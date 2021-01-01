CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Erling Haaland, Lionel Messi'nin halefi olmak için sırada

Manchester United, Llorente için 80 milyon euro'ya ulaşan bir teklif yapmak için Atlético Madrid ile temasa geçti .

Son dönemde transferde kesenin ağzını açan ama başarıya uzak kalan Manchester United, bu sezon yine aynı yolu deneyecek gibi.

Listenin ilk sırasında ise İspanyol oyuncu Marcos Llorente var.

AS'ın haberine göre Manchester United ile Atletico Madrid yetkilileri görüşmeye başladı. İngiliz ekibi pazarlığı 80 milyon euro'dan açtı.

Atletico, başarılı oyuncusunu elden çıkarmayı düşünmüyordu ancak United'ın teklifi konunun bir daha düşünüşmesine neden oldu. Atletico, hem pandemi hem de Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için maddi olarak kötü bir sene geçirdi. Bu transfer kayıpların telafisi anlamına gelebilir.

Öte yandan Madrid'de kendine yeni bir ev yaptıran Marcos Llorente de başkentten ayrılmak istemiyor.

Llorente bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 10 gol attı ve takım arkadaşlarına dokuz asist yaptı.