CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Barcelona Messi'ye karşı sertleşiyor
Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılma yollarını arayan Lionel Messi'nin isteğine yönetimden set geldi.
El Periodico'ya göre Barça, Messi ile sadece yeni sözleşme için görüşme kararı aldı.
Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak bırakmak istemeyen yönetim, 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmayacak.
Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Al Nassr ile yollarını ayırmaya çalışan Giuliano de Paula, yeni rotasını Fenerbahçe'ye çevirmek istiyor.
TRTSpor'un özel haberine göre Giuliano de Paula, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye önerildi.
Suudi Arabistan ekibi ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye çok yaklaşan Brezilyalı oyuncu sarı-lacivertlilere gelirse bedelsiz olarak imza atacak.
Giuliano'nun menajeri ile Başkan Ali Koç birkaç gün önce İstanbul’da özel bir görüşme yaptı.
Badou Ndiaye bonservisiyle geliyor
Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayan siyah- beyazlılar, Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçerken Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı.
İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti. Kulüplerin anlaşması halinde 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fotomaç)
Aslan'ın gözü Halil Akbunar'da
Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları içerisinde Göztepeli Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
TRTSpor'un haberine göre; Halil Akbunar'ın transferi için ilk görüşmeleri Fatih Terim ile Mehmet Sepil gerçekleştirdi. Aslan'ın Halil Akbunar isteği karşılığında Göztepe'nin de Martin Linnes'i istediği belirtildi.
Tisserand Fenerbahçeli olmaya hazır
Fenerbahçe’ye Marcel Tisserand’dan müjdeli haber gelmesi yakın.
Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Wolfsburg bu bölgeye Sochaux’den Maxence Lacroix’yi kadrosuna katarken Tisserand'ın da önü açılmış oldu.
Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon euro bonservis üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul’da alacak. (Fanatik)
Beşiktaş, Adama Soumaoro için devrede
Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu imza aşamasına getiren Siyah Beyazlılar transferde hız kesmiyor.
TRT Spor'un haberine göre Kara Kartal, Adama Soumaoro için kulübü Lille ile görüşmelere başladı.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giymişti.
Milan, Brahim Diaz'ı kiraladı
Serie A ekibi Milan, Brahim Diaz’ın kiralık transferi konusunda Real Madrid ile anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki forvet yeni sezonda Milan forması giyecek. Kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Yeni Malatyaspor'un kalesi Herrera'ya emanet
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve Malatya ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi.
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.
Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.
Premier Lig kulüpleri, Higuain’in peşinde
Juventus’un yollarını ayıracağını duyurduğu Gonzalo Higuain için Premier Lig ekipleri sıraya girdi.
Corriere dello Sport’un haberine göre Fulham, Aston Villa, West Ham United ve Newcastle United, Arjantinli futbolcu için teklif yapacak.
Francisco Montero, Beşiktaş'ta
beIN SPORTS'un haberine göre transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunmasını Francisco Montero ile güçlendirdi.
İstanbul ekibinin, İspanyol stoperin kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın Montero transferini önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Enner Valencia, imzayı attı
Ailemize hoş geldin Enner Valencia! ⚡ pic.twitter.com/rCXtqfbNjN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2020
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.
Altay'dan 3 transfer birden
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ziya Alkurt, Rıdvan Şimşek ve Timur Temeltaş'ı kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'dan Ziya Alkurt'la 2, İstanbulspor'dan Rıdvan Şimşek ve Ümraniyespor'dan Timur Temeltaş'la birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Konyaspor, Samuel Eduok'u transfer etti
Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hajduk Split’te forma giyen Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."
Zajc, Fortuna Sittard yolunda
Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı Fortuna Sittard, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.
TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe'de bu sene forma şansı azalan Miha Zajc'ı Hollanda ekibi istiyor.
Fortuna Sittard'ın bu transfer için girişimlere başladığı kaydedildi.
Monaco, Caio Henrique'yi transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.
Loic Remy, Rizespor için geldi
Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncu Loic Remy, Çaykur Rizespor'a transfer olmak üzere.
TRT Spor'un haberine göre İstanbul'a gelen deneyimli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Remy ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı da gelen haberler arasında.
Beşiktaş'ta Karsdorp sesleri
Sağ bek için takviye arayışında olan Beşiktaş, Roma forması giyen Rick Karsdorp'u gündemine aldı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Roma ile masaya oturacak.
Linnes - Dorukhan takası!
Galatasaray, Martin Linnes ile ilgilenen Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü takasta istemeyi planlıyor.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, bu takas için bir miktar para vermeyi de göze aldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.
Inter, Kolarov ile el sıkıştı
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli oyuncu, Milano ekibi ile el sıkıştı.
Antonio Conte’nin Kolarov’u takımda görmeyi çok istediği, kulüplerin de pazarlığa başladığı kaydedildi.
35 yaşındaki Kolarov’un kulübü Roma ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.
Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta görev alıp 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Manchester City'den Messi'ye karşılık 3 oyuncu
Lionel Messi'yi kadrosuna katacağı gündeme gelen Manchester City'nin Barcelona'ya bonservisin yanı sıra 3 futbolcu da teklif edeceği iddia edildi.
Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ileten Lionel Messi için Manchester City iddiaları güçleniyor.
Sport'un haberine göre Manchester City, Messi için bonservis ücretine ek olarak kadrosundan 3 ismi de Katalan ekibine önerecek.
Bu isimlerin Bernardo Silva, Eric Garcia ve Gabriel Jesus olacağı belirtildi.
Ibrahimovic, Milan'da kaldı
Sky Sports’un haberine göre Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu. İsveçli yıldızın kulübü Milan ile bir yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Ibrahimovic’in ayrıca yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. 38 yaşındaki efsane bir yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro alacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak imza attığı Milan’da 17 resmi maça çıkan 38 yaşındaki tecrübeli forvet, 10 gol ve 5 asist yaparak takımının yükselişinde önemli rol oynamıştı.
Casimir Ninga, Sivasspor'a imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Casimir Ninga'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'nın satın alma hakkı kulüpte olması kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Fransız ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçtiğimiz sezon da SCO Angers forması giydi.
Sivasspor, daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.
Beşiktaş, Kalinic'i istiyor
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı.
NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic için harekete geçti.
İlk olarak Hırvat golcü ile temasa geçen Beşiktaş, bu futbolcuyu ikna etmesi halinde Atletico Madrid ile masaya oturacak.
Mane, Barcelona'ya önerildi
Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin, Lionel Messi'nin alternatifi olarak Barcelona'ya önerildiği iddia edildi.
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi için alternatif belirlendi.
TMW'nin haberine göre Liverpool'un 28 yaşındaki Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Messi'in alternatifi olarak Katalan ekibine önerildi.
Kırmızılar ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mane, geçtiğimiz sezon 45 maçta 22 gol atıp 8 asist yaptı.
Younes Belhanda'ya teklif var
A Spor’un haberine göre Gremio, Younes Belhanda için Galatasaray’ın kapısını çaldı.
Brezilya ekibinin Faslı oyuncu için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdiği, sarı kırmızılı ekibin de bu teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
Gremio’nun Belhanda ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya varması halinde transfer gerçekleşebilir.
Lazio İspanyol kaleci Reina'yı transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.
Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.
Pepe Reina’nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.
Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.
Atakaş Hatayspor, Yunan futbolcu Katranis'i kiraladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Saint Etienne'den sol bek Alexandros Katranis'i kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yunan futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen imza törenine idari menajerimiz Murat Bereket katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun." denildi.
Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.
Musa Çağıran, Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun 28 numaralı formayı giyeceği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Musa Çağıran, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı. Çağıran, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağladı."