CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray, Leeds United'ın sol bekini istiyor

İspanyol devi gözünü Tottenham'ın golcüsüne dikti.

Cadena Ser'de yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer listesinin başında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane var.

Kylian Mbappe ile Erling Haaland şu anda Başkent ekibinin listesinin başında yer alıyor ancak Harry Kane ise alternatif olarak hedefte.

Madrid, 2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Kane ile sözleşme imzalamanın daha kolay olacağına inanıyor.