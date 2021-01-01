CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Edin Dzeko ve Alexis Sanchez takası

Edin Dzeko ve Alexis Sanchez takası
Roma, Edin Dzeko'yu Alexis Sanchez ile takas etmek istiyor.
BBC'de yer alan habere göre; Roma, Edin Dzeko'yu Alexis Sanchez ile takas etmek için Inter ile görüşüyor.
Pochettino, Mbappe'nin PSG'de kalacağına inanıyor
Pochettino, adı Liverpool ve Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin uzun yıllar PSG'de kalmasını beklediğini söyledi.
Marca'ya konuşan Pochettino, "Pek çok söylenti var ama bence uzun yıllar PSG'de kalacak. Kulübün de umudu bu yönde. Burada olduğumuz sürece ona güveniyoruz. Geleceği hakkında bir karar vermesi gerektiği doğru ancak mutlu ve buraya bağlı görünüyor." ifadelerini kullandı.
Mbia Elche'ye gidiyor
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fransız orta saha oyuncusu Stephane Mbia Avrupa'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
2016 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Çin'e giden Kamerunlu oyuncu, La Liga takımlarından Eche ile söz kesti.
35 yaşındaki Mbia, La Liga'da daha önce Sevilla forması giymişti.
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Mostafa Mohamed için artık sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığını bildirdi.
23 yaşındaki oyuncu da Twitter hesabından, Türkiye bayraklı bir paylaşımda bulunarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj yolladı.
Facundo Pellistri için Alaves yolu gözüktü
Manchester United'ın yaz transfer döneminde Penarol'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Facundo Pellistri'ye kiralık yolu gözüktü.
Takımın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, hafta içi düzenlenen basın toplantısında, "Facundo'yu kiralamak için görüşmeler yapıldı ve birkaç kulüp ilgilendi. Biz de onun yüksek seviyede futbol oynamasını istiyoruz. Burada, rezerv liginde değil" ifadelerini kullanmıştı.
Goal'ün ulaştığı bilgilere göre öyuncu La Liga ekiplerinden Alaves'e kiralancak. Bir diğer alternatif ise Belçika'dan C.Brugge...
Belçika ekibinin şampiyonluk mücadelesi vermesi ve Avrupa kupalarında yer alması etkileyici olsa da, oyuncunun tercihi La Liga oldu. Anlaşmanın en kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Gedson Fernandes'de sona doğru
Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes için son bir iddia da İtalya'dan geldi.
İtalyan gazeteci Nicolò Schira, Galatasaray ile oyuncunun anlaştığını, son sözün kulüpler arasındaki görüşmeden sonra söyleneceğini belirtti.
#Galatasaray are in advanced talks to sign #GedsonFernandes from #Benfica on loan. Agreed personal terms with the midfielder. Now Gala are working to finalize the agreement with Benfica. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2021
Dzeko için yeni alternatif Alexis Sanchez
Roma'dan ayrılması an meselesi olan Edin Dzeko için yeni alternatifler gündeme geliyor.
Bosna Hersekli golcüyle en yakından ilgilenen kulübün Inter olduğu sır değil. İtalyan medyası, hafta içinde Dzeko'ya karşılık Christian Eriksen'in takas edileceğini iddia etmişti. Fakat Danimarkalı oyuncunun Milano derbisinde gol atarak takımına turu getirmesi, Antonio Conte'yi ikna etmeye yetti.
Sky'ın yeni iddiasına göre ise Dzeko ile yakın maaşa sahip olan Alexis Sanchez yeni bir alternatif olarak masada yer alacak.
Manchester United'dan büyük umutlarla transfer edilen Şilili oyuncu, Inter formasıyla iki sezonda 51 maça çıkıp altı gol kaydedebildi.
Dusko Tosic Kasımpaşa'da
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki oyuncu en son Çin'in Guangzhou takımında forma giyiyordu.
Camavinga kalmak istiyor
Rennes ve Fransa Milli Takımı'nın genç yeteneği Eduardo Camavinga, başta Real Madrid olmak üzere birçok büyük takımın ilgisine rağmen kulübüyle gelişmek istediğini ifade etti.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan genç oyuncu, "Sözleşme uzatmak ister misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet. Zaten görüşmeler sürüyor. Sonrasında babamla konuşacağım. Gelecek sezon yine de Rennes'te olabilirim. Gideceğimi yazan gazeteciler. Ben şimdilik %100'ümle kulübüme odaklandım" dedi.
Son iki sezonda Rennes formasıyla 59 resmi maça çıkan Eduardo Camavinga, 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Fransa Milli Takım havuzuna da dahil oldu. Genç oyuncu, orta saha pozisyonunda oynuyor.
Eskişehirspor yasağı kaldıramadı
Marley Aké Juventus'ta
Juventus ile Marsilya arasında uzun süredir devam eden görüşmeler resmiyet kazandı ve beklenen takas gerçekleşti.
Juventus, Fransız ekibinin 20 yaşındaki forveti Marley Aké'yi renklerine bağladı. Fransız oyuncu bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maçta Marsilya forması giydi.
Serie A ekibi bu transfer karşılığında Marsilya'ya 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı gönderdi. 11 yıldır Juventus altyapısının çeşitli kademelerinde ter döken genç oyuncu, A takım için kendisini gösterememişti.
OFFICIAL | Marley Akè joins Juventus. Tongya heads to @OM_English ➡️ https://t.co/ngYPL23b8V pic.twitter.com/2lvjKoDugQ— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2021
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'nu ve İstanbulspor'un Senegalli golcüsü Papa Diouf'u transfer etti.
Boluspor'un ayrıca Menemenspor'un ismi Süper Lig takımlarıyla da anılan başarılı kalecisi Gentian Selmani ile prensipte anlaştığı iddia edildi.
Erkan Zengin Tuzlaspor'da
Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor forması giyen ama sonrasında kadro dışı kalan 35 yaşındaki Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.
Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım bu transfer de gelmemde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adanademirspor başkanımız Murat sancak MetinKorkmaz abim ve Adanademirspor taraftarlarına hakkınızı helal edin hoşçakalın pic.twitter.com/HgBYMW8Wd6— Erkan Zengin (@ErkanZ10) January 28, 2021
Dirar Belçika'ya dönüyor
Beşiktaş'tan Cenk'e teklif
Diagne Ada yolcusu
Seri Bordeaux'a
Mostafa Mohamed Saint-Etienne'e doğru
Ali Yavuz Kol, Denizlispor'da
Galatasaray, genç forveti Ali Yavuz Kol'u kiralık olarak Denizlispor'a gönderdi.Denizlispor, Galatasaray'da forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol ile kiralık olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.
Odegaard resmen Arsenal'de
Arsenal, Mesut Özil'de boşalan yeri doldurmak için transfer ettiği Martin Odegaard ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Real Madrid'den kiralanan genç oyuncu, sezon sonuna kadar Londra ekibinde forma giyecek.
Çok genç yaşta Norveç'ten Madrid'e gelen Odegaard, geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad forması giymişti ve başarılı bir performans sergilemişti.
Bu sezon Real Madrid'e geri dönen başarılı orta saha, kadroya girmekte zorlanınca şansını Arsenal'de denemeye karar verdi.
Odegaard, Arsenal'da daha önce Mesut Özil'in terlettiği 11 numaralı formayı giyecek.
Eric Garcia Barcelona'yı karıştırdı
Barcelona'nın başkan adaylarından Victor Font düzenlediği basın toplantısında, Manchester City'ye 3 milyon euro ve bonus ödeyerek Eric Garcia transferini Ocak ayında bitirmeyi kabul ettiğini söyledi.
Barcelona'nın diğer başkan adayları öğleden sonra bu konu hakkında bir toplantı yapacak, ancak muhtemelen Laporta ve Freixa bu anlaşmayı kabul etmeyecek ve Barcelona Garica ile Ocak ayında sözleşme imzalamayacak
Oyuncunun Haziran ayında bonservis ödemeden alınması planlanıyor.
Barcelona'daki başkanlık seçimi ise 7 Mart'ta yapılacak.
Kagawa PAOK'ta
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa, PAOK'a transfer oldu.
Yunanistan Ligi ekibi, oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kagawa son olarak İspanya'nın alt lig takımlarından Real Zaragoza'da forma giyiyordu.
Lautaro görüşmeleri tıkandı
Bilal Ceylan Beşiktaş'ı bekliyor
Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, Ümit Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a transferi gündemde olan genç futbolcu, "Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor. İnşallah olursa çok mutlu olurum. Orada oynamak tabii ki çok büyük bir şey. Gidersem hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'ın çok önemli bir teknik adam olduğunu belirten Bilal Ceylan, "Tabii ki büyük bir hoca. Beşiktaş'ta neler yaptığını görüyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Beşiktaş'a gidersem Sergen hoca üzerimde duracaktır. Elinden geleni bana verecektir. İnşallah olur. Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.
Franco Tongya - Marley Aké takasında sona doğru
Juventus ve Marsilya arasındaki Franco Tongya - Marley Aké takas anlaşması tamamlandı.
Bu sabah Torino'ya ulaşan Aké, Juventus'a imza atmada önce sağlık kontrollerinden geçecek.
Gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.
20 yaşındaki Aké bu sezon Marsilya formasıyla 13 maça çıktı.
Fiorentina Kokorin'i duyurdu
Fiorentina bir süredir peşinde olduğu ve İtalya'ya getirdiği Aleksandr Kokorin transferini resmileştirdi.
29 yaşındaki Rus oyuncu ilk defa ülkesinin dışında top koşturacak,
Forvet bölgesinde oynayan Kokorin, bu sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol atabildi.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! 🇷🇺⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝
I dettagli 🔗 https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
Leicester'ın gözü Tarkowski'de
Mirror'un haberine göre Leicester City, Burnley'nin savunma oyuncusu James Tarkowski için bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Leicester, daha önceki transfer dönemlerinde de İngiliz oyuncunun peşine düşmüş ama imza attırmayı başaramamıştı. Hazırlık maçlarında milli takım forması da giyen 28 yaşındaki Tarkowski'nin Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
United Baumgartner'ın peşinde
The Sun'ın haberine göre Manchester United, Hoffenheim'ın genç orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner için devreye girmeye hazırlanıyor.
Hoffenheim altyapısından çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'daki performanslarıyla dikkat çekti ve birçok Premier Lig takımının radarına girdi. Genç oyuncu bu sezonun ilk yarısında takımına 3 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.
Alman efsane Michael Ballack'a benzetilen Baumgartner'ın Hoffenheim ile sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor.
Conte, Eriksen'in kalmasından yana
Inter'den ayrılacağı hatta Roma'ya takas olacağı söylentileri çıkan Christian Eriksen, teknik direktörü Antonio Conte'nin gözüne girdi.
Önceki gün Milano derbisinin son anlarında enfes bir serbest vuruş golü atan ve takımına turu getiren Danimarkalı oyuncu, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
Maçtan sonra konuşan Conte, oyuncusunun takımda kalmasını beklediğini söyledi.
Eriksen bu sezon Inter formasıyla sadece altı maça ilk 11'de başlayabildi.
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiraladı
Sarı-kırmızılı ekibin Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaştığı iddia edildi.
Nicola Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaştı ve oyuncuyu kiraladı.
Tottenham, 2019-20 sezonunda Gedson Fernandes'i Benfica'dan 4.5 milyon Euro karşılığında kiralamıştı.
Dele Alli PSG'ye
PSG, Mauricio Pochettino'nun eski öğrencisi Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Anlaşma satın alma opsiyonu içermeyecek. Transferin Tottenham'ın Dele Alli yerine bir alternatif bulmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.
Mostafa Mohamed, Galatsaray'da
Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini söylediği Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray Mostafa Mohamed'in kulübüyle anlaşmaya vardı.
Mısırlı oyuncu bu hafta İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.
CSKA Cenk'e talip
Everton'da süre bulamayan milli oyuncunun yeni durağı Rusya olabilir.Rus ekibi CSKA Moskova'nın Benevento'ya gönderdiği Adolf Gaich'in yerini Everton'da oynayan milli futbolcumuz Cenk Tosun ile doldurmak istediği iddia edildi. Cenk bu sezon Premier Lig'de 48 dakika şans bulmuştu. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımdan ayrılmak isteyen oyunculara engel olmayacağını açıklamıştı.
Atakan Ümraniye yolcusu
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Atakan Üner'i kiralamak için Ümraniyespor ile anlaştı.
21 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 140 dakika süre aldı.
Beşiktaş Koita için devrede
Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.
Koita için Kasımpaşa ile görüşüldüğünü ifade eden Erol Kaynar, "Biz halkın içinden yetişmiş insanlarız. Herkesle iyi geçinmek istiyoruz. Başkanımız, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'le Koita için görüştü. Bu bilinen bir şey" dedi.
Hasan Ayaroğlu Denizlispor'da
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor'dan ayrılan Hasan Ayaroğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezonun başında BB Erzurumspor'dan Alanyaspor'a geçmiş ama Akdeniz kulübüne sadece iki maça çıkabilmişti.
Lorenzo Colombo Cremones'de
Cremonese, Lorenzo Colombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
18 yaşındaki AC Milan oyuncusu, bu sezon sekiz maçta forma giyerek kendisini göstermişti. Oyuncu aynı zamanda İtalya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.
Menemenspor'da bir transfer daha
Ara transfer dönemine hızlı giren ve ikinci yarının ilk maçında Altınordu'yu 4-2 mağlup eden Menemenspor, Somalili Omar Mohamed'i de kadrosuna dahil etti.
İzmir ekibi, son olarak ABD'de Greenville Triumph takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Orta saha oyuncusu, ülkesinin milli takımında da 2 kez forma giydi.
Ömer Ali'den veda mesajı
Adı Başakşehir ile anılan Ömer Ali Şahiner, Twitter hesabından Konyaspor'a veda etti.
Konya doğumlu olan ve 20 yaşından itibaren Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de en çok maça çıkan birinci (221 maç) ve en çok gol atan ikinci oyuncusu (29 gol) konumundaydı.
January 26, 2021
Fenerbahçe için Omar Colley iddiası
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin Sampdoria'nın stoperi Omar Colley için nabız yokladığını iddia etti.
28 yaşındaki oyuncu 2022'de sona eren sözleşmesini birkaç hafta önce 2025'e kadar uzatmıştı. Fakat Schira, kulübün oyuncuyu elden çıkarmasının mümkün olduğunu belirtti.
Gambiyalı oyuncu üç sezon önce Genk'ten transfer olduğu Sampdoria'da 69 maça çıktı.
#Fenerbahce have asked to #Sampdoria the centre back Omar #Colley. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2021
Eric Garcia için kitik gün
Barcelona'ya transferi adeta yılan hikayesine dönen Manchester City stoperi Eric García konusunda bugün önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Barcelona'nın geçici başkanı Carles Tusquets önderliğinde bir toplantı yapılacak ve oyuncunun devre arasında transfer edilip edilmeyeceğine karar verilecek.
Barcelona'nın ekonomik durumu ve başkanlık seçimindeki belirsizlik, kış pazarında operasyonla yüzleşmesine izin vermiyor ve bu nedenle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun yazın transfer edilmesi de düşünülüyor.
37'lik Lisandro Lopez MLS'e transfer oldu
MLS ekibi Atlanta United, Arjantin'in Racing takımından ayrılan 37 yaşındaki Lisandro Lopez ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Portekiz'in Porto, Fransa'nın Olympique Lyon, Katar'ın El-Gharafa, Brezilya'nın Internacional ekiplerinde forma giyen Lopez, son 5 yıldır kariyerine başladığı Racing'de görev yapmıştı.
Porto ve Olympique Lyon'daki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lopez, Arjantin Milli Takımı formasıyla 7 kez sahaya çıkmış ve bir gol atmıştı.
MLS'e 2017'de dahil olan ve 2018'de şampiyonluk yaşayan Atlanta United, eski Arjantinli futbolcu Gabriel Heinze'yi geçen ay teknik direktörlüğe getirmişti.
Kamal Issah Keçiören'de
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamal Issah'ı kadrosuna kattı.
29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıl sözleşme imzalandığı açıklandı.
Daha önce Gençlerbirliği ve Eskişehirspor formaları giyen Kamal Issah, son olarak İstanbulspor için ter döküyordu. Issah, sezonun ilk yarısında 11 maça çıkıp iki gol kaydetti.
Denizlispor'a dört taze kan
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu, 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Orta saha da oynayan üç oyuncu da beşer yıllık sözleşmelere imza attılar.
Ege ekibi ayrıca, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Görkem Can son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyiyordu.
Akhisar Alya Toure'yi kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Medipol Başakşehir'den Alya Toure'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Bu yıl başında Medipol Başakşehir'de profesyonel olan Gineli futbolcu Toure, Akhisarspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Ülkesinin 17 yaş altı milli takımında da forma giyen kanat oyuncusu, geçen yıl 19 yaş altı liginde 5 maçta 2 gol atmıştı.
Bright Osayi-Samuel İstanbul'da
Fenerbahçe'nin, transferi için İngiltere'nin Queens Park Rangers ile anlaştığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Bright Osayi-Samuel bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
Burak Süleyman yuvaya döndü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, sezon sonuna kadar yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.
Burak Süleyman, sarı-kırmızılı takımda 5 lig ve 2 kupa maçında görev yaptı.
26 yaşındaki oyuncu, daha önceki Kocaelispor kariyerinde ise 159 maça çıkıp 47 gol kaydetti.
Papu Gomez Sevilla'ya çok yakın
Atalanta'da kadro dışı kaldığı için ara transfer döneminin en gözde oyuncularından birine dönüşen Papu Gomez, Sevilla'ya çok yakın.
Arjantinli futbolcunun La Liga kulübüyle sözleşme imzalanması bekleniyor. Kulüp ve oyuncu anlaştı. 2024'e kadar imzalanacak sözleşmeye göre Gomez, 3.5 yılda 8.5 milyon Euro kazanacak.
6.5 sezon boyunca Atalanta orması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Serie A kariyerinde 315 maça çıkıp 67 gol kaydetti.
Sokratis ülkesine döndü
Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu.
Olympiakos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.
Bilal Ceylan Beşiktaş'tan haber bekliyor
Eskişehirspor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan, milli takım kampında DHA muhabirinin sorunlarını yanıtladı.
Beşiktaş'ın gündeminde olan Bilal, "Şu an kulüpler görüşüyor. Ben bir şey diyemem. Hayırlısı olsun.Ben bekliyorum" dedi. Bilal, Beşiktaş'ın zirve yarışını da yakından takip ettiğini belirterek "Çok iyi gidiyorlar, inşallah sezon sonunda şampiyon olurlar" dedi.
17 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Eskişehirspor formasıyla 16 lig maçında görev yaptı.
Frank Lampard, Stamford Bridge'den ayrılıyor
Frank Lampard'ın efsanesi olduğu kulüpte menajerlik hikayesi son buluyor.Goal'ün edindiği bilgilere göre; Chelsea Menajeri Frank Lampard'ın görevine bugün son verilecek.
Fenerbahçe, İrfan Can'a talip
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'ye talip oldu.Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim transfer görüşmesi için Başakşehir'den randevu aldı.
Odegaard bugün imzalıyor
Arsenal'in Real Madrid'den kiralamak istediği Martin Odegaard için sona yaklaşıldı.
Norveçli oyuncu Pazar gecesiLondra'ya ulaştı ve bugün sağlık kontrolünden geçecek.
Odegaard, sezonun geri kalanını Arsenal'de geçirecek ve İngiliz kulübü oyuncunun haftalık 38.000 £ civarında olan maaşını ödeyecek.
Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki orta saha, etkileyici performansının ardından Real Madrid'e dönse de Zinedine Zidane ona sadece 9 maçta forma verdi.
İtalya'da gündem Eriksen - Dzeko takası
Roma'nın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun teknik direktörü Paulo Fonseca ile yaşadığı sorunlar İtalya basınında bir transfer dedikodusunu alevlendirdi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter'de mutlu olmayan Christian Eriksen ile Edin Dzeko'nun yer aldığı bir takas gerçekleşebilir. Danimarkalı orta saha oyuncusu da kendi teknik direktörü Antonio Conte ile anlaşaması ve beklentileri verememesi bu takasın gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Conte, büyük bir uyum içinde olan Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez ikilisinin üzerinden yük almak için Dzeko gibi tecrübeli ve kaliteli bir santrfora sıcak bakıyor.
İki oyuncunun maaşlarının birbirine yakın olması da kulüpleri görüşmeler için heveslendiriyor.
Billy Gilmour'a yol göründü
Chelsea'nin genç yeteneklerinden Billy Gilmour, sezonun ikinci yarısında başka bir takıma kiralanabilir.
Londra ekibinin menajeri Frank Lampard, takımının FA Cup'ta Luton'u 3-1 yenip tur atladığı maçın ardından yaptığı açıklamada 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kiralık verebilecekleri söyledi. Lampard bunun ilk planları olmadığını belitirken, "Şimdilik bunu düşünmüyoruz ancak ayın sonuna kadar kapıyı açık tutacağız" dedi.
İskoç orta saha oyuncusu bu sezon Chelsea A takımı formasıyla sadece altı maça çıkabildi. Premier Lig'de ise 36 dakika süre alabildi.
PSG Ramos için kesenin ağzını açtı
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergio Ramos'un adı şimdiden transfer dedikodularının en ön sırasında yer almaya başladı.
Real Madrid'in kaptanı için başta ABD olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi var. Fakat en ciddi talibin Paris Saint Germain olduğu iddia ediliyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fransız kulübü, 35 yaşındaki oyuncuya üç yıllık bir sözleşme sundu. Bu sözleşmye göre Ramos'un yıllık maaşı 15 milyon Euro olacak. Kaptanıyla sözleşme uzatmak isteyen Real Madrid'in ise bu konuda eli kolu bağlı. Zira, hali hazırda Ramos'a yıllık 12 milyon Euro ödeyen Real Madrid, pandemiden oluşan kriz nedeniyle yeni sözleşmede bu ücretin biraz düşmesini istiyor.
Öte yandan Paris ekibinin de kadrosunda Neymar ve Kylian Mbappe gibi maliyetli yıldızların bulunması finansal fair play kuralları açısından sıkıntı yaratıyor. Paris Saint Germain'in adı sık sık bir diğer La Liga efsanesi Lionel Messi için de anılıyor. Ramos ve Messi transferlerinin aynı anda gerçekleşmesi pek mümkün gözükmese de Mbappe'nin elden çıkarılması da ihtimaller içinde...
Hulk bu hafta geliyor
Beşiktaş, Hulk için herkesi seferber etti.
Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, Hulk için menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu.
Beşiktaş'ın bu hafta içinde Hulk ile anlaşması bekleniyor.
Mohamed Mostafa, Galatasaray'a geliyor
Fatih Terim'in ısrarla istediği Mohamed Mostafa, sarı-kırmızılı renklere bağlandı.Fotomaç'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllığına kiralandı.
Klopp'un hayali David Alaba
Jürgen Klopp, Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen David Alaba'yı Liverpool'da görmek istiyor.
Don Balon'da yer alan habere göre; Jürgen Klopp, Liverpool'dan David Alaba için devreye girmelerini istedi.
Alaba'nın ise Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Mücahit Hekimoğlu'na kiralandı
Hekimoğlu Trabzon FK, Ankaragücü'nden Mücahit Can Akçay ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Konyaspor altyapısından yetişen ve özellikle Aykut Kocaman döneminde sık sık bu takımda şans bulan Mücahit, sezon başında Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
Başkent ekibinde sadece iki kez forma gyen 22 yaşındaki oyuncu, gol sevinci yaşayamadı.
Real Sociedad Carlos Fernandez'i aldı
Real Sociedad, Carlos Fenandez'i renklerine bağladı.
Sevilla altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, kulüpten sadece iki kere ayrılıp Deportivo ve Granada'da kiralık sezonlar geçirmişti.
Forvet oyuncusu, Sevilla'da fazla forma şansı bulamayınca, şansını Real Sociedad'da denemeye karar verdi. Oyuncu, Bask kulübü ile 2026 yılıa kadar sözleşme imzaladı.
Carlos Fernandez bu sezon sadece beş maçta Sevilla formasını giyebildi.
Sivas takviye yapacak
Başakşehir, Junior Fernandes ile anlaştı
Başakşehir, Al Ittihad Kalba'dan ayrılan eski Alanyasporlu Junior Fernandes ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.
Junior Fernandes'in Medipol Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Kasımpaşa Falette'yi istiyor
Gaziantep'ten orta sahaya takviye
Gaziantep Futbol Kulübü, Iraklı orta saha oyuncusu Osama Rashid'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyen 29 yaşındaki Osama Rashid ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Osama Rashid, başkan vekilimiz Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gümüşdağ'ın son İrfan Can kararı
Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamak için girişimleri devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre; Transfer için ortak bir yol arayan Başakşehir ve Galatasaray'ın son görüşmeleri olumlu geçti.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için son olarak Emre Kılınç artı 6.5 milyon euro istedi.
Galatasaray ise bu teklife henüz geri dönüş yapmadı.
Fenerbahçe'de Osayi planı
Fenerbahçe sezon sonunda transfer etmek için anlaştığı Nijeryalı kanat oyuncusunu ara transfer döneminde getirecek.Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Osayi-Samuel için Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardı.
Hulk için Souza devrede
Beşiktaş, Brezilyalı deneyimli oyuncu Hulk için girişimlerini hızlandırdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Hulk'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta vatandaşı Josef de Souza devreye girdi.
Souza, eski takım arkadaşına, "Buraya gelirsen bize güç katarsın hem de kendini her anlamda çok daha rahat hissedersin" dedi.
Trabzonspor, Chiquinho ve Jankto'yu bitiriyor
Trabzonspor, Chiquinho ve Jankto için haber bekliyor.Sabah'ın haberine göre; Chiquinho için Benfica'nın talep ettiği yüksek satın alma maddeini değiştirmek isteyen Karadeniz ekibi Jankto için de Sampdoria'nın kararını bekliyor.
Kayserispor, Anton Maglica ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ankaragücü, Cebrail Karayel ile yolları ayırdı
Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Cebrail Karayel'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Odegaard takımdan ayrı çalıştı
Yeterince forma şansı bulamadığı için kiralık olarak Real Madrid'den ayrılmak isteyen Martin Odegaard, takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştı. Real Madrid Real Sociedad, Sevilla, Ajax ve Arsenal'in ilgilendiği oyuncuyu yurt dışına kiralamak istiyor.
Papu Gomez yarışına Sevilla da katıldı
Trabzonspor'a Papu Gomez yarışında Sevilla rakip oldu.
Arjantinli oyuncuya 2,5 yıllık sözleşme teklif ettikleri iddia edilen Trabzonspor, Gomez yarışından eli boş dönebilir.
DiMarzio'da yer alan habere göre; Papu Gomez'i kadrosuna katmak isteyen Sevilla, Atalanta'nın kapısını çalacak.
Galatasaray, İrfan Can transferinde sona yakın
Galatasaray ile Başakşehir, İrfan Can Kahveci transferinde el sıkışmak üzere.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, İrfan Can'ın bonservisinin yüzde 50'si için Başakşehir'e 4.5 milyon euro verecek.
Milli oyuncu 4.5 yıl içinde Avrupa'ya satılmazsa kalan miktar 3 yıl boyunca 1.5 milyon euro'luk taksitlerle ödenecek.
Tomori sağlık kontrolünden geçecek
Milik Marsilya'da
Milan Conti'yi gönderdi
AC Milan, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Andrea Conti'yi Parma'ya kiraladı.
Parma'nın oyuncunun bonservisi alma hakkı da bulunuyor.
2017-18 sezonunda Atalanta'dan Milan'a transfer olan Conti, 3.5 sezonda 50 maça çıkabildi. Atalanta'da gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na da yükselen genç oyuncu, Milan'da forma şansı bulamayınca Gök Mavililer'deki yerini de kaybetti.
Official Statement: Andrea Conti ➡ https://t.co/GbJUjuDxHs— AC Milan (@acmilan) January 21, 2021
Comunicato Ufficiale: Andrea Conti ➡ https://t.co/JtGtLM4PPY#SempreMilan pic.twitter.com/KU5yI20TBK
Manu Kone Gladbach'ta
Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, Toulouse'tan Manu Kouadio Kone'yi 9 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle renklerine bağladı.
19 yaşındaki oyuncu sezonu Toulouse'ta tamamlayacak. Orta saha oyuncusu, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.
Crystal Palace, Mateta'yı kiraladı
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'yı 18 aylığına kiraladı.
23 yaşındaki Fransız oyuncu, Mainz formasıyla bu sezon Bundesliga'da oynadığı 17 maçta 10 gole imza attı.
İmza sonrasında kulübün resmi internet sitesine konuşan geçen oyuncu, "Crystal Palace'a geldiğim için çok mutluyum. Antrenmana çıkmak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig'de oynamak çocukluk hayalimdi. Artık oynayabilirim. Crystal Palace taraftarlarına neler yapabileceğimi göstereceğim" dedi.
Melih Okutan Kayserispor'da
Süper Lig'de kalmak için uğraşan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig'de Boluspor forması giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.
24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu,Kayserispor ile 2,5 yılık sözleşme imzalandı.
TFF 1.Lig'in ilk yarısını 7 asist yaparak asist krallığında lider olarak tamamlayan Melih, futbola Fenerbahçe altyapısında başlamıştı.
Genç oyuncu, Boluspor'da 3.5 sezon geçirdi.
Firpo sıcak bakmıyor
Kartal Ümraniyespor'da
En-Nesyri'ye 35 milyon
Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci görüşmesi
Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci için Galatasaray yönetimi ilk ciddi adımlarını attı.
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.
1.5 saat süren zirvede Galatasaray milli oyuncu için teklifi 4.5 milyon Euro'ya çıkardı, Başakşehir'e de bir sonraki satıştan pay teklif edildi. Haberde, sarı-kırmızılı kulübün Edin Visca için de nabız yokladığı iddia edildi.
🔥 ÖZEL - Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için bir araya geldi, Hürriyet zirveyi adım adım takip etti— Spor Arena (@sporarena) January 21, 2021
1.5 saat süren zirvede G.Saray ocak ayı için teklifi 4.5 milyon euroya çıkardı
📸 @akabayell
📝 @AliNaciKucukhttps://t.co/AiYpJjDmwC pic.twitter.com/mUGR12UpB4
Sürpriz iddia
Trabzonspor Edera'nın peşinde
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Twitter hesabı üzerinden verdiği bilgiyle Trabzonspor'un Torino'dan Simone Edera'yı kiralamak istediğini duyurdu.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece üç resmi maçta forma giyebildi.
#Trabzonspor have asked to #Torino the loan of the winger Simone #Edera. Talks ongoing. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2021
Halil Dervişoğlu Galatasaray yolunda
Transferde atağa geçmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray muhabiri Salim Manav'ın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, oyuncunun babası Muzaffer Dervişoğlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncu için anlaşma sağladı. Galatasaray, Halil'in kulübü FC Brentford ile anlaşma sağlamaya çalışıyor.
Bu sezon Eredivisie takımlarından Twente'de kiralık olarak forma giyen ve dokuz maçta şans bulan Halil aynı zamanda U-21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve adı A Milli Takım için sıkça anılıyor.
👉 https://t.co/gHCliul4VY pic.twitter.com/Rf153fEY5n
— Salim Manav (@Salimmanav) January 21, 2021
Göztepe Diabate'yi kiraladı
Göztepe, kadrosunu Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Fousseni Diabate ile güçlendirdi.
Trabzonspor'a sezon başında Premier Lig takımlarından Leicester City'den transfer edilen Malili futbolcu, Karadeniz temsilcisinde altı maça çıkarken, 175 dakika sahada kalmıştı.
Sezon sonuna dek kiralık olarak Göztepe forması giyecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu ülkemizde daha önce Sivasspor forması da giymişti.
Onyekuru için geri sayım
Galatasaraylı taraftarların merakle beklediği ilk transfer hamlesi Henry Onyekuru olacak.
Fatih Terim'in ısrarla istediği eski öğrencisi, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.
Onyekuru’nun Cuma günü İstanbul’da olması ve takıma katılması bekleniyor.
Kasımpaşa Berk'i geri çağırdı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda’nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür" ifadeleri yer aldı.
Samet Akaydın Adana Demirspor'da
Adana ekibi, Keçiörengücü'nün 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Adana Demirspor, Samet Akaydın ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal Odegaard'ın peşinde
Konyaspor'dan 10 numaraya takviye
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı. On numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.
Karagümrük'e bir Arjantinli daha
Fatih Karagümrük, kadrosunu Arjantinli orta saha Lucas Castro ile güçlendirdi.
Yedi sezon Serie A'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon SPAL'ın Serie B'ye düşmesine engel olamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Serie B'de oynadığı 12 karşılaşmaya üç gol ve üç asist sığdırmıştı.
Daha önce Cagliari, Chievo, Catania, Racing Club ve Gimnasia La Plata formaları giyen Castro, Lucas Biglia ve Gaston Campi'nin ardından Karagümrük'te yer alan üçüncü Arjantinli futbolcu olacak.
Mikkel Diskerud Denizlispor'da
Denizlispor, Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 senelik sözleşme imzaladı.
Bir dönem ABD Milli Takımı forması da giyen tecrübeli futbolcu Avrupa'da Belçika, Norveç ve İsveç'te top koşturmuştu.
Başakşehir'de Emil Krafth transferi durdu
İsveçli savunmacı Newcastle United'da kalıyor
Newcastle United'ın 3-0 mağlup olduğu Arsenal maçında ilk 11'de sahaya çıkan sağ bek Emil Krafth takımda kalacak.
Daily Mail'ın haberine göre, Başakşehir'in 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı İsveçli bekin transferi durdu.
Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha
Sarı-lacivertliler Luka Stankovski için görüşmelere başladıTRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen 18 yaşındaki orta saha Luka Stankovski için görüşmelere başladı.
Mbaye Diagne, İngiltere yolcusu
Senegalli golcünün transferi yakın
Galatasaray'ın Senegalii golcüsü Mbaye Diagne, Premier Lig'e gidiyor.
Express'te yer alan habere göre İngiliz ekibi West Bromwich Albion, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya yakın.
Mateta Palace yolunda
Mainz'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace'a kiralık olarak gitmeye çok yakın.
Bundesliga ekibinin teknik direktörü Bo Svensson, Sky'a yaptığı açıklamada her şeyin yolunda gitmesi halinde transferin gerçekleşeceğini söyledi.
Bild'in haberine göre Mateta, 2022'ye kadar Premier Lig ekibinde kiralık olarak forma giyecek ve sonrası için de 14-17 milyon Euro'luk bir satış seçeneği olacak.
Mainz'da üçüncü sezonunu geçiren Fransız oyuncu, 70 maçta forma giydi ve 26 gol kaydetti.
Milan Junior Firpo'nun peşinde
Serie A'nın lideri ve ara transferin hızlı takımı AC Milan, gözünü Barcelona'nın genç yeteneği Junior Firpo'ya dikti.
Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Dominikli savunma oyuncusu, 2019 yazında Real Betis'ten 18 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Barcelona, 24 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak için en az 20 milyon Euro talep ediyor. Milan yetkilileri ise fiyatta indirim için çabalıyor.
Junior Firpo son iki sezonda sadece 17 kez ilk 11'de yer alabildi.
Klaas-Jan Huntelaar Schalke'ye geri döndü
Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke 04, Hollandalı eski golcüsü Klaas-Jan Huntelaar’ı yeniden kadrosuna kattı.
Ajax'tan ayrılarak 3,5 yıl aradan sonra yeniden Schalke 04’e dönen 37 yaşındaki yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Bundesliga'da forma giyecek.
Huntelaar, Schalke 04 formasıyla çıktığı 240 maçta 126 gol atmış, 2011'de de Almanya Kupası’nı kazanmıştı.
Schalke 04, Bundesliga'da oynadığı 16 maçta sadece tek galibiyet alabildi ve puan durumunun dibine demir attı.
Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet
Hamroun Samsunspor'da
Samsunspor, BB Erzurumspor takımında forma giyen Jugurtha Hamroun'u transfer etti.
31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.
Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile anlaştı
Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Erzurum'a gidiyor.
TRT Spor'un haberine göre; 34 yaşındaki Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile anlaştı.
Faslı oyuncu, iki kulübün el sıkışmasının ardından imzayı atacak.
Alanyaspor, Damian Kadzior'u duyurdu
Alanyaspor'dan Polonyalı kanat takviyesi
Alanyaspor, Eibar'dan Polonyalı kanat Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı.
28 yaşındaki oyuncu bu sezon Eibar ile 8 maçta süre aldı.
Akdeniz ekibi ayrıca 25 yaşındaki kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Erik Sabo, Rizespor'da
Rizespor'dan hücuma takviye
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ten Erik Sabo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Sabo, Slovakya Milli Takımı'nda da oynuyor.
Denizlispor, Ahmed Yasin'i kadrosuna kattı
Denizlispor, Iraklı orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile anlaştığını açıkladı.BK Hacken forması giyen 29 yaşındaki Iraklı orta saha Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Dele Alli, Ada'dan ayrılıyor
Dele Alli, eski hocası Mauricio Pochettino ile çalışmak için Ada'dan ayrılıyor.
The Sun'da yer alan habere göre; Dele Alli, PSG ile her konuda anlaştı.
24 yaşındaki oyuncunun 2 Şubat'tan önce Paris'teki çalışmalara katılması bekleniyor.
Real Madrid, David Alaba'yı bitirdi
Real Madrid, bir süredir peşinde olduğu David Alaba transferinde mutlu sona ulaştı.Marca'da yer alan habere göre; Madrid ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David Alaba ile anlaştı.
Papu Gomez'e 2,5 yıllık teklif
Trabzonspor, Atalanta'dan ayrılacağını açıklayan Papu Gomez'i istiyor.Hürriyet'te yer alan habere göre; Trabzonspor yönetiminin 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi
Galatasaray'da 2. İrfan Can planı
Sarı-Kırmızılılar, İrfan Can Kahveci ısrarından vazgeçmiyor.Takvim'de yer alan habere göre; Başakşehir ile görüşmelerinden olumsuz sonuç alan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 2. kez kulübün kapısını çalacak.
Galatasaray Sörloth'tan vazgeçmiyor
Galatasaray geçtiğimiz haftalarda olumsuz cevap aldığı Sörloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak.Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray Sörloth'un kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak.
Jack Wilshere, Bournemouth'ta
Championship ekiplerinden Bournemouth, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Arsenal'ın altyapısından yetişen Wilshere, 2016-17 sezonunda da Bournemouth'ta kiralık olarak forma giymişti.
2018 yılında transfer olduğu West Ham United'da sakatlıkla boğuşan İngiliz oyuncunun sözleşmesi Ekim 2020'de feshedilmişti.
Uğur Demirok, Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u kadrosuna kattı
Demir Grup Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alaaddin Okumuş, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce'nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Hacettepe, Kastamonuspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi. Alaaddin, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da görev yaptı ve bu sezon 15 maçta oynadı.
Kasımpaşa Drinkwater'ı açıkladı
Kasımpaşa, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Danny Drinkwater transferini resmileştirdi.
Sağlık kontrollerinden geçirilen oyuncu, sezonun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da oynayacak.
30 yaşındaki Drinkwater, 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City'nin kilit oyuncularından biriydi. O sezon takımıyla birlkte 35 Premier Lig maçına çıkan orta saha oyuncusu, 2017 yazında 38 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Chesela'ya transfer oldu. Londra ekibinde bekleneni veremeyen Drinkwater, geçen sezon önce Burnley'e, ardından da Aston Villa'ya kiralandı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk yarısında A takımla maçlara çıkamadı.
Sevilla'dan West Ham'a ret!
Bu sezon Sevilla ile dikkat çekici bir performans sergileyen Youssef En Nesyri'ye West Ham United talip oldu ama İngiliz kulübünün 30 milyon Euro'luk teklifine ret yanıtı geldi.
The Athletic'in haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ama transferin gerçekleşmesi için West Ham Uniited'ın kesenin ağzını açması gerekiyor.
Sevilla 23 yaşındaki oyuncuyu bir sene önce Leganes'ten 20 milyon Euro'ya transfer etmişti. Bu sezon ligde 21 kez filelerini havalandıran Sevilla'nın sekiz golü En Nesyr'den geldi.
Chelsea, Haaland için rekor bir teklif sunacak
Maviler, Norveçli golcüyü takımda görmek istiyor.
The Athletic'te yer alan habere göre; Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea, kulüp rekoru kıracak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Haaland'ın Dortmund ile kontratı 2024'de sona erecek. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ise 2022'de geçerli olacak.
Rekabet şansını artırmak için hücum hattını güçlendirmek isteyen Chelsea, Norveçli yıldızı öncelikli transfer listesine koydu.
Adem Ljajic'e Sivasspor'dan teklif
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı Adem Ljajic'e Süper Lig'den talip var.
Fanatik'te yer alan habere göre; Sivasspor, sezon sonuna kadar kiralamak istediği Ljajic için talip oldu.
Kırmızı-beyazlılar Beşiktaş'a, yıllık 3.2 milyon euro kazanan oyuncunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50'sini ödemeyi teklif etti.
Sivasspor, Adem Ljajic'i ikna etmeye çalışacak.
Fenerbahçe, Eden Hazard'ı istiyor
Real Madrid'de istediği performansı ortaya koyamayan Eden Hazard, Fenerbahçe'ye gelebilir.
Sport'ta yer alan habere göre; Madrid ekibindeki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard, takımdan ayrılabilir.
Bu durumdan yararlanmak isteyen Fenerbahçe, Hazard'ı kiralamak istiyor.
Hoffenheim Meyer ile ilgileniyor
Almanya'nın önemli internet sitelerinden Spox'un haberine göre Bundesliga ekibi Hoffenheim, Max Meyer'i kadrosuna katmak istiyor.
25 yaşındaki oyuncu, kulübü Crystal Palace tarafından önce kadro dışı bırakılmış, sonrasında da sözleşmesi feshedilmişti. Bonservisi elinde olan Meyer, en son Eylül ayında Lig Kupası'da forma giydi. Bu maç, genç orta sahanın bu sezon oynadığı tek karşılaşma oldu.
Meyer, Premier Lig'e gitmeden önce Bundesliga'da forma giyiyordu. Altyapısından yetiştiği Schalke'de 192 maça çıkan oyuncu, 22 de gol kaydetmişti.
Öte yandan Bundesliga'da 14. sırada yer alan Hoffenheim'da Meyer transferi nedeniyle bir karşıtlık yaşanıyor. Kulübün sahibi Dietmar Hopp, Meyer transferi için hevesli davranırken, sportif direktör Alexander Rosen transfere karşı çıkıyor.
Meyer, Crystal Palace'ta yıllık 10 milyon Euro kazanıyordu. Hoffenheim, transferin gerçekleşmesi için en azından ücretin yarıya indirilmesinsini talep ediyor.
Mesut Özil İstanbul'da
Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Mesut Özil'i gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Mesut Özil ve ailesini taşıyan özel uçak, gece saat 01:00 civarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcuyu havalimanında sportif direktör Emre Belözoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde de "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Attila Szalai resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe , Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai 'yi renklerine bağladı.
22 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Mirkan Aydın İstanbulspor'da
TFF 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor, Hatayspor'dan ayrılan Mirkan Aydın ile sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu oyuncu, Hatayspor'un geçen sezon Süper Lig'e çıkan kadrosunda önemli bir rol üstlenmişti. 30 maçta 9 gol atan hücum oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de sekiz maça çıkabildi ve hiçbir maça 11'de başlayamadı.
Gel dedik, geldi Kral ! 👑#MirkanAydın pic.twitter.com/8jsuYNdePR— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 17, 2021
Mandzukic Milan ile anlaştı
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic, Milan ile anlaşma sağladı.
Devre arası transfer gündemini en çok meşgul eden ismlerden biri olan Hırvat golcünün, gün içinde İtalyan kulübü ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Hırvat oyuncu daha önce beş sezon Juventus forması giyerek Serie A'da mücadele etmişti. Mandzukic, Serie A kariyerinde 31 gole imza attı.
En son Katar'da Al Duhail forması giyen 32 yaşındaki oyuncu yaklaşık bir senedir resmi maç oynamadı.
Mesut'un geliş saati belli oldu
Fenerbahçe - Mesut Özil birlikteliğinin resmiyet kazanmasına artık saatler kaldı.
Arsenal ile bağlarını koparan yıldız oyuncunun İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberie göre, Mesut Özil saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Attila Szalai sağlık kontrolünde
Dortmund genç yetenek avında
Borussia Dortmund, Ajax'ın genç oyuncusu Julian Rijkhoff'u transfer etmek istiyor.
De Telegraaf'ın haberine göre şu an 15 yaşında olan hücum oyuncusu 16. doğum gününün ardından, yani 25 Ocak'ta Alman kulübü ile üç yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Rijkhoff, Amsterdam ekibinin U-17 takımında oynuyor.
Okay'a Premier Lig yolu
Daha önce adı Galatasaray'dan Mbaye Diagne ile anılan Premier Lig takımı West Bromwich Albion, şimdi de milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu.
Daily Mail'in haberine göre WBA'nın teknik direktörü Sam Allerdyce savunmayı ve merkez orta sahayı güçlendirmek için 26 yaşındaki oyuncuyu istedi. Bunun üzerine harekete geçen kulüp yetkililer, İspanyol kulübü ile temasa geçti. İngiliz kulübünün diğer alternatifi ise Real Betis'ten William Carvalho...
Celta Vigo'da üçüncü sezonunu geçiren Okay, bu sezon sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıkabildi.
Lautaro kalmaktan yana
Başta Barcelona olmak üzere birçok kulüple adı anılan Lautaro Martinez, Inter'de kalmak istediğini söyledi.
Sportweek'e konuşan Arjantinli yıldız, “Inter'de mutluyum, Milano harika bir şehir. Menajerim ve kulüp temas halindeler ama ben sakinim. Her şeyimi Inter'e vermek istiyorum, o yüzden bir anlaşmaya varacağız" dedi.
Inter'de üçüncü sezonunu geçiren Lautaro Martinez, 109 maçta 41 gole imza attı.
Laporta Garcia'yı beklemeye aldı
Barcelona'da başkanlık seçimi ertelenince Eric Garcia transferi de çıkmaza girdi.
Katalan kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sonra erecek oyuncuyu Ocak ayında bonservis vererek kadrosuna katmayı planlıyordu. Üç başkan adayı da Garcia transferine yeşil ışık yakıyordu. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle başkanlık seçimi ertelenince, geçici yönetim kurulu göreve devam etmek zorunda kaldı.
Başkanlık seçiminin favorisi olarak gösterilen Eric Laporta, yaptığı açıklamada, mevcut yönetimin ciddi mali harcamalar yapmamasını istedi. Eric Garia transferinden örnek veren Laporta, "Yönetim kurulundan böyle kararlar almasını talep edemeyiz. Madem kontratı biten bir oyuncu, o zaman beklememiz gerekiyor" dedi.
Mesut'ta sona doğru
Athletic muhabiri David Ornstein'ın verdiği bilgiye göre, Arsenal önümüzdeki günlerde Mesut Özil'i serbest bırakacak ve 32 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gidecek.
EXCLUSIVE: Arsenal & Mesut Ozil have an agreement in principle to terminate contract with immediate effect + end his 7.5yr #AFC career. If all goes to plan Fenerbahce expect 32yo to travel this weekend & complete move to #FENER as free agent @TheAthleticUK https://t.co/b9JCDK3miJ— David Ornstein (@David_Ornstein) January 16, 2021
AC Milan, Soualiho Meite'yi kiraladı
AC Milan, Soualiho Meite'yi Torino'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
26 yaşındaki Fransız orta saha, son 2.5 sezonda Torino formasıyla 94 maça çıktı.
Meite, Milan'da 18 numaralı formayı giyecek.
Official Statement: Soualiho Meïte ➡ https://t.co/iX9r2oiulr— AC Milan (@acmilan) January 15, 2021
Comunicato Ufficiale: Soualiho Meïte ➡ https://t.co/iXAv2cokgN #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/PT2pakCVUM
Cadiz Youssouf Ndayishimiye'nin peşinde
DHA'nın haberine göre Yeni Malatyaspor’un Burundili orta sahası Youssouf Ndayishimiye ile La Liga ekiplerinden Cadiz yakından ilgileniyor.
Cadiz yetkilileri hem Yeni Malatyaspor ile hem de oyuncunun menajeriyle resmi temasta bulundu. İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Ndayishimiye ile Belçika ekibi Anderlecht de ilgileniyor.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Cadiz kadrosunda daha önce Süper Lig'de oynamış Alvaro Negredo ve Jens Jonsson da yer alıyor.
Dijital para ile ilk transfer
Bir dönem Orduspor forması da giyen İspanyol forvet David Barral, İspanya'nın Segunda B takımlarından Internacional de Madrid ile anlaştı.
Sözleşme kripto para üzerinden imzalandı ve bu özelliğiyle futbol tarihine geçti.
37 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında herhangi bir kulüple anlaşamamıştı. Geçen sezonu ise Racing Santander'de 13 maç oynayarak tamamlamıştı.
Fenerbahçe yaz için ilk bombasını patlattı
Fenerbahçe, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaştığını duyurdu.
Anlaşma 2021-2022 sezonuyla başlayacak. Oyuncu sezonun ikinci devresini İngiltere'de geçirmeye deva edecek. Sözleşme 4 sezon için geçerli olacak.
Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021
Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq
Fenerbahçe Attila Szalai'yi getiriyor
Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai'yi İstanbul'a getiriyor.
Szalai, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyiyor.
Bilgilendirme | Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/3jM8qnDpZ0— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021
Yasin Öztekin Samsunspor'da
Samsunspor, Yasin Öztekin transferini resmen duyurdu.
TFF 1.lig ekibi 33 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yasin, son olarak Sivasspor foması giyiyordu.
Hoş geldin Yasin Öztekin 💪🔥— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) January 15, 2021
Kulübümüz, Süper Lig’de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yasin Öztekin’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/u94ac67oWl
Guardiola'nın Eric Garcia umudu
Başta Barcelona olmak üzere birçok takımın transfer gündeminde olan Eric Garcia için teknik direktörü Pep Guardiola'dan bir açıklama geldi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Fakat Guardiola yaptığı açıklamada, oyuncusunun Ocak ayında takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli teknik direktör, "Umarım olmaz ama belki Barcelona benden daha iyi bilir. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
2017 yılında La Masia'dan çıkarak Manchester City'e katılan Garcia için eski kulübünün 5 milyon Euro teklif etmesi bekleniyor.
Marsilya Milik'in peşinde
Napoli ve Olympique Marsilya, Arkadiusz Milik için görüşmelere başladı. Fransız ekibi Polonyalı forvet için 8 milyon Euro (+ bonus) teklif etmeye hazırlanıyor. Milik'in sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek.
Napoli'de beşinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki oyuncu, şanssız ve uzun süren sakatlıkları nedeniyle istenen performansı gösteremedi. Milik, Napoli formasıyla çıktığı 122 maçta 49 gol kaydetti.
Diagne'ye Premier Lig'den talip var
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne için Premier Lig iddiaları...
Sky Sports muhabiri Lyall Thomas'ın Twitter hesabı üzerinden yazdığı bilgiye göre, Senegalli golcüye West Bromwich Albion talip oldu. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan ve ligin en az gol atan üçüncü ekibi olan WBA (17 maç 11 gol), oyuncuyu kiralamak istiyor.
Diagne daha önce Belçika'nın C.Brugge takımına da kiralanmıştı. 2018 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 38 maçta 22 gol kaydetti.
Exclusive: #WestBrom are interested in a deal for Senegal striker Mbaye Diagne. He’s potentially available for loan from #Galatasaray. 11 goals in 18 this season. Full story coming #WBA: https://t.co/OzHTtF6aQx— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) January 15, 2021
Yasin Öztekin, Samsunspor'a gidiyor
Yasin Öztekin, TFF 1. Lig'in yolunu tuttu.
Milliyet'in haberine göre; Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin Öztekin, Samsunspor ile prensipte anlaştı.
TFF 1. Lig ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan Öztekin, 6.4 milyon TL kazanacak.
Danny Drinkwater, İstanbul'a geldi
Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı İstanbul'a getirdi.
beIN Sports'un haberine göre; Kasımpaşa'nın Chelsea'den kiralamak için anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrolünden geçecek olan 30 yaşındaki ünlü orta saha, yapılacak son görüşmelerin ardından Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak
Denizlispor, Veton Tusha ile anlaştı
Denizlispor, 18 yaşındaki santrafor Veton Tusha ile anlaştı.
Denizlispor 18 yaşındaki santrafor oyuncusu Veton Tusha ile sözleşme imzaladı.
Kosovalı genç oyuncu daha önce Vardar Skopje takımının altyapısında forma giymişti.
Adem Ljajic, Beşiktaş'la yol ayrımında
Adem Ljajic'ten ümidini kesen Sergen Yalçın, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde gidişine onay verecek.
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda süre almayan Adem Ljajic'ten ümidi kesti.
Teknik heyet, Ljajic’in olası vedasıyla açılacak kontenjana iki yeni yabancıyı yazmayı planlıyor.
Yusuf tamam, sırada Kasımpaşa var
Yusuf Erdoğan ile anlaşan Trabzonspor, Kasımpaşa ile görüşmeleri sürdürüyor.
Abdullah Avcı'nın alternatif oyuncu olarak kadroda görmek istediği Yusuf Erdoğan adım adım Trabzonspor'a yaklaşıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Yusuf Erdoğan ile anlaşan Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa ile bonservis pazarlıklarını sürdüyor.
Kasımpaşa'nın Yusuf Erdoğan'a karşılık Hüseyin Türkmen'i istediği öğrenildi.
Mandzukic'in alternatifi Koita ve Kenan Karaman
Beşiktaş'ta Mandzukic transferinde sorun yaşanırsa listede Koita ve Kenan Karaman var.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Ocak ayında bir numaralı transfer hedefi Mario Mandzukic ile sorun yaşaması halinde alternatifleri hazırladı.
Bir santrafor kadroya katmak isteyen Siyah-beyazlılar, Koita ve Kenan Karaman için de girişimlerini sürdürüyor.
Kayserispor, Damjan Djoković ile prensipte anlaştı
Kayserispor, Cluj forması giyen Damjan Djokovic'i kadrosuna katıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cluj forması giyen Damjan Djoković, Kayserispor ile prensipte anlaştı.
Haberde, Gaziantep FK'nın gündeminde olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Dan Petrescu'nun devreye girdiği ve eski oyuncusunu ikna ettiği kaydedildi.
Schalke'de Huntelaar sesleri
Bundesliga ekibi Schalke 04, eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar'ı transfer etmek için Ajax'ı yokluyor. Golcü oyuncu Ajax'ta bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol kaydetti. Milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke ise bu sezon hücumda büyük sıkıntı yaşıyor. Küme düşme hattında yer alan Mavi-Beyazlılar, Bundesliga'nın en az gol atan ikinci takımı.
Huntelaar'ın sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferin cüzi bir fiyata devre arasında gerçekleşmesi mümkün görünüyor. 2010-2017 yaılları arasında Schalke forması giyen Hollandalı oyuncu, attığı 240 golle kulüp tarihin en golcü dördüncü yabancı futbolcusu konumunda.
Genoa'dan transfer atağı
Serie A takımlarından Genoa, Marsilya'nın Hollandalı futbolcusu Kevin Strootman ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 2013-2019 yılları arasında Roma forması giyerek Serie A'da ter dökmüştü. İtalyan ekibi ayrıca Salzburg'un 23 yaşındaki Fransız savunmacısı Jerome Onguéné'yi de kiralamak üzere...
🔴🔵 Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2021
📝 https://t.co/IMuf7kIVCr pic.twitter.com/wriyNDQGg2
Fenerbahçe'de Papu Gomez sesleri
Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için devrede
Fenerbahçe, Atalanta'nın 33 yaşındaki yıldızı Papu Gomez için devreye girdi.
TRT Spor'un haberine göre Inter ve Juventus'un da istediği oyuncu için 5 milyon euro bonservis istenirken oyuncu ise yıllık 3 milyon euro'dan en az 2 yıllık sözleşme istiyor.
Milan, Mandzukic'i istiyor
Mario Mandzukic'e Milan talip
Beşiktaş'ın transfer gündeminde Mario Mandzukic'e İtalya'dan dev bir talip var.
Sky Sport Italia'nın haberine göre, Serie A'da liderliğini sürdüren Milan, Hırvat yıldız için devreye girdi. İtalyan ekibi yıldız futbolcuyla görüşmelere başlarken bu hamle Beşiktaş'ın elini zorlaştırdı.
Galatasaray, Mostafa Mohamed için kaynak arıyor
Mısır ekibi Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'i transfer etmek isteyen Galatasaray kaynak arıyor.
Sabah'ın haberine göre; Falcao ve Diagne'nin yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncu için bütçe açmak istiyor.
Mısır ekibi Zamalek'in, Mostafa Mohamed bonservisini 10 milyon euro olarak belirlediği ancak 5 milyon euro'ya kadar düştüğü öğrenildi.
Enzo Perez bonservis sorununu kendisi çözecek
Trabzonspor'un River Plate'den transfer etmek istediği Enzo Perez, Bordo-mavili ekip için gemileri yaktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; River Plate'in bonservis bedeli istemesiyle zorlaşan transfer görüşmeleri için Enzo Perez devreye girdi.
Bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan 34 yaşındaki oyuncu, River Plate yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.
Beşiktaş, Mandzukic için elini hızlandırdı
Mario Mandzukic için bütçe açmak isteyen Beşiktaş, bazı oyuncularla yollarını ayıracak.
Mario Mandzukic'i transfer etmek isteyen Siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncu için elini hızlandırdı.
Fanatik'in haberine göre; yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydeden Kartal, oyuncuya bütçe açmak için İsimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens gibi isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.
Radamel Falcao'ya MLS'ten talip
MLS ekiplerinden Portland Timbers, Galatasaray'a Radamel Falcao için resmi teklif sundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği her kararı kabul edeceklerini söylediği Radamel Falcao'ya MLS'ten teklif var.
AS'de yer alan habere göre; Portland Timbers, Radamel Falcao için Galatasaray'a resmi teklif sundu. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki oyuncuya gelen bu teklifi kabul edecek.
Son kararı ise daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerini MLS'de noktalamak istediğini belirten Radamel Falcao verecek.
Lyon, Slimani'yi transfer etti
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani, Lyon'un kadrosuna katıldı.
Fransa ekibi Olympique Lyon, Cezayirli santrfor İslam Slimani'yi transfer ederken Fransız forvet Moussa Dembele'yi İspanya'nın Atletico Madrid takımına satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Olympique Lyon Kulübü, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan için düğmeye bastı
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Yusuf Erdoğan'ı transfer etmek istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, eski kulübü Trabzonspor'a geri dönüyor.
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Yusuf Erdoğan için harekete geçti.
Milan, Çalhanoğlu'nu bırakmıyor
Milan'da başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan ekibi yeni bir sözleşme teklif etti.
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 4 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme önerdi.
Çalhanoğlu, Milan'da yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu.
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi satmak istemiyor
Başakşehir'in, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'yi göndermeye niyeti yok.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini söylemişti. Ancak Başakşehir'in İrfan'ı göndermeye niyeti yok.
Milliyet'te yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istemediklerini belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa’nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım." ifadelerini kullandı.
Başakşehir başkanı, Türk kulüplerinin İrfan Can'ı alabileceklerini mali açıdan düşünmediğini söyledi.
Real Madrid'in hedefi Kylian Mbappe
Real Madrid'in gözü Kylian Mbappe'nin üzerinde.
AS'ta yer alan habere göre; yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, PSG'nin kapısını çalacak.
Madrid ekibi, 22 yaşındaki yıldız için 150 milyon euro'luk transfer bütçesi yaratmak istiyor.
Galatasaray, Kenny Lala ile ilgileniyor
Aslan'ın gözü Strasbourg'un sağ beki Kenny Lala'da.
Le10Sport'un haberine göre Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Kenny Lala ile ilgileniyor. Omar'ın havai fişek patlaması sonucu tedavisinin sürmesi nedeniyle yeni bir sağ bek arayan Galatasaray, Lala'yı kadrosuna katmak istiyor.
İddiaya göre Galatasaray'ın dışında Bundesliga ekiplerinden Leverkusen de oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı
Fatih Karagümrük ile Aatif Chahechouhe yolları ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Steven N'Zonzi'ye Ada'dan iki talip
Arsenal ile Everton, N'Zonzi'yi istiyor
Bir dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen Steven N'Zonzi, Roma'daki sözleşmesini feshetmek istiyor.
FootMercato'nun haberine göre, kiralık olarak Rennes forması giyen N'Zonzi'yi Arsenal ve Everton kadrosuna katmak istiyor.
Metehan Altunbaş, LASK'ta
LASK Linz, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Avusturya takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.
LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sivasspor, Ahmet Oğuz ile anlaştı
Demir Grup Sivasspor, sağ bek Ahmet Oğuz ile sözleşme imzaladı.
Sivasspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlılar, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.
Resmi: BB Erzurumspor yeni kalecisini açıkladı
Süper Lig ekibi Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.
Jakub Szumski Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/Wt01t74N7U— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 12, 2021
Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri olan Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna alınmayan Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor.
TRT Spor'un haberine göre; 21 yaşındaki oyuncuya Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yılport Samsunspor talip oldu.
Manchester United ve Real Madrid'in Yusuf Demir yarışı
Manchester United ve Real Madrid kadrolarına genç yıldız adayı Yusuf Demir'i katmak istiyor.
Defensa Central'de yer alan habere göre; Manchester United ve Real Madrid, Rapid Vienna forması giyen Yusuf Demir için yarışıyor.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi gören 17 yaşındaki oyuncu, Old Trafford ve Santiago Bernabeu'dan gelen teklifleri de değerlendirecek.
Keçiörengücü'ne İsveçli golcü
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Edin Hamidovic'in İsveç liginde 29 maçta 11 gol attı.
Arsenal ve Chelsea, Ali Akman'ın peşinde
Bursaspor'un genç yıldızı, Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea ve Arsenal, Bursaspor'un paylayan yıldızı Ali Akman ile ilgileniyor.
Ali Akman, bu sezon Bursaspor forması ile 16 maçta 9 kez gol sevinci yaşamıştı.
Haberde Red Bull Salzburg ve Galatasaray'ın da 18 yaşındaki oyuncu için ara transferde girişimlerde bulunduğu bilgisine de yer verildi.
Trabzonspor'a Salomon önerisi
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a menajerler Çin'de forma giyen Salomon Randon'u önerdi.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, elini Uzak Doğu'ya uzattı.
Fotomaç'ın Çin kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; menajerler, Bordo-mavili ekibe Çin'de Dalian Professional takımında forma giyen Salomon Rondon'u önerdi.
Daha önce West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
Galatasaray, Onyekuru ve Ndayishimiye için gün sayıyor
Onyekuru ile Youssouf Ndayishimiye transferlerinde sona yaklaşan Galatasaray, iki oyuncu için gün sayıyor.
Galatasaray Ocak ayında iki oyuncunun transferinde sona yaklaştı.
Fanatik'in haberine göre; Onyekuru'nun haftasonuna kadar Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un 23 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmeye de çok yakın.
Beşiktaş, Kenan Karaman için masada
Beşiktaş, Mandzukic'e alternatif olarak Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı transfer edecek.
Beşiktaş Mandzukic'e alternatif olarak Kenan Karaman'ı almak istiyor.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındaki Kenan Karaman için Düsseldorf'un kapısını çaldı.
Milli futbolcuyu Ocak ayında transfer etmek isteyen Siyah-beyazlılar, Alman ekibinin 650 bin euro bonservis talep etmesinin ardından B planı hazırladı.
Kartal, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Kenan Karaman'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir.
Peter Zulj Göztepe'de
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.
Rapid Wien'de profesyonel olan Zulj, üllkesinde Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.
Real Betis'in planı Socratis
Savunmaya takviye yapmak isteyen Real Betis, Arsenal'den Sokratis'i radarına aldı. Fakat Real Betis'in herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce, La Liga maaş kısıtlaması yüzünden elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Bunun için ilk aday, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Sidnei... William Carvalho da Benfica'ya satılabilir.
Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis ise La Liga'da oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca Londra kulübü de oyuncuyu bonservissiz gönderme konusunda yeşil ışık yakabilir. 2018 yazında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Yunan oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla maça çıkamadı.
Juventus, Scamacca'nın peşinde
Mesut Özil'den heyecanlandıran açıklama
Yıldız oyuncu, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" diyerek cevap verdi.
Kadıköy 🙌 https://t.co/uzlbQR6Aeb— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
ManU Pogba'nın fiyatını 83 milyon € olarak belirledi
Kırmızı Şeytanlar, Fransız orta sahanın satış bedelini belirledi.
Manchester United, ismi PSG ile anılan Paul Pogba'nın bonservis bedelini belirledi.
Express Sport'ta yer alan hebre göre Kırmızı Şeytanlar, Dünya Kupası şampiyonu unvanına sahip olan orta saha oyuncusu için 83 milyon euro civarında bir teklif bekliyor.
ÖZEL | Laporta: Önceliğim Messi'yi takımda tutmak
Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Joan Laporta önceliğinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söyledi.105,000 kapasiteye çıkarılarak yenilenmesi planlanan Camp Nou çalışmalarının Barça'nın 125. yıl kutlamalarında bitmesi planlanıyor. Barcelona'nın eski başkanlarından ve 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, kulübün 125. yıl kutlamalarında Messi'nin de takımla beraber olmasını istiyor.
Goal'e konuşan Laporta, "125. yıl kutlamalarında Leo'nun da bizimle birlikte Camp Nou'da olmasını isterim. Stat konusu ise kolay değil çünkü inşa edilmesi 2 yıl sürüyor." şeklinde konuştu.
Leo Duarte Başakşehir'de
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu.
Marcelo, Beşiktaş'a geri dönebilir
Transfer döneminde kadrosundan birçok oyuncuyu gönderme kararı alan Olympique Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu öne sürüldü.
Footmercato' nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon'da sıradaki ismin Tatarusanu ve Kenny Tete'nin ardından Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo olabileceği belirtildi.
Haberde Beşiktaş'ın iki sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkânsız olmayacağı iddia edildi.
Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Henry Onyekuru ile 6 aylığına bedelsiz olarak anlaştı. Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da Onyekuru transferi imzaya kaldı.
Spor Arena'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralayacak.
Transferi imzaya kalan Nijeryalı oyuncu, hafta içi İstanbul'a gelerek takımla idmana çıkacak.
Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde öğrencileri arasına eklemek istiyor.
Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giyebilir.
Daily Star'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.
27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.
Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklamadı
Sarı kırımızlı takım, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğuzlcan Çağlayan'a verdiği 1.2 milyon euro ve 6 maçlık men cezası hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray A takımı futbolcusu Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama pic.twitter.com/UnWgaQ8VPM— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 10, 2021
Gaziantep FK için Bülent Korkmaz iddiası
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de en son Konyaspor'da görev yapmıştı.
Lopetegui, Sevilla ile sözleşme uzattı
Julen Lopetegui, Sevilla ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 yılına dek uzattı.
🖊️ Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. ⚪️🔴#WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 10, 2021
Boupendza ayrılacak mı?
Son haftalarda attığı süt süte gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışında 12 golle zirveye çıkan Hatayspor'un yıldızı Boupendza hakkında çıkan dedikodulara teknik direktör Ömer Erdoğan yanıt verdi.
Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Boupendza'ya teklif olduğu kulağımıza geliyor ama kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'a yeni golcü
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, son olarak Balıkesirpor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Ezeh'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı.
Ezeh, bu sezon Balıkesir forması ile oynadığı 16 maçta 4 gol kaydetti.
Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Çin'de forma giyen eski oyuncuları Talisca'yı yeniden kadrolarına katacakları yönündeki iddialara cevap verdi.
Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" diyerek bu transferin finansal açıdan gerçekleşmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
Bright Osayi-Samuel transferine engel
Queens Park Rangers Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Okan Buruk'tan Terim'e cevap
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.
Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.
Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı
Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.