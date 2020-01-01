CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Chelsea'den Havertz'e servet

forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi. Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken sorularına da yanıt verdi

Pompeo, "Buraya geldim aynı , Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. futboluna katkı sağlamak için geldim. -Fenerbahçe sorusu üzerine- Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu. (Fanatik)