışma imkanı bulurum” dedi.
28 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper, geçtiğimiz sezon Wolfsburg'da 23 maçta görev alıp 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Mourinho, Sörloth ile ilgilendiklerini doğruladı
Tottenham’ın evinde Everton’a 1-0 yenildiği maçın ardından transfer sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, “Alexander Sörloth, hâlâ Trabzonspor'un oyuncusu. Bu yüzden onunla ilgili konuşmayacağım. Eğer bu durumu kulüp başkanı açıkladıysa, doğru olmadığını söyleyemem. Gerçek şu ki; bir forvete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Nikola Kalinic, Beşiktaş yolunda
NTV yorumcusu Sergen Yalçın, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Rıdvan Dilmen, bu görüşmede kulübün transfer gündemi hakkında da konuştuklarını ve Sergen Yalçın'ın kendisine 'Nikola Kalinic'i alıyoruz' dediğini ifade etti.
Miha Zajc, Genoa'ya kiralandı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Karagümrük'ten Biglia bombası
36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Fatih Karagümrük, transferde büyük oynuyor.
İstanbul ekibi, Milan'dan ayrılan Lucas Biglia'yı sağlık kontrolü için şehre getirdi.
Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada "Biglia geldi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir olumsuzluk yaşanmazsa yarın transferi açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2017 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'dan Milan'a transfer olmuştu. Üç yıl bu takımda forma giyen Biglia, geçtiğimiz sezon Serie A'da 14 maçta görev yaptı.
Tecrübeli yıldız, Arjantin Milli Takımı formasını da toplamda 58 kez giydi.
Öte yandan Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'nin kiralık transferi konusunda da kulübü Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.
Çaykur Rizespor, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'i kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yassine Meriah'ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Meriah'ın kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla bir yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, Yassine Meriah'a 'hoş geldin' denilerek başarı dileğinden bulunuldu.
Meriah, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray'da Wilshere sürprizi
A Spor'un haberine göre Galatasaray, orta sahaya aradığı ismi yine İngiltere’den buldu. West Ham ile kontratını feshedecek Jack Wilshere ile el sıkışıldı.3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun kısa sürede açıklanması bekeleniyor. 28 yaşındaki yıldıza 1 milyon euro imza parası ödeneceği öğrenildi. İlk yıl 1.1 milyon, sonraki seneler 2.1 ve 3.1 milyon euro verileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 2018 yılında Arsenal forması giydiği dönemde de gündemine gelen İngiliz orta saha için Fatih Terim'in onay verdiği bildirildi.
Mbappe, PSG'den ayrılıyor!
Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdiği iddia edildi.The Times'ın haberine göre Fransız futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildirdi. Yıldız futbolcu böylelikle Fransa'daki son sezonunu geçirecek.
Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'a hayran olduğu ifade edilen Mbappe'nin La Liga ve Premier Lig'i çok sevdiğine vurgu yapıldı.
Mbappe daha önce Manchester City ve Real Madrid'den de resmi teklifler almıştı.