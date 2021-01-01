CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Göksel Gümüşdağ'ın son İrfan Can kararı

Fatih Karagümrük, kadrosunu Arjantinli orta saha Lucas Castro ile güçlendirdi.

Yedi sezon 'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon 'ın Serie B'ye düşmesine engel olamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Serie B'de oynadığı 12 karşılaşmaya üç gol ve üç asist sığdırmıştı.

Daha önce , , Catania, Racing Club ve Gimnasia La Plata formaları giyen Castro, Lucas Biglia ve Gaston Campi'nin ardından Karagümrük'te yer alan üçüncü Arjantinli futbolcu olacak.