CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Fernandao, Süper Lig'e geri dönüyor!

Hatayspor'a Brezilyalı stoper
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Braga forması giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'u kiralık olarka renklerine bağladı.
Hoş Geldin Pablo Santos🔥— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 19, 2020
Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.✍️
👇https://t.co/kbbLB7lI7z#Hatayspor #AsiŞehirKazandı pic.twitter.com/VzHpngGnUV
Junior Fernandes imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, Ittihad Kalba'ya transfer oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم تكمل تعاقدها مع الجناح الدولي التشيلي جونيور فيرنانديز#ittihadkalbafc pic.twitter.com/pgAHSHmDBr— نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) August 19, 2020
Fernandao, Erzurum yolunda
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, daha önceden Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen deneyimli golcü Fernandao'nun peşinde.
Akşam'ın haberine göre bir süredir Bahia forması giyen golcü için nabız yoklayan BB Erzurumspor, 33 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Fernandao ile son görüşmenin İstanbul'da yapılacağı da kaydedildi.
Flavio, Trabzonspor'a çok yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia forması giyen orta saha oyuncusu Flavio'yu renklerine bağlamak üzere.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için 1 milyon euro karşılığında Bahia ile anlaştı.
Enner Valencia adım adım Fenerbahçe'ye...
Transfer sezonunun hareketli ekibi Fenerbahçe, son olarak Tigres forması giyen ve bonservisi elinde olan Enner Valencia'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği doğrutusunda 30 yaşındaki forvet oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.
Beşiktaş'tan Onyekuru sürprizi
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, daha önce Galatasaray'ın iki kez kiralık olarak transfer ettiği başarılı kanat oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifi yaptı.
Thiago Silva'dan transfer açıklaması
PSG ile sözleşmesi sona erecek olan deneyimli savunma oyunusu Thiago Silva, geleceği hakkında konuştu.
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Menajerime sadece Şampiyonlar Ligi finalini düşündüğümü ve şimdilik teklifleri bana iletmemesini istediğimi söyledim. Final maçından sonra geleceğim hakkında en doğru kararı vereceğiz." dedi.
Berat Özdemir, Nantes yolunda
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, bu yaz Burak Yılmaz ve Cenk Özkacar'ın ardından Fransa'nın yolunu tutan üçüncü Türk futbolcu olabilir.
A Spor'un haberine göre Ligue 1 ekibi Nantes, bu futbolcunun transferi için Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Genç futbolcu geçtiğimiz sezon başkent ekibinde 32 maçta forma giyerken 2 kez de rakip ağları havalandırdı.
Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Barça TV'ye yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin takımda kalacağını duyurdu.
Bartomeu yaptığı açıklamada "Messi kariyerini burada tamamlamak istiyor. Onunla ve babasıyla sürekli konuşuyoruz. O bizim projemizin bir parçası. Yeni teknik direktörümüz Koeman olacak. Messi de takımın kilit isimlerinden olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini aldı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı.
Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Serdar Gürler, Antalyaspor'da
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sezonu Göztepe'de tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor'da Anıl Karaer ile yollar ayrıldı
Kulüpten yapılan açıklamada, defans mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Anıl Karaer'in sözleşmesinin, oyuncunun kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Anıl Karaer'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
Kayserispor, Kravets'in sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı forveti Artem Kravets ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İki buçuk yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de sarı kırmızı formayı 19 kez giyen 31 yaşındaki golcü, rakip ağları 8 kez havalandırdı.
Kravets’in Hes Kablo Kayserispor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.
Göztepe'de Celso Borgez krizi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kosta Rikalı futbolcusu Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Borges'in gönderdiği ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncunun 2019-2020 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Borges, sarı-kırmızılı ekipte 53 lig ve 9 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.
Leeds United'da gündem Batshuayi
Premier Lig’in yeni ekibi Leeds United golcü transferi peşinde…
Evening Standard’ın haberine göre Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa’nın takımda görmek istediği Michy Batshuayi için Chelsea ile masaya oturacak.
Londra ekibinin bu transfere izin verebileceği konuşuluyor.
Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu
Adı Fatih Karagümrük'le adı anılan bonservisi elinde olan İngiliz file bekçisi Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020
Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı
Şilili kaleci Claudio Bravo, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dört sezondur Manchester ekibinin kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrıldığı kaydedildi.
2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.
Fenerbahçe, Sosa'yı kadrosuna katıyor
Transfer döneminin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 35 yaşındaki Arjantinli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ronald Koeman adım adım Barcelona'ya
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.
Sky Sports'un haberine göre Katalan devi, Hollandalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Barcelona yetkililerinin Hollanda Milli Takımı'nın başında Koeman için Hollanda Futbol Federasyonu ile temaslara başladı.
Manchester United'ın gözü Douglas Costa'da
Kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Manchester United, Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Costa ile ilgileniyor.
Sky Sports'un haberine göre Jadon Sancho transferinden sonuç alamayan İngiliz devi, 29 yaşındaki oyuncu için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa forması giyen forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020
🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM
Cisse'nin talebi 2 yıllık sözleşme
Beşiktaş ile Papiss Cisse arasındaki sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre 700 bin euro ücret ve 1+1 yıllık kontrat önerisine soğuk bakan 35 yaşındaki Papiss Cisse, 900 bin euro ve 2 yıllık sözleşmede ısrarcı.
Beşiktaş ise Perşembe günü UEFA’ya vereceği ilsteyi düşünerek transferi hemen bitirmek istiyor.
Jose Sosa, Fenerbahçe'ye çok yakın
Arjantin basını Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın Türkiye'de kalacağını ancak bordo mavili formayı giymeyeceğini öne sürdü.
TYC Sport'un haberine göre Trabzonspor'la anlaşmaya varamayan Sosa, Fenerbahçe'den gelen iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.
Haberde Estudiantes'in de Sosa için devrede olduğu ancak bu ihtimalin oldukça zayıf olduğu kaydedildi.
"Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'de"
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Mame Thiam transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
Hatayspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra Kasımpaşa ile anlaşarak göreve gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak, Thiam'ın Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı.
TRT Spor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."
Neco Williams'ın sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, altyapısından yetişen Galli futbolcu Neco Williams ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galler 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan sağ bekle yapılan kontratın süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, Williams'ın kendisini 5 yıllığına Liverpool'a bağladığını paylaştı.
19 yaşındaki oyuncu, ilk kez 2019'un ekim ayında giydiği Liverpool A Takımı formasıyla 6'sı Premier Lig olmak üzere 11 resmi maça çıktı.
Barcelona'da Setien dönemi sona erdi
İspanya'nın Barcelona Kulübünde yönetim kurulu bugün acil toplanarak, 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Setien'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen Setien ile Barcelona sezonu 12 yıl aradan sonra ilk kez kupasız kapatmıştı.
Kral Kupası'ndan elenen ve lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek Avrupa kupalarında tarihinin en ağır yenilgisini almıştı.
Bernard Mensah, Beşiktaş'a transfer oldu
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'un 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Mensah transferini Twitter hesabından saat 19.05'te açıkladı.
Mensah, siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videodaki açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:
"Ev... Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında tüm sorunların dışarıda kaldığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer, bazen acının, bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcacık bir yuva, hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez. İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah. Benim evim Beşiktaş."
Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.
Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.
Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
John Obi Mikel, İngiltere'ye döndü
Mart ayında karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, İngiltere Championship takımlarından Stoke City ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıkları ifade edildi ancak sözleşmenin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Nijerya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferini duyurdu
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Elabdellaoui'nin bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı kaydedildi.
Transferle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun isminin telaffuzunun zor olduğu vurgulanarak, "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" denildi.
Videoda açıklamasına yer verilen oyuncu da, "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Southampton'dan Ward-Prowse'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 yaşından beri Southampton forması giyen İngiliz milli oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalandı.
Geçen sezon takımının Premier Lig'de oynadığı 38 maçın hepsinde 90 dakika forma giyen Ward-Prowse, 5 kez ağları sarsmıştı.
Marlon sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni sol beki sağlık kontrolünden geçti.
Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 17, 2020
Detaylar👉 https://t.co/xmdOq4Izxw pic.twitter.com/zVkN5BSxe5
Gençlerbirliği Salih Dursun'u transfer etti
Alkaralar Salih Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Gençlerbirliği kadrosunu kariyerinde daha önce Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor’da forma giyen Salih Dursun ile güçlendirdi.