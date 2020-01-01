CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Enner Valencia transferinde mutlu son

'ın Cabezas’ı Marcao’ya alternatif olarak düşündüğü ortaya çıktı.

Futbolcu satmadan alamayacak olan sarı-kırmızılılar; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimleri şu ana kadar satamayınca Marcao’ya yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Geçen yaz ’nın bonservisi için 10 milyon euro teklif ettiği Marcao’yu bu transfer döneminde yine bu rakam veya daha üzerinde satma planları yapan Cim-Bom, Kolombiyalı stoper Cabezas’ı hem bir yatırım hem de Marcao’ya alternatif olması için gündemine aldı. (Fanatik)