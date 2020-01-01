Süper Lig’de transferin son günü ile Beşiktaş arasında büyük bir transfer hamlesi olabilir.

Sözcü Gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre maaşını indirmediği için son 2 haftadır kadroya alınmayan ve iki yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar, Beşiktaş’a gitmek için şartlarını sundu. Oyuncu 6 milyon TL’lik alacağını isterken, ayrıca bu sezon alacağı 11.9 milyon TL’lik yıllık ücretinde indirime gitmeden siyah-beyazlılara imza atmak istiyor.

Harcama limitine takılan Beşiktaş, milli futbolcunun ücretini ödemeyeceği için Serdar Aziz cephesi iki kulübün maaşı ortak ödemesini istedi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu’nun görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yabancı sınırından dolayı kadroda yer açmak isterken, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermediği Garry Rodrigues’i de Beşiktaş’a önerdi.