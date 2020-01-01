CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Guardiola yerine Pochettino

Igor Tudor, Pirlo'nun yardımcısı olacak
Mensah Kayserispor'a veda etti
Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, Instagram hesabından Kayserispor için veda mesajı yayınladı.
"Değerli Kayserispor ailesi!
Sizinle birlikte burada muhteşem 2 yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok güzel günlerimizin yanı sıra bir çok güzel anılarımız da oldu. Ayrılmadan önce bana detesğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya, büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim."
Kompany emekliliğini resmen açıkladı
Vincent Kompan, futbolu bıraktığını ve artık kariyerine tam zamanlı olarak Anderlecht teknik direktörü olarak devam edeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Brezilyalı golcü Andre'yi imzaya getiriyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda son olarak Brezilya'nın Gremio takımında görev alan forvet oyuncusu Andre ile temasa geçtiklerini anlatan Özmen, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaştık. Yakında Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bir aksilik olmazsa Andre aramıza bonservisiyle beraber katılacak." dedi.
Özmen, forvet hattı için ayrıca bazı isimlerle de görüşme halinde olduklarını sözlerine ekledi.
Sergen Yalçın, Gökhan Töre'de ısrarcı
Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek, Sergen Yalçın da oyuncuyu takımında görmek istiyor.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Sergen Yalçın geçen sezon Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Töre'nin kadrosu için ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Yalçın, bu nedenle, yönetimden bu transfer için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
Guardiola giderse Pochettino gelecek!
Manchester City, Tottenham'ın eski menajeri ile görüşecek.
The Sun'ın haberine göre Manchester City, Pep Guardiola ile yolların ayrılması halinde Mauricio Pochettino ile masaya oturacak.
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde Lyon'a elenmesinin ardından Guardiola'nın ayrılacağı iddia ediliyordu.
Mensah, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, İstanbul'a geldi.
Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti.
İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla gelen 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulübe transferinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Mame Thiam, Fenerbahçe'ye doğru
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'nın forvet oyuncusu Thiam ile anlaştığı iddia edildi.
TRT Spor' un haberine göre Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda ise golcü oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Thiam ile bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirirken bu görüşmede Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin de yer aldıkları aktarıldı.
Thiago, Liverpool'a çok yakın
Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın Liverpool ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Bayern Münih'in İspanyol futbolcusu Thiago Alcantara, RMC'nin haberine göre Liverpool ile anlaştı.
29 yaşındaki yıldızın Kırmızılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Thiago'nun bu haberi kulübü ve takım arkadaşlarıyla paylaştığı belirtildi.
Barcelona ile Luis Suarez yol ayrımında
Katalan ekip, Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin planlarını yapıyor.
Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bırakan Barcelona, ciddi bir kadro yapılanmasına gitmek için çalışmalara başladı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre kadrodaki en büyük değişimlerden biri Luis Suarez'in takımdan ayrılması olacak.
Katalan ekip, Uruguaylı yıldız ile yollarını ayırıp yerine Inter'den Lautaro Martinez'i transfer etmek istiyor.
Bu sezon Barcelona formasıyla 35 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
"Selmani ve Murat Elkatmış, Fenerbahçe yolunda"
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da Teknik Direktörü Cenk Laleci, oyuncuları Selmani ve Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini söyledi.
TRT Spor'a konuşan Laleci, "Selmani ve Murat Elkatmış, Fenerbahçe'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.
West Ham United, Caiçara'nın peşinde
Premier Lig ekibi, Başakşehir'in başarılı sağ bekini kadrosuna katmak istiyor.
2019-20 sezonunda son 4 haftada topladığı 8 puanla ligde kalmayı başaran West Ham United, gelecek sezon aynı durumu yaşamamak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.
The Sun'ın haberine göre West Ham United, Başakşehir'in 31 yaşındaki sağ bek Junior Caiçara'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Premier Lig'in yeni ekiplerinden West Bromwich'in de ilgilendiği Brezilyalı oyuncu için West Ham United bir adım önde görünüyor.
İngiliz ekip, Caiçara'nın transferi için 3 milyon pound bonservis bedeli ödemeyi planlıyor.
Son 4 sezondur Başakşehir forması giyen Caiçara, turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 137 maçta 19 asist yaptı.