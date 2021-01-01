CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray, Leeds United'ın sol bekini istiyor

Xabi Alonso, Monchengladbach için sırada değil 🥱
Kicker'da yer alan habere göre; Xabi Alonso, Borussia Monchengladbach'ın teknik direktörlük listesinde yok.
Alonso'nun Marco Rose'un sezon sonunda Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından yerini alacağı iddia edildi.
Ancak Gladbach, şu anda Real Sociedad'ın B takımından sorumlu olan Alonso yerine başka seçeneklere bakıyor.
Alaba'nın aklında yalnız Barcelona ile Real Madrid var 🧠
Bayern yıldızı Fransa veya İngiltere'ye gitmek istemiyor.
Sky Sports'un haberine göre; David Alaba, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerden gelen yeni teklifleri kabul etmeyecek.
Sezon sonunda sözleşmesi biten Bayern Münih savunmacısı sadece Barcelona veya Real Madrid ile bağlantı kurmak istiyor.
Icardi, Roma'da Dzeko'nun yerini alabilir 🤨
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma yaz aylarında Edin Dzeko'nun yerine Mauro Icardi'yi getirebilir.
Eski Inter golcüsü şu anda PSG'de forma giyiyor ancak Paris ekibindeki forma rekabeti nedeniyle İtalya'ya dönmek isteyebilir.
Gerrard, Tottenham'ın listesinde değil ❌
Give Me Sport'un haberine göre; Steven Gerrard, Tottenham'ın menajer adayları arasında yok.
Jose Mourinho'nun Kuzey Londra'daki geleceği belirsiz ancak Rangers ile harika bir sezon geçiren Liverpool efsanesiyle koltuk değişikliği yapmayacak.
Real Madrid'in hedefi Harry Kane 😱
İspanyol devi gözünü Tottenham'ın golcüsüne dikti.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer listesinin başında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane var.
Kylian Mbappe ile Erling Haaland şu anda Başkent ekibinin listesinin başında yer alıyor ancak Harry Kane ise alternatif olarak hedefte.
Madrid, 2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Kane ile sözleşme imzalamanın daha kolay olacağına inanıyor.
Arsenal, Odegaard yolunu arıyor 🙄
İngiliz ekibi, Real Madrid ile bir kez daha anlaşmak istiyor.Eurosport'un haberine göre; Arsenal, Martin Odegaard'ı ikinci kez kiralama planı için Real Madrid ile iletişime geçti.
Norveçli orta saha oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda iyi bir performans sergiledi ve Mikel Arteta onu 2021-22 sezonunda da takımda tutmak istiyor.
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaştı 🤝
Sarı-kırmızılı ekibin Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski ile anlaştığı iddia edildi.
Football Insider'ın verdiği habere göre; Galatasaray kadro planlamasına şimdiden başladı ve Leeds United ile anlaşamayan Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol kanat ve sol bekte görev yapan Ezgjan Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 29 maça çıktı ve 3 gol attı.
Transfer gerçekleşirse Galatasaray oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek.