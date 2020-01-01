Edinson Cavani, Manchester United'da
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2013 yılında transfer olduğu PSG'de 7 kez lig şampiyonluğu yaşayan Cavani, oynadığı 301 maçta 200 gol attı.
Giuliano, Süper Lig'e döndü
Medipol Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Manchester United'dan geleceğe yatırım
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 18 yaşındaki Amad Diallo'nun transferi için İtalya'nın Atalanta takımıyla anlaşmaya vardı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun ocak ayında Manchester United kadrosuna katılacağı belirtildi.
Gelecek vadeden genç futbolcular arasında gösterilen Diallo, Atalanta formasıyla Serie A'da geçen sezon 3 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç'ü kiralık olarak kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı
alatasaray Kulübü, 20 yaşındaki genç oyuncusu Atalay Babacan'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'i duyurdu
eşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Aykut Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadromuzda yer alan Aykut Demir ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum temsilcisi, 31 yaşındaki Demir'i 2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'dan kadrosuna katmıştı.
Fatih Karagümrük'ten kaleci transferi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş Genç'i kadrosuna kattı.
İstanbul ekibi, genç kaleci ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız kadrosunu genç kaleci Yavuz Ulaş Genç ile güçlendirdi. Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan oyuncu, Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında da forma giyerek henüz 17 yaşında 3 büyüklerin bünyesinde yer aldı. Daha sonra Antalyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olan genç kaleci, Süper Lig'de kadromuzda yer alacak. Genç kaleciye başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Yavuz Ulaş Genç Karagümrük’te— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) October 5, 2020
Takımımız kadrosunu genç kaleci Yavuz Ulaş Genç ile güçlendirdi.
Kariyerine Galatasaray alt yapısında başlayan Yavuz Ulaş Genç, Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapılarında da forma giyerek henüz 17 yaşında 3 büyüklerin bünyesinde yer aldı. pic.twitter.com/Na0PaLShvR
Arsenal, Guendouzi'yi Hertha Berlin'e kiraladı
İngiliz ekibi Arsenal, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kiralık olarak Almanya'nın Hertha Berlin takımına gönderdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Hertha Berlin'e kiralandığı belirtildi.
Guendouzi, Arsenal'da geçen sezon 34 maçta forma giymişti.
Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti
Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.
Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.
Nikola Kalinic'in yeni adresi Hellas Verona
Daha önce Beşiktaş'ın da transferi konusunda girişimlerde bulunduğu Nikola Kalinic, İtalya'ya transfer oldu.
Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü, Serie A ekibi Hellas Verona ile her konuda anlaşmaya vardı.
Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.
Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı.
Başakşehir, Vieira'yı kiralık olarak gönderdi
Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, bir yıllığına Belçika Ligi takımlarından KV Red Star Waasland-Beveren’e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı
Mehmet Akyüz'e Rennes kancası
Adana Demirspor forveti Mehmet Akyüz Rennes yolunda.
Mercato'nun haberine göre Rennes, Demirspor'dan 34 yaşındaki forvet Mehmet Akyüz ile anlaşmak istiyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Fransız ekibi büyük bir kadro kurmak istiyor.
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesi sona erdirildi
Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Ahmet Çalık ile olan sözleşmenin sona erdirildiğini duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Çalık ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu, şirketimize net 1 milyon 100 bin lira tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.
Ahmet Çalık, dün İttifak Holding Konyaspor ile 2 yıllık mukavele imzalamıştı.
Roma, Kluivert'ı Leipzig'e kiraladı
Roma kanat oyuncusu Justin Kluivert'ı kiralık olarak gönderdi.
İtalyan ekibi yaptığı resmi açıklamada Hollandalı oyuncunun RB Leipzig'e kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi transfer ettiğini duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Basel'de forma giyen santrfor Kemal Ademi'yi transfer etti.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü, Endri Çekici'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Slovenya'nın NK Olimpija takımından Arnavut futbolcu Endri Çekici'yi transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev alan 23 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni transferi Çekici "Ankaragücü'nün büyüklüğünün farkındayım. Bu takımda yer almak ve burada izler bırakmak istiyorum. Neler yapabileceğimi Ankaragücü camiasına göstermek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen yıl Slovenya 1. Ligi'nde 10 gol atan Endri Çekici, Arnavutluk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Manchester United, Sarr ile görüşüyor
Kırmızı Şeytanlar başka bir kanat oyuncusu getirmeye kararlı
The Athletic'e göre Manchester United, Watford'dan Ismaila Sarr ile anlaşmak için görüşüyor.
Watford, 22 yaşındaki yıldız adayı için Manchester United'ın kiralama teklifini reddederken ancak satın alma için görüşebileceklerini bildirdi.
Transfer için kapıyı 20 milyon sterlin'den açan United, Sarr için istenen 45 milyon sterlin'lik bedeli aşağıya indirmeye çalışıyor.
Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu Gaziantep'in plaka kodu olan 27 numaralı formayı terletecek.
Öte yandan bugün doğum günü olan Mirallas için baklavayla kutlama yapıldı. Miralles elinde baklava tepsisiyle poz verdi.
Olcay Şahan Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabında, Olcay Şahan'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a 'hoş geldin' diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Alanyaspor, Alpay Çelebi'yi kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi iki yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.
Alpay Çelebi ise kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım." ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından Alpay Çelebi, kendisini kiralık olarak 2 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Çaykur Rizespor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferin son gününde 4 oyuncu ile birden anlaşma sağladığını duyurdu.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklama göre, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Dusan Jovancic ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandı. Aytemiz Alanyaspor'dan Onur Bulut ve Fenerbahçe'den Murat Sağlam ise sezon sonuna kadar kiralandı.
Açıklamada, imzaların İstanbul'da Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleştiği kaydedilerek futbolculara başarı dilekleri iletildi.
Olympiakos, Bruma'yı kiraladı
Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.
PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.
Serdar Aziz ve Rodrigues Beşiktaş'a önerildi
Süper Lig’de transferin son günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında büyük bir transfer hamlesi olabilir.
Sözcü Gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre maaşını indirmediği için son 2 haftadır kadroya alınmayan ve iki yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar, Beşiktaş’a gitmek için şartlarını sundu. Oyuncu 6 milyon TL’lik alacağını isterken, ayrıca bu sezon alacağı 11.9 milyon TL’lik yıllık ücretinde indirime gitmeden siyah-beyazlılara imza atmak istiyor.
Harcama limitine takılan Beşiktaş, milli futbolcunun ücretini ödemeyeceği için Serdar Aziz cephesi iki kulübün maaşı ortak ödemesini istedi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu’nun görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe yabancı sınırından dolayı kadroda yer açmak isterken, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermediği Garry Rodrigues’i de Beşiktaş’a önerdi.
Bayern Münih, Choupo-Moting'i de transfer etti
Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Eric Maxim Choupo-Moting'i renklerine bağladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Choupo-Moting ile 30 Haziran 2021'e kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, daha önce de Bundesliga'da forma giyeh Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain'de önemli tecrübeler kazandığını aktardı.
Salihamidzic, oyuncu için bonservis ödenmediği bilgisini de paylaştı.
Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Choupo-Moting, Bundesliga'da Nürnberg, Mainz 05 ve Schalke 04 takımlarının formasını giydikten sonra, İngiltere'nin Stoke City ile Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadı.
Choupo-Moting, Kamerun Milli Takımı'nda da 49 kez forma giydi ve 14 gol attı.
Bayern Münih, Douglas Costa'yı kiraladı
Transferin son gününde atağa kalkan Bayern Münih, Eric Maxim Choupo-Moting transferinin ardından Douglas Costa'yı da sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Daha önce iki sezon Bayern Münih forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 84 maçta 15 gol ve 23 asist istatistikleriyle oynamıştı.
2017 yazında Juventus'un yolunu tutan yıldız oyuncu, bu takımda ise 109 maçta 10 gol atıp 19 de asist yaptı.
Kiralık transferinin ardından Alman ekibinin resmi internet sitesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeniden Bayern Münih'te oynayacağım için çok mutluyum. Daha önce Münih'te başarılarla dolu bir süreç geçirmiştim. Yeniden kupalar kaldıracağıma eminim" ifadelerini kullandı.
Kayserispor, Manuel Fernandes'le sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün başarısının bir parçası olacağı için mutlu olduğunu anlatan Fernandes, "Burada hem kendim hem de kulübün hedefleri için ter dökeceğim. Herkes için en iyi dileklerimi sunuyorum. Bana gelen diğer teklifleri bugün imza attıktan sonra konuşmanın bir anlamı yok. Önemli olan benim şu an da burada olmam." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes, 2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.
Rizespor İsmail Köybaşı ile anlaştı
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon İspanya’nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzaladı.
İsmail Köybaşı, Süper Lig'de daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.
Mario Mandzukic transferi iptal oldu
TRT Spor'un haberine göre 34 yaşındaki Hırvat golcünün Beşiktaş'a transferi 2,5 milyon euro maaş, 3 milyon euro imza parası ve 2 yıllık kontrat isteyince gerçekleşmedi.
Kayserispor'da Aziz Behich'in lisansı çıkarıldı
Sarı-kırmızılı ekip Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiraladığı sol bek oyuncusu Aziz Behich'in lisans işlemlerini tamamladı.
Aziz Behich, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 11 maçta görev almıştı.
Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden savuma oyuncusu Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüp, oyuncunun bonservisi için 4 eşit taksitle olmak üzere 3 milyon 200 bin avro, oyuncuya da ilk yıl için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret ödeyecek.
Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı
Kulüplerden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Tottenham'a 2019 yaz döneminde Fulham'dan 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu Sessegnon, Londra ekibinde sadece 12 karşılaşmada görev aldı.
Manchester United Coman'dan vazgeçmedi
The Telegraph'ta yer alan habere göre Manchester United, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Kırmızı Şeytanlar, Jadon Sancho ve Ousmane Dembele için yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca Coman'a yönelmişti.
Alpay Çelebi Alanyaspor'a kiralandı
Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Alpay Çelebi Aytemiz Alanyasporumuzdahttps://t.co/6ts3oL8QOT#AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/dAUdFw70oa— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) October 5, 2020
Gaziantep FK, Kevin Mirallas transferini duyurdu
Gaziantep FK, 33 yaşındaki Belçikalı forvetle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
🔴⚫️ TRANSFER | KEVIN MIRALLAS GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 5, 2020
👉 https://t.co/yriFBrQluR pic.twitter.com/3JLXvLAK2X
Everton, Ben Godfrey transferini açıkladı
Premier Lig'de sezona flaş bir başlangıç yapan Everton, savunma hattını Norwich City'den Ben Godfrey'i kadrosuna katarak güçlendirdi.
Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
PSG, Danilo Pereira'yı kiraladı
Paris Saint-Germain, Porto'nun 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Danilo Pereira'yı satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiraladığını resmen duyurdu.
🆕✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020
Arrivé en provenance du FC Porto, le milieu portugais de 29 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. 🔴🔵
Inter Darmian transferini resmen açıkladı
Inter, Parma'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Darmian'ı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı.
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) October 5, 2020
Matteo @DarmianOfficial è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato 👉 https://t.co/FsDsq0OdUr#WelcomeDarmian pic.twitter.com/GzN5CtEO9z
Beşiktaş’a Serdar Aziz ve Garry Rodrigues önerildi
Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, transferin son gününde Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Aziz'i kadrosuna katmaya çalışıyor.
Beşiktaş harcama limiti nedeniyle Serdar Aziz'in maaşını Fenerbahçe ile paylaşarak ödemeyi önerdi.
Öte yandan Fenerbahçe, Erol Bulut'un şans vermediği Garry Rodrigues'i de siyah beyazlı takıma önerdi.
Perotti transferinde pürüz çıktı!
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe'nin Perotti transferi gerçekleşmeyebilir.
Yıldız oyuncu, sarı lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelmiş olsa da iki kulüp arasındaki pürüzler henüz giderilmedi.
Bu transferin gerçekleşmemesi halinde El Shaarawy'ın da Roma'ya dönmesi zorlaşacak.
Klopp yeni bir kaleci istiyor
The Independent'ta yer alan habere göre Liverpool, Tottenham'dan Paulo Gazzaniga'yı kadrosuna katmak istiyor.
Alisson'un sakatlığı döneminde kaleye geçen Adrian'ın performansından memnun olmayan Klopp, kadrosunu 28 yaşındaki Arjantinli eldiven ile güçlendirmeyi planlıyor.
Juventus'tan Emerson hamlesi
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus, Chelsea'nin sol beki Emerson'u kadrosuna katmaya çalışıyor.
Chelsea, geçtiğimiz sezon 15 maçta görev alabilen oyuncuyu satmak isterken Juventus kiralama teklifinde bulundu.
Barcelona Rafinha & Todibo'yu kiralıyor
Roma Smalling transferinde mutlu sona yakın
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Roma, Chris Smalling'in transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Roma, 30 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Douglas Costa Bayern'e dönüyor
Goal'ün edindiği bilgiye göre Bayern Münih, Juventus'tan eski oyuncusu Douglas Costa'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında Juventus'ta gözden düşmüştü.
Juventus, Chiesa'yı kadrosuna katıyor
Goal'ün edindiği bilgiye göre Juventus, Fiorentina ile Federico Chiesa'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Torino ekibi, genç yıldızı 2 yıllığına kiralayacak. Fiorentina'ya ilk yıl için 2 milyon euro, ikinci yıl için ise 8 milyon euro ödenecek.
Juventus, iki yıl sonunda da 40 milyon euro karşılığında Chiesa'yı kadrosuna katabilecek.
Ghezzal Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş, Leicester City forması giyen kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.
Ghezzal'in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzasını atması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye bir golcü daha
Sarı-lacivertli kulüp, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Ahmet Çalık'ın yeni adresi Konyaspor
Kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladığı duyuruldu.
Kasımpaşa, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Armin Hodzic'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sportif direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 25 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gaziantep FK'den yeni transferlere imza töreni
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni transferleri Nouha Dicko ve Amedej Vetrih için imza töreni düzenlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nouha Dicko ile 2 yıllığına, Vetrih ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i renklerine bağladı
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Ertaç Özbir ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ertaç Özbir, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 16 Süper Lig maçında forma giydi.
Manchester City, Telles için devrede
Manchester United'ın kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Alex Telles için bu kulübün ezeli rakibi Manchester City de devreye girdi.
90min'in haberine göre Pep Guardiola, bu futbolcunun transferinde sonuç alınamadığı takdirde Ajax'tan Tagliafico'nun alınmasını da talep etti.
Sevilla, Idrissi'yi bitiriyor
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Sevilla, kanat takviyesi yapıyor.
El Desmarque'nin haberine göre İspanyol ekibi AZ Alkmaar forması giyen 24 yaşındaki Faslı oyuncu Oussama Idrissi'nin transferinde sona yaklaştı.
Sevilla bu futbolcu için Hollanda ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yiğithan Güveli, Altınordu'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yiğithan Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.