CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Immobile, Lazio ile sözleşme uzattı

Al Nassr ile yollarını ayırmaya çalışan Giuliano de Paula, yeni rotasını 'ye çevirmek istiyor.

TRTSpor'un özel haberine göre Giuliano de Paula, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye önerildi.

ekibi ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye çok yaklaşan Brezilyalı oyuncu sarı-lacivertlilere gelirse bedelsiz olarak imza atacak.

Giuliano'nun menajeri ile Başkan Ali Koç birkaç gün önce İstanbul’da özel bir görüşme yaptı.