CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş, Lemina'yı bitirdi

Beşiktaş, Lemina'yı bitirdi
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sonra eren Mario Lemina transferinde sona geldi.
A Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, bonservisi Southampton'da bulunan 26 yaşındaki Lemina ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna katacak.
Galatasaray, Coulibaly'yi bitiriyor
Galatasaray'ın Sarpsborg'un genç orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly'nin transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Norveç ekibiyle 1.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Barcelona'nın Van de Beek planı
Barcelona, başarılı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in transferi için Ajax'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan devi, Ajax'a bu transfer için Luis Suarez artı 20 milyon euro önermeyi planlıyor.
Van de Beek'in adı son günlerde Real Madrid ve Manchester United ile de anılıyordu.
Bale için tek çıkış yolu ABD
Real Madrid'in Gareth Bale'ı yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarması zor görünüyor.
AS'ın haberine göre Galli yıldızı yeniden kadrosuna katmak isteyen Tottenham, yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçti.
Haberde Bale için tek alternatifin MLS takımlarından birisi olabileceği yorumu yapıldı.
Real Madrid'in Camavinga umutları yeşerdi
Real Madrid, Rennes'in 17 yaşındaki yıldızının transfer için tekrar umutlandı.
AS'ın haberine göre genç orta saha oyuncusu, Rennes ile yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldı.
Real Madrid'in önümüzdeki günlerde Fransız kulübünün kapısını tekrar çalması bekleniyor.
Camavinga'nın Rennes ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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Portolu Osorio’ya özel teklif
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un Yordan Osorio’yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer’in bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio’nun stoper mevkiinin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton'un takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim şartları zorlayacak. (Fanatik)
Lemos gelecek hafta gelebilir
İspanya 2. Ligi ekiplerinden Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’un transferinde sona doğru yaklaşıldığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe’nin, Las Palmas’la 1.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştığı ifade edildi.
Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki Uruguaylı stoperin, bir aksilik olmaması durumunda gelecek hafta Türkiye’ye geleceği iddia ediliyor. (Fanatik)
Kartal’a sürpriz teklif: Niasse
Papiss Cisse için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’la karşı karşıya gelecekleri maçın ardından yeni forvetini bitirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor’la 2 sezonda 65 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan 35 yaşındaki Senegalli oyuncuyla temaslarına devam eden Beşiktaş’a, yeni bir isim önerildi... Forvet hattını 2 isimle güçlendirmeyi planlayan yönetime, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la sözleşmesi sona erip boşa çıkan Oumar Niasse sunuldu. Senegalli futbolcuyu değerlendirmeye alan Siyah-Beyazlı idareciler, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp sonrasında harekete geçecek. (Fanatik)
Godin ve Hulk'un menajeri İstanbul'da
Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi. Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken Fenerbahçe sorularına da yanıt verdi
Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. Türkiye futboluna katkı sağlamak için geldim. -Fenerbahçe sorusu üzerine- Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu. (Fanatik)
Leicester Ozan Kabak'ı gözüne kestirdi
Leicester'ın transfer hedefleri arasında Schalke'den Ozan Kabak da yer alıyorç
Jonny Evans bu yaz Premier Lig ekiplerinden birine transfer olabilir. Evans giderse Leicester'in kadrosuna katmayı düşündüğü isim Ozan Kaban olacak.
20 yaşındaki Ozan, Leicester'a transfer olursa Çağlar Söyüncü ile birlikte İngiliz ekibinin stoper hattını oluşturabilir.
Pique, Barcelona'da kalacak
AS'ın haberine göre, Gerard Pique'in Barcelona'da kalacağı açıklandı.
Bayern Münih karşısında ağır bir mağlubiyet alan Barcelona'da yaprak dökümü bekleniyor.
Messi'nin yanı sıra Luis Suarez ve Jordi Alba'nın da yıldızlar bu yaz takımdan ayrılabilir. Ancak Pique bu isimler arasında bulunmuyor.
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'yi bitiriyor
Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferler yapmaya çalışan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi.
Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu Ismaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.
Adem Ljajic için Al Nassr iddiası
Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'i Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın takip ettiği iddia edildi.
DHA'nın haberine göre kulübün Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu, bunun yanı sıra Al Nassr yetkililerinin Adem Ljajic'i de ikna etmeye uğraştığı ifade edildi.
Beşiktaş 2 sezon önce Torino'dan transfer ettiği Ljajic için toplam 7 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Sırp oyuncunun iki sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Gürcistanlı milli futbolcu Vato Arveladze'yi kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze'nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alpaslan Öztürk için Trabzonspor devrede
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu bilinen Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk'e Trabzonspor da talip oldu.
Milliyet'in haberine göre bordo-mavili kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Göztepe'ye Guilherme'yi takasta önerecek.
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Karagümrük'e Gürcü orta saha
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük, Gürcistan ekiplerinden Lokomotiv Tbilisi forması giyen 22 yaşındaki Vato Arveladze'nin transferini resmen duyurdu.
Vato Arveladze Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 22, 2020
Süper Lig’e yükselen takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor!
Gürcistan’dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. pic.twitter.com/XYJ2clNKxK
Bastos'a Başakşehir ve Beşiktaş da talip oldu
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Bastos'a Süper Lig'den 2 takım daha talip oldu.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lazio forması giyen 28 yaşındaki stoper, Beşiktaş ve Başakşehir'in de transfer listesine girdi. Başakşehir'in pazarlıklarda aşama kaydettiği bildirildi.
Beşiktaş'ta Kayode sesleri
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode için kulübü Shakhtar Donetsk ile temasa geçti.
27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maçta 10 gollük katkı sağladı.
Galatasaray için James Rodriguez iddiası
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez transferi için harekete geçti.
İspanyol muhabir Sergio Valentin'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James'e ilk teklifi götüren ekip oldu. 29 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı bildirildi.
Alexandro Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı
30 yaşındaki golcü futbolcu Alexandre Pato, 2019'dan bu yana formasını giydiği Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurdu.
Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira.— PATO (@Pato) August 21, 2020
Gostaria de agradecer ao @SaoPauloFC e toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo! pic.twitter.com/4CIsbo1SpB
Fenerbahçe, Sosa'yı duyurdu
Sarı Lacivertliler, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı kadrosuna kattı.
35 yaşındaki Arjantinli orta saha yeni kulübü ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
#FenerbahçeGeliyor 💛💙 https://t.co/oMJveLvkbt pic.twitter.com/VeF0AxXgdY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
Brown Ideye, Göztepe'de
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, İsviçre'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi.
Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.
Fernando Zuqui, Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantin'in Estudiantes kulübünde forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
📌TRANSFER ✍️— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 21, 2020
Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.#HoşGeldinZuqui pic.twitter.com/CSxkguK3Hm
Rodallega bir yıl daha Denizlispor'da!
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcüsü ile yeniden anlaşmaya vardı.
Tecrübeli forvet bir sezon daha yeşil siyahlı formayı giyecek.
💪 YENİDEN HUGUITO!— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 21, 2020
Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/LqG5rhFZTe
Bastos, Başakşehir'e yakın
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Lazio'dan ayrılması beklenen Bastos'un yeni adresinin Türkiye olabileceğini öne sürdü.
Başakşehir ve Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoper için transfer görüşmelerini sürdürdüğü, Başakşehir'in mutlu sona yakın olan taraf olduğu ifade edildi.
Lazio’nun 2016 yazında Rus kulübü Rostov’dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bastos, 93 resmi maçta forma giyerken 9 kez de rakip ağları sarstı.
Menemenspor'da iki transfer
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aynaoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Almanya'da TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır'la ise 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu
Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, bu kulüpten ayrılarak Juventus'un teknik ekibine katıldı.
Bir dönem Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapacak.
Roma, Muriqi transferinde Lazio'ya rakip oldu
İtalyan medyasında yer alan habere göre Roma, ezeli rakibi Lazio'nun transfer etmek istediği Fenerbahçeli Vedat Muriqi için harekete geçti.
Roma'nın ilerleyen günlerde Muriqi için Fenerbahçe ile masaya oturacağı ancak bu transfer Lazio'nun daha avantajlı konumda olduğu da belirtildi.
Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırdı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alper'in 30 Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunduğu hatırlatılarak, "Alper Potuk'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılılı olarak feshedilmiştir. Kendisine, geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin avro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Mattias Johansson, Gençlerbirliği'nde
Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson ile 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Beşiktaş, Atakan Üner'i kadrosuna katıyor
Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Atakan Üner'in transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Atakan geçtiğimiz sezon Altınordu forması altında çıktığı 34 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Manchester United'da Kante harekatı
Manchester United'ın Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.
Mirror'ın haberine göre Manchester United, Kante için önümüzdeki günlerde Chelsea'ye resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Chelsea'de düzenli olarak forma giyememişti.
Koeman, Depay'ı Barcelona'ya istiyor
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Barcelona'da transfer çalışmaları başladı.
Katalan radyosu RAC1'in haberine göre hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın transferini istiyor.
Sezon başında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren başarılı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 22 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapmıştı.