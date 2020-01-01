CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Enner Valencia transferinde mutlu son

Valencia'nin gözü Mayoral'de
Mundo Deportivo'ya göre Valencia, Real Madrid'in golcüsü Borja Mayoral'ı transfer etmek istiyor.
Tabii bu transfer Rodrigo veya Kevin Gameiro'yu satılması halinde gerçekleşebilir.
Real Madrid 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Mayoral, son iki yılını Levante'de kiralık olarak geçirdi.
Juve'nin hedefi Higuain yerine Dzeko
Juventus, Dzeko'nun Higuain'in yerine geçmesini istiyor
Calcio Mercato'ya göre siyah-beyazlılar, Higuain'in mevcut sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Bu isteğin Andre Pirlo'dan geldiği öğrenildi.
Duvan Zapata, Arkadiusz Milik ve Raul Jimenez gibi adayların da olduğu transfer listesinde en güçlü aday ise Edin Dzeko.
Kolasinac Schalke'ye geri dönüyor
Marcao'nun alternatifi Cabezas
Galatasaray'ın Cabezas’ı Marcao’ya alternatif olarak düşündüğü ortaya çıktı.
Futbolcu satmadan alamayacak olan sarı-kırmızılılar; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimleri şu ana kadar satamayınca Marcao’ya yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Geçen yaz Atalanta’nın bonservisi için 10 milyon euro teklif ettiği Marcao’yu bu transfer döneminde yine bu rakam veya daha üzerinde satma planları yapan Cim-Bom, Kolombiyalı stoper Cabezas’ı hem bir yatırım hem de Marcao’ya alternatif olması için gündemine aldı. (Fanatik)
Atakan Üner Beşiktaş için geldi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.
Enner Valencia transferinde mutlu son
Takvim'de yer alan habere göre Kosovalı golcü Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.
Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham United ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.
Arsenal, Pablo Mari ve Cedric Soares'in bonservislerini aldı
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen İspanyol stoper Mari ve Portekizli sağ bek Soares ile uzun süreli sözleşmelere imza atıldığı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Mari'nin bonservisi için Flamengo'ya 8 milyon avro ödeyecek. Soares ise Southampton'tan bedelsiz olarak transfer edildi.
Geçen sezon Arsenal formasıyla Mari 3, Soares ise 5 karşılaşmada görev almıştı.
Thiago Silva'nın yeni adresi Chelsea oluyor
Premier Lig takımlarından Chelsea savunmasını önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
Londra ekibi sekiz yıllık PSG serüveni sona eren Thiago Silva ile el sıkıştı.
35 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Thiago Silva yeni kulübünde yıllık 10 milyon euro kazanacak.
Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 35 maçta görev yaptı.
James Maddison Leicester City'de kaldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yıldız oyuncularından James Maddison'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Norwich City'den 2018 yılında transfer edilen ve Leicester City formasıyla 76 karşılaşmada 16 gole imza atan Maddison'ı Manchester United'ın transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
Maddison, yüksek formunun ardından İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak bir maçta görev aldı.
Galatasaray için sürpriz iddia: Rakitic
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı Kırmızılılar'ın Barcelona forması giyen Ivan Rakitic ile ilgilendiğini öne sürdü.
Haberde Galatasaray'ın Rakitic için menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini ancak futbolcunun eski takımı Sevilla'dan teklif beklediği ifade edildi.
Göztepe'ye Senegalli golcü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli oyuncu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Cherif Ndiaye'nın Belçika'nın Waaslan-Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydiği belirtildi.
Hoş geldin Cherif🏵️#Göztepe pic.twitter.com/TQIKvy4etC— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 24, 2020
Mert Çetin, Hellas Verona'da
Serie A takımlarından Roma, kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin'i, bir yıllığına Hellas Verona takımına kiraladı.
Sarı-kırmızılı başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Mert Çetin'in haklarının geçici olarak Hellas Verona takımına devredildiği, milli oyuncunun 30 Haziran 2021 tarihine kadar Hellas Verona'da forma giyeceği bildirildi.
İki kulüp arasındaki anlaşmanın, oyuncunun satın alma bedeli de olmak üzere karşılıklı opsiyonlar sunduğu da belirtildi.
Roma'ya geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer olan 23 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 6 maçta forma giyme şansı bulmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında ayrıca Çetin'e başarılar diledi.
Milli futbolcunun yeni takımı Hellas Verona da yeni sezondaki ilk transferini "Hoş geldin Mert Çetin" şeklinde duyurdu. Açıklamada, Çetin'in, Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.
Denizlispor, Muris Mesanovic'i renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin, Muris Mesanovic'i, Çekya takımlarından Mlada Boleslav'dan sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.
Açıklamada, kulüp binasında düzenlenen imza törenine Yukatel Denizlispor asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı'nın da katıldığı bildirildi.
Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 1997 doğumlu Polonyalı hücum oyuncusu Michalak ile satın alma opsiyonu ile 1 sezonluk kiralık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Premier Lig ekibi Akhmat Grozny'den transfer ettiğimiz Konrad Michalak geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymiştir. Michalak’ın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Michalak, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü forması ile 14 maçta 819 dakika görev almıştı.
Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 30 yaşındakı Litvanyalı kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.
Chelsea'den Havertz'e servet
Maviler, Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki futbolcusu Kai Havertz için 100 milyon euro'yu gözden çıkarıyor.
Chelsea'nin Kai Havertz transferinde sona geldiği öne sürüldü.
İngiliz ekibi, Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayer Leverkusen forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kai Havertz için 100 milyon euro ödeyecek.
Havertz'in yanı sıra teknik direktör Frank Lampard'ın Leicester City'den Ben Chilwell'in de transfer edilmesini istediği iddia edildi. Leicester City'nin Chilwell için 55 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Benfica'nın hedefi Diego Costa
Benfica, Atletico Madrid'in 31 yaşındaki santrforu Diego Costa ile ilgileniyor.
Portekiz ekiplerinden Benfica'nın, Atletico Madrid'in İspanyol futbolcusu Diego Costa'yı kadrosuna katmak istediği iddia edil.
A Bola'nın haberine göre Benfica, 31 yaşındaki tecrübeli isme resmi bir teklif götürmeyi düşünüyor.
Costa'nın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
Beşiktaş, Lemina'yı bitirdi
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sonra eren Mario Lemina transferinde sona geldi.
A Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, bonservisi Southampton'da bulunan 26 yaşındaki Lemina ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna katacak.
Galatasaray, Coulibaly'yi bitiriyor
Galatasaray'ın Sarpsborg'un genç orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly'nin transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Norveç ekibiyle 1.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Barcelona'nın Van de Beek planı
Barcelona, başarılı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in transferi için Ajax'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan devi, Ajax'a bu transfer için Luis Suarez artı 20 milyon euro önermeyi planlıyor.
Van de Beek'in adı son günlerde Real Madrid ve Manchester United ile de anılıyordu.
Bale için tek çıkış yolu ABD
Real Madrid'in Gareth Bale'ı yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarması zor görünüyor.
AS'ın haberine göre Galli yıldızı yeniden kadrosuna katmak isteyen Tottenham, yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçti.
Haberde Bale için tek alternatifin MLS takımlarından birisi olabileceği yorumu yapıldı.
Real Madrid'in Camavinga umutları yeşerdi
Real Madrid, Rennes'in 17 yaşındaki yıldızının transfer için tekrar umutlandı.
AS'ın haberine göre genç orta saha oyuncusu, Rennes ile yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldı.
Real Madrid'in önümüzdeki günlerde Fransız kulübünün kapısını tekrar çalması bekleniyor.
Camavinga'nın Rennes ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Arsenal, Gabriel Magalhaes'i transfer ediyor
Portolu Osorio’ya özel teklif
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un Yordan Osorio’yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer’in bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio’nun stoper mevkiinin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton'un takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim şartları zorlayacak. (Fanatik)
Lemos gelecek hafta gelebilir
İspanya 2. Ligi ekiplerinden Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’un transferinde sona doğru yaklaşıldığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe’nin, Las Palmas’la 1.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştığı ifade edildi.
Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki Uruguaylı stoperin, bir aksilik olmaması durumunda gelecek hafta Türkiye’ye geleceği iddia ediliyor. (Fanatik)
Kartal’a sürpriz teklif: Niasse
Papiss Cisse için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’la karşı karşıya gelecekleri maçın ardından yeni forvetini bitirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor’la 2 sezonda 65 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan 35 yaşındaki Senegalli oyuncuyla temaslarına devam eden Beşiktaş’a, yeni bir isim önerildi... Forvet hattını 2 isimle güçlendirmeyi planlayan yönetime, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la sözleşmesi sona erip boşa çıkan Oumar Niasse sunuldu. Senegalli futbolcuyu değerlendirmeye alan Siyah-Beyazlı idareciler, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp sonrasında harekete geçecek. (Fanatik)
Godin ve Hulk'un menajeri İstanbul'da
Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi. Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken Fenerbahçe sorularına da yanıt verdi
Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. Türkiye futboluna katkı sağlamak için geldim. -Fenerbahçe sorusu üzerine- Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu. (Fanatik)