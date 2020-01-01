CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Deniz Türüç, Kasımpaşa yolunda

Deniz Türüç, Kasımpaşa yolunda
İstanbul ekibi Deniz Türüç için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı.
TRT Spor'da yer alan habere göre Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç ve Harun Tekin'i kadrosuna katmak adına sarı-lacivertliler ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, bu sezon sarı-lacivertliler ile çıktığı toplam 35 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
2018 yazında 2.75 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin ise geride bıraktığımız sezonda toplam 8 maça çıkabilmişti.
Barcelona ve Real Madrid, Sancho yarışına dahil oldu
Genç İngiliz oyuncunun talipleri artıyor.
Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.
Mirror'ın haberine göre Manchester United'ın uzun süredir peşinde olduğu Jadon Sancho için Barcelona ve Real Madrid de devreye girdi.
20 yaşındaki genç yıldız adayı için Almanya'da kalma ihtimali ön plana çıksa da, bu üç kulüp de Sancho için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 44 resmi maça çıkan Sancho, 20 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
Toglay Arslan yol ayrımında
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Tolgay Arslan, 5 sezon sonra Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi oyuncunun satışı için Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile görüşme halinde.
Haberde ayrıca Fenerbahçe yetkililerinin sabah saatlerinde Tolgay'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldiği de kaydedildi.
Higuain ve Khedira gözden çıkarıldı
Juventus'ta takımın iki deneyimli ismi Gonzalo Higuain ve Sami Khedira gözden çıkarıldı.
Goal'ün haberine göre takımın yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun gelecek sezon planları arasında düşünmediği iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları söylendi.
Alanyaspor'dan iki takviye daha
Akdeniz ekibi, Beşiktaş'tan Fatih Aksoy ile son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Alanyaspor, Davidson'u kadrosuna kattı
Alanyaspor, Vitoria Guimaraes forması giyen forvet oyuncusu Davidson Pereira'yı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekibi, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson Pereira'yı transfer ettiğini duyurdu.
Matuidi'nin yeni adresi Inter Miami
David Beckham'ın ortağı olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Juventus ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Blaise Matuidi'nin transferini resmen duyurdu.
✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020
Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1
Milan'dan Pessina atağı
Milan, Atalanta forması giyen orta saha oyuncusu Matteo Pessina için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Calcio Mercato'nun haberine göre Milan, 23 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
Pessina, 2019-20 sezonunu Hellas Verona'da kiralık olarak geçirirken, 35 maçta 7 gol kaydetti.
Sergen Yalçın, Ze Luis'i istiyor
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Porto forması giyen 29 yaşındaki forvet Ze Luis'i kiralamak için teklifte bulundu.
Ancak Portekiz ekibi piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen golcüyü öncelikle satmayı hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın, gelecek hafta perşembe günü oyuncu listesini UEFA'ya vermesi gerekiyor.Bu nedenle siyah-beyazlılar, Ze Luis transferinin bir an önce netleşmesi için görüşmeleri hızlandıracak.
Liverpool'un hedefi Ismaila Sarr
Premier Lig'in son şampiyonu, Watford'ın yıldızının peşinde
Liverpool, İngiltere Premier Lig'e veda eden Watford'ın yıldız oyuncularından Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.
Evening Standard'ın haberine göre Watford ise talep ettiği 44 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmeyi düşünmüyor.
Liverpool'un yanı sıra Crystal Palace ve Wolverhampton da 22 yaşındaki Senegalli oyuncuyu isteyen kulüpler arasında bulunuyor.
Liverpool eğer Harry Wilson, Xherdan Shaqiri ve Marko Grujic'i takımdan gönderebilirse Sarr'a daha fazla kaynak ayırabilecek.
Dorukhan Toköz - Ozan Tufan takası gündemde
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Ozan Tufan ile Dorukhan Toköz'ün takas edileceği gündeme geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde takımda kiralık olarak forma giyen eski öğrencisi Ozan Tufan'ı bu sefer siyah beyazlı ekibe getirmek istediği iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Ozan Tufan karşılığında Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istiyor. Sarı lacivertlilerin Dorukhan dışında ekstra bir oyuncu daha talep ettiği ve bu sebeple görüşmelerde pürüzler yaşandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, yılın transfer takasına hazırlanıyor: Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan. Kartal'da Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği Ozan Tufan için girişimler başladı. Genç futbolcu Dorukhan Toköz de Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunuyor. İşte Ozan - Dorukhan takasında son durum...
Arsenal ve Tottenham, Fraser'ın peşinde
Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal ve Tottenham, Bournemouth ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki oyuncusu Ryan Fraser'ı transfer etmek istiyor.
90min'in haberine göre hem Arsenal hem de Tottenham, Bournemouth ile sözleşmesi sona eren İskoç sol kanat oyuncusu Ryan Fraser ile ilgileniyor.
Oyuncunun menajerinin her iki kulüple de görüştüğü öğrenildi.
Juventus, Lacazette ile temasta
İtalyan devi, Arsenal'ın yıldız futbolcusu ile ilgileniyor.
Juventus, Arsenal'ın 29 yaşındaki Fransız santrforu Alexandre Lacazette'i transfer etmek istiyor.
Calcio Mercato'nun haberine göre İtalyane ekip, Lacazette transferi için Daniele Rugani veya Cristian Romer'i Arsenal'a önerecek.
Lacazette'in Arsenal ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ankaragücü, Lukasik'in bonservisini aldı
Ankaragücü Kulübü, geçen sezon Lechia Gdansk'tan kiralanan Daniel Lukasik'in bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daniel Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 11, 2020
🔗https://t.co/OuyW9SxjJc#Ankaragücü pic.twitter.com/bCYEUU8YwL
Arouna Kone, Sivasspor'da kaldı
Demir Grup Sivasspor, 36 yaşındaki deneyimli golcüsü Arouna Kone ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Arouna Kone 1⃣ yıl daha Demir Grup Sivasspor'umuzda ❤️🤍 pic.twitter.com/xtV5j1OkiY— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 11, 2020
Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da
Galatasaray bonservisi elinde olan Oğulcan Çağlayan 'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun 2020-21 sezonu için 3 milyon 750 bin TL, 2021-22 sezonu için 4 milyon 250 bin TL, 2022-23 sezonu için 4 milyon 750 bin TL ve 2023-24 sezonu için 5 milyon 250 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.
Hoş geldin @CglynOgulcan 🤜🤛 pic.twitter.com/FmB4wuEiBt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Las Palmas forması giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile ilgilendiği iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüne resmi teklifte bulundu.
Uruguaylı oyuncu geçtiğimiz sezon Las Palmas forması altında İspanya 2. Ligi'nde 26 maçta görev aldı ve bir kez fileleri havalandırdı.
Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme
Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Calciomercato'nun haberine göre Milan yönetimi, sözleşmesi 2021'de bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun mukavelesini 2024'e kadar uzatmak için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Manchester United, rotayı Dembele'ye çevirdi
Manchester United, Borussia Dortmund'un Jadon Sancho'yu takımda tutma kararı sonrasında Barcelona'nın gözden çıkardığı Ousmane Dembele'yi gündemine aldı.
ESPN'in haberine göre İngiliz devi Dembele'nin temsilcileriyle temaslara başladı.
Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 'nın yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada 51 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Son olarak TFF 1. Lig'de Hatayspor'u şampiyonlukla Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, BB Erzurumspor'un ardından ikinci kez bir Süper Lig takımında görev yapacak.
Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak'a çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/fLQZV75VhD— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 11, 2020
Nico Gaitan'ın yeni adresi Braga
Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı.
Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.
👨✈🎙 "Olá, Gverreiros! Fala o @nicogaitan!— SC Braga (@SCBragaOficial) August 11, 2020
__________ ⭐ ____________
Prontos para a nova época?
It's time to buzz the tower! 🔥#FeelTheNeed #TheNeedToWin pic.twitter.com/SqWVbEuq9G
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan
Hatayspor teknik direktörünü buldu. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni ekibi, yeni sezona Ömer Erdoğan ile girecek.
Bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun."
Hoş Geldin Ömer Erdoğan📌 Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 11, 2020
👉 https://t.co/vkL9M5d8my pic.twitter.com/7sjjkTPom5
Chelsea ve Barcelona'nın Tagliafico savaşı
Ajax forması giyen Nicolas Tagliafico, dünya devlerinin transfer listesinde...
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ajax'ın 27 yaşındaki sol beki Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak istiyor; ancak karşısında Barcelona gibi güçlü bir rakip var.
Sky Sports'un haberine göre Ben Chilwell transferinde mutlu sona ulaşamayan Maviler, Arjantinli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Onların yanı sıra Katalan devi Barça da Tagliafico ile ilgileniyor.
Tagliafico'nun Ajax ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Juventus, Ramsey ile yollarını ayırmak istiyor
İtalyan devi, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıktan sonra kadroda da değişikliğe gidiyor.
Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, Aaron Ramsey'yi kadrosunda görmek istemiyor.
Daily Mail'in haberine göre Juventus, 2019-20 sezonunun başına Arsenal'dan bonservissiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
Tecrübeli isim, Juventus forması ile çıktığı 24 lig maçında 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'dan Götze atağı
Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Mario Götze için harekete geçti.
Yeni sezon için transfer çalışmalarında hız kesmeyen Galatasaray'dan orta sahaya yıldız bir takviye geliyor.
Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılı ekip, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamayan 28 yaşındaki Alman oyuncu ile pazarlık yapmak istiyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro önereceği belirtildi.
Beşiktaş, çarşamba günü Balotelli ile görüşecek
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik santrfor transferine verilmiş durumda.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, 12 Ağustos Çarşamba günü Mario Balotelli ile görüşme gerçekleştirecek.
Balotelli'nin kulübü Brescia ile bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da Brescia, İtalyan yıldızla yollarını ayırmak istiyor.
David Silva adım adım Lazio'ya...
Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan David Silva'nın Lazio'ya transferi an meselesi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ufak detayların da görüşülmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacak.
Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunun netleşmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Muhammet Demir, Konyaspor yolunda
A Spor'un haberine göre İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Muhammet Demir ile büyük ölçüde anlaştı.
28 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 23 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.
Kostas Tsimikas resmen Liverpool'da
Liverpool, Olympiakos forması giyen sol bek oyuncusu Kostas Tsimikas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detaylarıyla ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmasa da, Goal'ün edindiği bilgiler Liverpool'un bu transfer için Yunan kulübüyle 13 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı yönündeydi.
Welcome to Liverpool, Kostas Tsimikas! 🔴✍️— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 10, 2020
Denizlispor'da Prosinecki dönemi
Denizlispor Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan oaylaşımda, Hırvat teknik adama "Hoşgeldin" denildi.
Daha önceden 2012-13 sezonunda Kayserispor'da görev yapan 51 yaşındaki teknik adam, geçen sezonun devre arasında tekrar sarı-kırmızılı kulübün başına geçmiş ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte görevinden ayrılmıştı.
🙋♂️ ŽUTI pic.twitter.com/8MFgcy6gJh— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 10, 2020
Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Furkan Soyalp'i bonservisiyle renklerine bağlama yolunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı.
Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon iyi bir takım olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.
Bu yüzden kadroyu koruma yolunda yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Özmen, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladıkları Furkan Soyalp'i yeni sezonda da aralarında görmek istediklerini kaydetti.
Müslüm Özmen, "Furkan, beyefendiliği ve takıma uyumuyla bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle ve Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladık. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.
Sosa'nın, Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen Jose Sosa'yı renklerine bağlamak istiyor.
TRT Spor'un haberine göre Jose Sosa, Fenerbahçe'den yıllık 2,5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme talep etti.
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ile Sosa’nın menajerinin bir araya gelerek son pürüzleri gidermeye çalışacakları ifade edildi.
Kariyerini İstanbul’da sürdürmek isteyen deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi.
Jadon Sancho, Borussia Dortmun'da kaldı!
Borussia Dortmund Kulübü Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho'nun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı.
Bilindiği üzere İngiliz yıldızın adı son dönemlerde sıkça Manchester United ile anılıyordu.
İsviçre kampında basın mensuplarına 20 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zorc, "Jadon Sancho, gelecek sezonda da bizimle olacak. Son kararımız bu yönde. Oyuncumuzun yıllık ücretinde geçtiğimiz yaz bir iyileştirme yapmış ve sözleşmesini 2023 yılına dek uzatmıştık." dedi.
Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Villarreal'e kiraladı
Real Madrid Kulübü, takımın genç kanat oyunusu Tekfusa Kubo'nun Villarreal'e kiralandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki kanat oyuncusunun bir sezonluğuna kiralandığı bildirildi.
İspanyol devi, Kubo'yu 2019 yazında FC Tokyo'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
El #Villarreal y el @realmadrid acuerdan 🤝 la cesión de Takefusa Kubo.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2020
¡Sí, sí, sí, Take ya está aquí!
¡Bienvenido 💛👏!
久保建英選手ようこそビジャレアルへ！#BenvingutKubo
👉 https://t.co/9vxF5L34gl pic.twitter.com/RsMMtwBEwa
Trabzonspor'un yeni hedefi Nino
Fluminense'den sol bek Marlon'u kadrosuna katmak istediği iddia edilen Trabzonspor'un bu kez Brezilya ekibinin 23 yaşındaki stoperi Nino için girişimlere başladığı aktarıldı.
Brezilya basınından Lance'nin haberine göre Trabzonspor, performansıyla dikkat çeken Nino'yu beğenirken oyuncu için teklif hazırlığına başladı. Karadeniz ekibinin ilk teklifinin 2-3 milyon euro düzeyinde olacağı belirtildi.Resmi bir temas henüz sağlanmış olmasa da kısa süre içerisinde Trabzonspor'un Fluminense ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı.
Manchester United, Sancho transferini bitirdi
Manchester United, Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla kısa sürede dünyanın en önemli futbolcularından biri haline gelen Jadon Sancho transferi için Alman ekibiyle anlaşmaya vardı.
The Daily Mail'de yer alan habere göre United’ın, Dortmund’la her konuda anlaşmaya vardığı ve bu transfer için 108 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
20 yaşındaki atak oyuncunun ise 5 yıllık sözleşme karşılığı haftalık 340 bin pound alacağı bildirildi.
Matuidi, Inter Miami yolunda
Juventus'un deneyimli orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, MLS ekiplerinden Inter Miami ile anlaşmaya vardı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus ile kalan bir yıllık sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedecek olan 33 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami ile resmi sözleşme imzalayacak.
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Lyon, Gustavo için teklif artırdı
Fransız ekibinin Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı için ısrarcı olduğu iddia edildi.
Fransız kulübü Olympique Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı bitmiyor.
Fanatik' te yer alan habere göre Brezilyalı yıldız için temmuz ayı ortasında 8 milyon euro'luk bir teklif sunan, ancak Fenerbahçe yönetiminin ret yanıtı ile karşılaşan Lyon, sarı-lacivertlilere ikinci bir teklif daha sundu ve tam 10 milyon euro önerdi.Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi.
Galatasaray'a Polonyalı orta saha
Galatasaray'ın Lech Poznan'ın orta saha oyuncusu Moder'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Galatasaray, orta sahasında yeni sezonda köklü değişikliğe hazırlanıyor.
Futbolu bırakan Selçuk İnan, kiralık sözleşmeleri sona eren Jean Michael Seri ve Mario Lemina ve kadroda düşünülmeyen Younes Belhanda'nın ardından yeni bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar aradığı ismi Polonya'da buldu.
Sabah' ta yer alan habere göre, Galatasaray, Lech Poznan'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Jakub Moder için girişimlere başladı.
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Carlos Tevez bir yıl daha Boca Juniors'ta
Arjantinli yıldız Carlos Tevez kulübü Boca Juniors ile olan sözleşmesini uzattı.
Tecrübeli oyuncu bugün düzenlenen törende kendisini bir yıl daha takımda tutacak olan sözleşmeye imzasını attı.
Carlos Tevez firmó su nuevo contrato con el club hasta 2021. Carlitos es de Boca y de Boca no se va... pic.twitter.com/5ihlDt7MDm— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) August 8, 2020
Chelsea’nin hedefi John Stones
Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Manchester City’den savunma oyuncusu John Stones’u gündemine aldı.
Mirror’ın haberine göre Nathan Ake’i transfer eden Manchester City, bu futbolcuyu 20 milyon sterlin karşılığında bırakmaya hazır.
Willian, Chelsea'ye veda etti
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Burada harika 7 yıl geçirdim. 2013'te Chelsea'den bir teklif aldım ve burada oynamaya karar verdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Kazandığımız şampiyonlukların ötesinde burada kendimi buldum. Daha iyi bir oyuncu ve insan oldum. Her antrenmanda, her maçta ve soyunma odasında geçirdiğim her bir dakikada yeni şeyler öğrendim." ifadelerini kullandı.
Taraftarlara teşekkür eden Willian, "Şimdi ayrılık zamanı. Takım arkadaşlarımı, kulüp çalışanlarını ve taraftarları çok özleyeceğim. Buradan boynum dik bir şekilde ayrılıyorum çünkü Chelsea forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın Anji takımından 2013 yılında Londra ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada 339 karşılaşmaya çıktı, 63 gol attı. Milli takım formasını da 69 maçta terleten Willian, 9 kez ağları sarstı.
Lille, Angel Gomes ile 5 yıllığına anlaştı
Lille, Manchester United'dan ayrılan genç oyuncu Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı ve gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi.
Manchester United'ın altyapısından yetişen ve A Takım'da ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıkan Gomes, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.
Panathinaikos ve Olympiakos, Isla için yarışıyor
Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mauricio Isla için Yunanistan Ligi devleri yarışıyor.
SDN sitesinde yer alan habere göre, Panathinaikos, Isla için 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Omar Elabdellaoui'yi Galatasaray'a kaptıran Olympiakos ise Şilili sağ beki transfer listesine aldı.
Öte yandan Real Betis ve Boca Juniors da Isla'yı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.
Grosicki'den açıklama geldi!
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen West Bromwich'in deneyimli kanat oyuncusu Kamil Grosicki, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Grosicki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an İstanbul'da eşimle iyi vakit geçiriyorum. Bunun dışında herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Jestem w Stambule i dobrze spędzam czas z żona 💙 Nic więcej się nie dzieje #plotki @WBA 💙💙💙— Kamil Grosicki (@GrosickiKamil) August 9, 2020
Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası!
Beşiktaş'ın İngiliz ekiplerinden West Bromwich forması giyen kanat oyuncusu Kamil Grosicki'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı ekip İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Polak oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Grosicki'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer edileceği ve oyuncu hakkında West Bromwich Teknik Direktörü Slaven Bilic'ten de görüş alındığı kaydedildi.
Geçen sezonun devre arasında Hull City'den West Bromwich'e transfer olan Grosicki, Championship'te 14 maçta görev almış ve 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Grosicki, 2011-2014 yılları arasında Süper Lig'de Sivasspor forması giymişti.
Jadon Sancho transferi zora girdi!
Manchester United, Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho'nun transeri için elini çabuk tutmak zorunda.
Bild'in haberine göre Alman ekibinin yetkilileri, Manchester United'a Sancho için belirledikleri 120 milyon euro'luk bonservis bedeli taleplerinin 10 Ağustos'a kadar karşılanmaması halinde oyuncuyu satmaktan vazgeçeceklerini bildirdi.
Mehmet Ekici, Almanya yolunda
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin Almanya'ya dönmek istediği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre Sivasspor ve Antalyaspor'dan gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bundesliga II ekiplerinden Hannover 96 ile temas halinde.
Barcelona, Garcia için indirim bekliyor
Manchester City'nin genç stoperi Eric Garcia'nın peşinde olan Barcelona, İngiliz ekibinin talep ettiği 23 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim bekliyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan devinin 19 yaşındaki oyuncu için ayırdığı bütçe 10 milyon euro civarında.
Fenerbahçe'de Bruma sesleri
Yerli ya da ligi bilen yabancı isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen ve bonservisi PSV'de olan Bruma için Hollanda kulübü ile temasa geçti.
Takvim'in kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Fenerbahçe'nin Portekizli kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve futbolcunun menajeriyle de temas sağladığı belirtildi.
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Trabzonspor’dan forvete takviye
Bordo Mavililer, Valladolid’den 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza’yı satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor bu transfer için İspanyol ekibine iki taksit halinde 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Plaza’nın satın alma opsiyonun 5 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.
Lacazette, Atletico Madrid yolunda
Daily Star'ın haberine göre Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'de kalması nedeniyle Alexandre Lacazette'e yol göründü.
İddiaya göre Fransız golcü, 30 milyon sterlin karşılığında La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olacak.
Geride kalan sezonda Arsenal ile 39 resmi maça çıkan Lacazette rakip ağları 12 kez sarstı.
Anders Trondsen resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor Kulübü, Norveç'in Rosenborg takımından Anders Trondsen'i 950 bin euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Juventus'un yeni patronu Pirlo
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a boyun eğen Juventus, takımı ligde şampiyonluğa ulaştırmasına karşın teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırmıştı.
İtalyan devi sürpriz bir kararla bu ismin yerine Andrea Pirlo'yu getirdi.
Juventus, Pirlo'yu geçtiğimiz hafta U23 takımının başına geçirdiğini duyurmuş ve kendisi için imza töreni düzenlemişti.
Barış Sungur, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'dan genç futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır." denildi.
Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı belirtildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından da UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle yayımladığı videoyla deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Jasmin Scuk, Altay'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, Erzurum ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti.
Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.
TRT Spor'un haberine göre Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.
Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
Milan, Torreira'nın peşinde
Tottenham'ın yeni hedefi Zeki Çelik
Tottenham, Lille forması giyen Zeki Çelik transferine kaynak yaratabilmek için iki oyuncusunu satılığa çıkartmayı planlıyor.
Mourinho’nun, bir süredir peşinde olduğu Fransa’nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Zeki Çelik’i transfer etmek için tüm planlarını hazırladığı bildirildi.
The Telegraph’ın haberine göre Tottenham’ın, Zeki’nin transferine kaynak yaratabilmek adına kadrosundaki bazı oyuncuları satılığa çıkaracağı öğrenildi. Bu doğrultuda da sağ bek Serge Aurier ile bir başka savunma oyuncusu Juan Foyth’un takımdan gönderilmesinin planlandığı bildirildi.
Beşiktaş'tan Balotelli hamlesi!
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Mario Balotelli ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.
A Spor'un haberine göre Brescia'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İtalyan yıldız, hafta içi İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak.
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transfer olacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.
TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Ne Trabzonspor'a ne de Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.
Uğurcan Çakır Sheffield United yolcusu
Avrupa'da dev takımların izlediği iddia edilen Uğurcan Çakır Ada yolcusu
Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre Sheffield United genç eldiveni kadrosuna katmaya çok yakın.
İngiliz ekibinin 22 milyon euro bonservis önerdiği iddia ediliyor.
Hasan Ali, Başakşehir yolunda
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'ın Medipol Başakşehir'e transfer olacağı konuşuluyor.
A Spor'un haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Elneny'i bir yıl daha kiralamak istiyor
Siyah-beyazlılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mısırlı oyuncu bir yıl daha Beşiktaş'ta oynayabilir.
TRT Spor' dan Fırat Günayer'in haberine göre Beşiktaş, Mohamed Elneny’yi bir yıl daha kiralamak için Arsenal’la masaya oturdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Elneny'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor vermişti.
Kopenhag, Zanka'yı istiyor
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen savunma oyuncusu Zanka'ya eski takımı Kopenhag'ın talip olduğu belirtildi.
Milliyet'in haberine göre Danimarka ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun transferini yaklaşık 2 milyon euro karşılığında bitirmeye hazır.
Torino'da Giampaolo dönemi
Başakşehir'den Robinho'ya veda
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen Robinho’nun sözleşmesinin sona erdiği bildirildi.
Açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 7, 2020
➡️ https://t.co/9fJR8mAkfG pic.twitter.com/iSjOyxjfKc
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu
TFF'nin getirdiği harcama limitinin ardından transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda kalan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Milliyet'in haberine göre Özellikle salgın sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle dikkat çeken Rıdvan Yılmaz için, Stuttgart siyah-beyazlı kulübe sözlü teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise genç sol bek için Alman ekibinden 5 milyon euro talep etti.
Stuttgart'ın, bir miktar para ve oyuncu teklifini kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sonraki satıştan pay olmak üzere birçok bonusu da sözleşmeye konulmasını istedi.
Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Stuttgart ise düşünmek için süre istedi.
Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.
Arsenal, Willian transferinde mutlu sona yakın
Chelsea ile sözleşmesi Ağustos sonunda sona erecek olan Willian, Arsenal yolunda.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Topçular'ın, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
7 yıldır Chelsea'de oynayan Willian'ın haftalık 100 bin pound kazanacağı da gelen bilgiler arasında.
Diagne, Al Wahda'ya önerildi
Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'ye kiralanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.
Kayserispor, Lung'un sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un sözleşmesini uzattı.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı Twitter'dan yaptığı açıklamada Rumen kaleci için "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den Smolov hamlesi
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.
30 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle bu sezon 14 maça çıktı, 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'dan üç futbolcuya veda
Bordo Mavililer'de Fenerbahçe'ye imza atan Filip Novak ile kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ve Manoel Messias'a katkıları için teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Filip Novak'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK, Enver Cenk Şahin'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Enver Cenk Şahin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.
Max Kruse'nin yeni adresi Union Berlin
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada Kruse'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Cuma günü resmi sözleşmeye imzasını atacağı duyuruldu.
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👋 Good evening#fcunion pic.twitter.com/xRFz0Ca8ud— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) August 6, 2020
Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye döndü
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül." denildi.
Çağlar Söyüncü'yü Barcelona istiyor
NTVSpor'un haberine göre; Bir süre önce Leicester City ile temasa geçen Barcelona, Çağlar Söyüncü için 40 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Haberde bonservis bedelinde anlaşılması halinde Çağlar'ın Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 42 maça çıktı, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Mert Hakan yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyunun transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" mesajını içeren bir video ile duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Mert Hakan Yandaş! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
👉 https://t.co/kXvAb70kgE pic.twitter.com/RPYS9JFPEg
Alexis Sanchez Inter'de kalacak
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez'in bonservisiyle Inter'e katılacağını doğruladı.
Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen Sanchez, Antonio Conte yönetimindeki Inter'de iyi bir sezon geçirdi.
Bu sezon 30 maça çıkan Şilili oyuncu, 4 gol attı, 8 asist yaptı.
Tuchel, Alaba'yı istiyor
Paris Saint-Germain patronu Thomas Tuchel, Bayern Münih'ten David Alaba'yı transfer etmek istiyor.
Le 10 Sport'un haberine göre Tuchel, Alaba'nın önümüzdeki sezon Thiago Silva'nın yerini almasını istiyor.
Bayern 28 yaşındaki çocuğu satmaya açık, ancak Alaba'nın PSG'den daha çok Barcelona veya Real Madrid'i tercih edebileceği iddialar arasında.
Manchester City, Nathan Ake'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bournemouth'ta forma giyen savunma oyuncusu Nathan Ake'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Manchester City'nin Ake için Bournemouth'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödediğini yazdı.
Werder Bremen'den "Max Kruse" açıklaması
Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, geride kalan sezonda ise Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.
Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı
Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı yeniden renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Galatasaray Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'ın durumuyla ilgili menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi.
Lig Radyo'ya konuşan Mirsad Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenernahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." dedi.
30 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Medipol Başakşehir ile anılıyordu.
Manchester United, Telles'i gözüne kestirdi
Manchester United'ın Porto forması giyen sol bek oyuncusu Alex Telles'in peşinde olduğu belirtildi.
A Bola'da yer alan haberde sol bek için arayışta olan İngiliz devinin 27 yaşındaki oyuncuyu öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.
Porto ile bir yıl daha sözleşmesi olan Telles'in adı Chelsea ile de anılıyordu.
Öte yandan 2016 yılında Telles'i Porto'ya 6.5 milyon euro karşılığında gönderen Galatasaray, o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.
Beşikaş'ta Domagoj Vida krizi
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, önemli bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, bayram öncesinde deneyimli oyuncuyla tesislerde bir görüşme gerçekleştirerek yıllık 3.5 milyon euro'luk ücretinde indirime gitmesini talep etti.
Vida ise bu talep üzerine sözleşmesine göre hareket edeceğini ve herhangi bir indirimi kabul etmeyeceğini ileterek ertesi gün tatile çıktı.
Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu!
Sloven futbolcuya Bologna ve Verona takımları talip oldu ve önümüzdeki günlerde transfer girişimleri başlayacak..
Fenerbahçe'de satış listesine konan isimlerden biri olan Miha Zajc için iki İtalyan kulübünün devreye girdiği öğrenildi.
tuttomercatoweb.com'un haberine göre, İtalya'dan Bologna ve Verona'nın Miha Zajc'a talip olduğu öğrenildi. İki kulübün de Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacağı iddia edildi.
Sinan Bolat ve Serkan Kırıntılı’yla görüşmeler başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübe için tecrübeli bir yedek kaleci istedi.
Beşiktaş’ın, Belçika Kulübü Royal Antwerp’le yollarını ayıran Sinan Bolat ve Konyaspor’un tecrübeli eldiveni Serkan Kırıntılı’yla görüşmelere başladığı bildirildi.
31 yaşındaki Sinan Bolat’ın bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Siyah-Beyazlı formaya en yakın isim olduğu öğrenildi. (Fanatik)
Ferran Torres resmen Manchester City'de
Premier Lig ekibi Manchester City, Valencia'dan kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı.Haberin devamı için tıklayın
Gençlerbirliği Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Manchester United'dan Williams'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki sol beki Brandon Williams'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile Haziran 2024'e kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Williams'ın sözleşmesine bir yıllık uzatma opsiyonu da eklendiği aktarıldı.
Manchester United altyapısından yetişen Williams, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni kulübü Atletico Mineiro
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
Altaylı Cenk Özkacar, Lyon yolunda
Chelsea'den Dunk atağı
İşte takımların harcama limitleri!
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Süper Lig kulüpleri için belirlenen 2020-21 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini görmek için tıklayın...
Aykut Kocaman'dan Kasımpaşa'ya ret
Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa'nın Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Akşam'da yer alan habere göre deneyimli teknik adam, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediğini ileterek teklifi geri çevirdi.
Milan'dan Ibrahimovic'e yeni sözleşme teklifi
Milan, sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in bir sezon daha takımda kalması için harekete geçti.
Calciomercato'nun haberine göre Milan yönetimi, 38 yaşındaki futbolcuya yıllık 7 milyon euro teklif etti.
Balotelli, Romanya yolunda!
Brescia ile yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli, Rumen kulüplerinden CFR Cluj ile görüşüyor.
Romanya basınından GSP'de yer alan haberde taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği iddia edildi.
Beşiktaş, Junior Fernandes'le anlaşmak üzere
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın ardından Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren bir diğer oyuncu Junior Fernandes ile de anlaşmak üzere.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Haberde mali konularda anlaşmanın sağlandığı ve ufak detayların da netleşmesinin ardından imzaların atılabileceği kaydedildi.
Ronaldo, PSG'ye gitmek istemiş!
France Football'un haberine göre Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 2020 yazında takımdan ayrılarak PSG'ye gitmek istiyordu ancak dünya genelinde patlak veren salgın bu transferin önünü tıkadı.
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Dev takas planı!
Beşiktaş, Teknik Direkör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın transferi için harekete geçti.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Fenerbahçe, bu istek doğrultusunda oyuncunun Adem Ljajic ile takasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak iki kulübün başkanları Ali Koç ile Ahmet Nur Çebi, ilerleyen günlerde bir araya gelecek.
Galatasaray'ın Lemina kararı...
Galatasaray, geçen sezon Southampton'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı yeniden kiralamama kararı aldı.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Fatih Terim ve ekibi, oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle orta alanda daha istikrarlı bir alternatif arayışına girdi.
Haberde Lemina'nın menajerlerinin ise Beşiktaş ile temasa geçtiği de öne sürüldü.
Leicester, Chilwell'in bonservis bedelini belirledi
Trabzonspor'dan Elneny hamlesi
Trabzonspor, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Arsenal'in başarılı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Beşiktaş'ın da kadrosunda tutmak istediği 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. Yeni sezonda yoluna Eddie Newton yönetiminde devam edecek olan bordo mavili ekip, hem oyuncuya hem de kulübü Arsenal'e teklifini sundu.
Beşiktaş'ta Ömer Ali Şahiner sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direkör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'i gündemine aldı.
NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor'a takas önermeyi planlıyor.