CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Chelsea, rekor ücretle Havertz'i transfer ediyor

Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor’da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Chelsea, rekor ücretle Havertz'i transfer ediyor
Uzun süredir Chelsea'nin gündeminde olan Kai Havertz, 80 milyon euro karşılığında imza atmaya çok yakın.
Chelsea, yeni sezon öncesinde rekor bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kai Havertz'i kadrosuna katmak isteyen Maviler, Sky Sports'un haberine göre transferi sonlandırmak üzere.
Haberde yer alan bilgilere göre Frank Lampard'ın ekibi, Havertz için Alman ekibine 80 milyon euro ödeyecek.
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları NTV'ye yaptığı açıklamada, "Aboubakar'la görüştük, Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde." ifadelerini kullandı.
Torunoğulları ayrıca Aboubakar hakkında sağlık kontrollerinden sonra karar verileceğini de belirtti.
Benjamin Tetteh Türkiye'ye geliyor
beIN Sports'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Tetteh'i bugün Türkiye'ye getiriyor.
Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez’i kadrosuna katan Yeni Malatyspor bir ismi daha bitme noktasına getirdi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de geçtiğimiz gün doğruladığı isimlerden biri olan Benjamin Tetteh, Türkiye'ye geliyor.
Messi, 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir!
Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun bir sezon daha Barcelona'da oynama seçeneğini düşündüklerini söyledi.
Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "zor" diye değerlendiren Jorge Messi, Manchester City ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.
Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi.
Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "çok iyi" yorumunda bulundu.
Santon, Beşiktaş'ı reddetti
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İtalyan sağ bekin siyah-beyazlıların teklifini reddettiği iddia edildi.İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Davide Santon Beşiktaş'a İtalya'da kalmak istediğini belirtti ve siyah-beyazlılar'ın teklifini reddetti. Bu haberi öğrenen Genoa'nın ise Santon transferi için devreye girdiği belirtildi.
Kariyerinde Roma'nın dışında Inter ve Newcastle gibi takımlar da bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 maça çıkmıştı.
Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
Kasımpaşa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kasımpaşa, Alan Lima Carius'u kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius'u transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Carius'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Adanaspor, Fenerbahçeli Cenk Alptekin'i renklerine bağladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Fenerbahçe'nin genç stoperi Cenk Alptekin'i transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki stoper Cenk Alptekin'in transfer edildiği bildirildi.
Kasımpaşa, Yasin Dülger'i transfer etti
Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Yasin Dülger'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Yasin Dülger'in, sağlık kontrolleri sonrasında Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Beşiktaş, Mert Yılmaz transferinde sona yaklaştı
Beşiktaş, Bayern Münih'in rezerv takımında forma giyen Mert Yılmaz’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Beşiktaş sağ bek pozisyonuna ilk transferini Almanya’dan yapıyor.
NTV Spor' un haberine göre siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in rezerv takımında forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Mert Yılmaz transferinde sona yaklaştı.
Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
Bonservisine 500 bin euro ödenecek Mert ile dört yıllık sözleşme imzalanacak.
Leipzig altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden Bayern Münih rezerv takımında 17 maçta oynadı, 3 asist yaptı.
Alt yaş milli takımlarında Türkiye’yi tercih eden Mert; U19'da 7, U21’de ise 4 kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Kasımpaşa, Kevin Varga'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı 3+1 yıllığına transfer etti.Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Macaristan Ligi ekiplerinden Debreceni takımı forması giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den bir transfer daha
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Manisaspor'un genç oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
16 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.
Monaco, Kevin Volland'ı transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Kevin Volland'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Alman forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basını Monaco'nun Volland için 15 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.Bayer Leverkusen'in 2016 yılında Hoffenheim'dan transfer ettiği Volland, Alman ekibinde 148 maçta forma giydi ve 50 gol kaydetti.
Trabzonspor'da Yordan Osorio ile Vitor Hugo imzalıyor
Trabzonspor, uzun süredir transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Yordan Osorio ile Vitor Hugo'da sona geldi.Fanatik'te yer alan habere göre bordo-mavililer hem Venezuelalı stoper Yordan Osorio hem de kulübü Porto ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fırtına uzun süredir takip ettiği Vitor Hugo'da da görüşmeleri imza aşamasına getirdi. İki gelişmeyi dış basın kaynakları da doğrularken, çok ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu transfer etti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Zeki Yavru'yu transfer etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Lionel Messi'ye 700 milyon euro
İngiliz gazeteci Duncan Castles’a göre Lionel Messi, başta Manchester City ve New York City FC olmak üzere birçok kulübün sahibi olan City Football Group ile beş yıllığına anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre Lionel Messi ilk üç sezonunda Manchester City forması giyecek, daha sonra New York City’ye giderek son iki sezonunu burada tamamlayacak.
Messi, Barcelona ile yollarını ayırabilmesi halinde bu anlaşmadan 700 milyon euro kazanacak.
Everton'dan Gordon'a 5 yıllık sözleşme
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, genç futbolcu Anthony Gordon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Everton Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Gordon ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği Everton'da ilk resmi maçına Aralık 2017'de 16 yaşındayken çıkan Gordon, Premier Lig'de geçen sezon 11 karşılaşmada forma giymişti.
Beşiktaş, Santon'u kiralıyor
Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona yakın... TRT Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, Roma ile futbolcunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek. Santon'un maaşının bir kısmını da Roma'nın karşılaşması bekleniyor.
Kepa, Chelsea'de kalmak istiyor
Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde bulunan İspanyol kaleci, forma için savaşacak.
Transfer döneminin yıldız ekiplerinden Chelsea, geçtiğimiz sezon yaptığı hatalar nedeniyle bekleneni veremeyen Kepa'nın yerine yeni bir kaleci almak istiyor.
Telegraph'ın haberine göre 25 yaşındaki İspanyol file bekçisi, takıma yeni bir kaleci gelse bile Chelsea'de kalıp forma için savaşmaya karar verdi.
Kepa'nın takımdan gönderilmesini isteyen Frank Lampard'ın listesinin ilk sırasında Rennes'nin 28 yaşındaki Senegalli kalecisi Edouard Mendy bulunuyor.
Udinese'den Dorukhan Toköz atağı
Serie A ekibi, 24 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Udinese, Avrupa'dan birçok talibi bulunan Rodrigo De Paul'ün yerini dolduracak ismi Beşiktaş'ta buldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın edindiği bilgilere göre İtalyan ekip, Dorukhan Toköz'ün bonservisini almak istiyor.
Kulüp yetkilileri Gino Pozzo ve Pierpaolo Marino, yoğun bir şekilde ilgilendikleri 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.
PSG Brozovic'i istiyor.
Le 10 Sport'a göre Paris Saint-Germain, Inter orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'i transfer etmek istiyor.
Brozovic ile ilgilenen takımlar arasında Bayern Münih de bulunuyor. Ancak Alman ekibi bu transferi finanse etmek için birkaç oyuncu satmayı göze almalı.
PSG'nin Hırvat oyuncu ile ciddi bir şekilde ilgilenme sebebi ise sakatlığı bulunan Marco Verratti'den tam olarak verim alınanamaması.
Conte'nin gözü 3 Chelsea oyuncusunda
Antonio Conte, eski öğrencilerinden 3'ünü istiyor.
Inter'in birinci hedefi Chelsea'den N'Golo Kante. Londra ekibinin Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell ve Kai Havertz transferleri sonrası kasaya Kante'nin satışından 80 milyon sterlin koymak istiyor.
Chelsea'yi 2016-17 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Conte, Inter'e ayrıca Emerson Palmieri ve Olivier Giroud'yu transfer hedefi olarak belirledi.
Brahim Diaz Milan'a kiralanıyor
Sky Sport muhabiri Matteo Moretto'ya göre Brahim Diaz, 1 yıllığına AC Milan'a kiralanacak.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ocak 2019'da Manchester City'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
Diaz, İspanyol devinde geçirdiği 1,5 sezonda 21 kez forma giydi.
Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
Transferde önceliği forvet ve sağ bek bölgelerine veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Kulübe haber göndererek bonservis sorununu çözüp gelebileceğini bildiren Aboubakar’ı gündemine alan siyah-beyazlılar bu futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaşma sağladı.
Aboubakar ile ciddi bir sıkıntısı olmayan Beşiktaş, sadece oyuncunun menajeri ve Porto ile yaşadığı ufak tefek pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Rakitic yeniden Sevilla’da
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Barcelona’dan eski futbolcusu Ivan Rakitic’i kadrosuna kattı.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Rakitic, Sevilla ile bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalayacak.
Sevilla da bu futbolcu için Katalan ekibine oldukça düşük bir bonservis bedeli ödeyecek.
Montero, İstanbul'a geldi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
Montero'nun 1 Eylül Salı günü öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçerek siyah beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Deportivo ile La Liga 2’de 30 maça çıkan ve Kral Kupası’nda da bir maçta görev yapan 21 yaşındaki stoper 1 asist yaptı.
Josef, Al Ahli'den ayrıldı
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yollarını ayırdı.
Tecrübeli oyuncunun Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Josef 2018 yazında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Bu takımda oynadığı 2 sezonda 39 maçta görev yapan Josef rakip ağları 1 kez havalandırdı.
Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.— Deniz Saritac (@mdenizsaritac) August 31, 2020
Ogün Erdem - Deniz Sarıtaç
Victor Ruiz, La Liga'ya döndü
Siyah Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezonun başında Villarreal’den 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Victor Ruiz, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 15 Temmuz’da sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Türkiye’den ayrılmıştı.
31 yaşındaki İspanyol stoper, ülkesinin takımlarından Real Betis’le sözleşme imzaladı.
Victor Ruiz geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 23 maçta görev almıştı.
Mame Diouf, Hatayspor'da!
Mame Diouf, Hatayspor'da!
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ses getiren bir transfere imza attı. Güney ekibi, Stoke City ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan 6 sezonda 158 maçta Stoke City forması giyen Diouf rakip ağları 26 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Yuto Nagatomo, Olympique Marseille'de
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Yuto Nagatomo artık Fransa'da forma giyecek.
Ligue 1 ekibi Olympique Marseille, 33 yaşındaki Japon sol beki renklerine bağladığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 21 resmi maça çıkan Nagatomo, rakip ağları 1 kez sarsmıştı.
𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020
➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅
➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅
➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨
➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc
Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Arsenal'dan ayrılması gündemde olan Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.
Al Nassr kulübü yetkilileri, Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil için devreye girdiği öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Al Nassr, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için yıllık 20 milyon dolar önerdi.
Mesut’un ekibiyle temasa geçtiği belirtilen Al Nassr yöneticilerinin transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde olduğu ifade edildi.
Rakitic adım adım Sevilla'ya
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ivan Rakitic, eski kulübü Sevilla'ya dönüyor.
Katalan ekibi ile 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic, eski kulübüne dönüyor.
Marca'nın haberine göre Hırvat futbolcu, Endülüs ekibinde sağlık kontrollerinden geçecek.
Rakitic, 2014 yılında Sevilla'dan 18 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Suarez'in yerine Jesus
Barcelona, takımdan gönderilmesi gündemde olan Luis Suarez'in yerini Gabriel Jesus ile doldurmak istiyor.
Katalan ekibi, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Uruguaylı golcü Luis Suarez'in alternatifini buldu.
Team Talk'ın haberine göre Barcelona, Manchester City'nin Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus'u renklerine bağlayarak Suarez'in boşluğunu doldurmak istiyor.
23 yaşındaki genç santrfor, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 14 gol atıp 8 asist yaptı.
Immobile, Lazio ile sözleşme uzattı
2020 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Ciro Immobile, Lazio'daki sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Serie A ekibi, 30 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
2016'dan beri Lazio'da oynayan deneyimli futbolcu, 10 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer edilmişti. Immobile, geçtiğimiz sezon Serie A'da 37 maçta 36 gol kaydetti.
Claudio Bravo Real Betis'te
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.
Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.
Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.
Fenerbahçe'ye Zahavi şoku
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı.
İsrail basınında yer alan habere göre; Maccabi Tel Aviv eski oyuncusu Zahavi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Maccabi'nin 33 yaşındaki oyuncuya İsrail'e dönmesi için yakın zamanda cazip bir teklif sunacağı belirtildi.
Yıldız golcünün, kariyerinin son yıllarını ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.
Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.
Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.
Henrique Dalbert Başakşehir yolunda
Sezon bitimiyle sözleşmesi sona eren Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmişti. Turuncu-lacivertliler bir sol beki daha gündemine aldı.
Sportitalia ve Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla'ya göre; Brezilyalı sol bek satın alma opsiyonu ile Başakşehir'e kiralanabilir.
Geçtimiz sezon Fiorentina forması giyen Dalbert, Inter'e geri döndü. 2017'de Nice'ten 21 milyon euro'ya transfer edilen Dalbert, Milano kulübünde forma şansı bulamıyor.
Haberde Dalbert'in 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında Başakşehir'e imza atacağı da bildirildi.
Van de Beek, Man United'a çok yakın
Manchester United, bir süredir peşinde olduğu Ajax'ın başarılı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna katmak üzere.
ESPN'in haberine göre Barcelona ve Real Madrid ile de adı anılan Van de Beek, kararını Manchester United'dan yana verdi.
23 yaşındaki oyuncu Ajax'ın Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda yer almamıştı.
Matt Doherty resmen Tottenham'da
Tottenham, Wolverhampton forması giyen bek oyuncusu Matt Doherty'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Tottenham, Doherty için Wolverhampton'a 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020
Deniz Türüç'e Galatasaray kancası
Galatasaray'ın Fenrbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldığı konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yetkililer, oyuncuya bonservisini almasını söyledi.
27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, Sangare ve Gökhan Töre'nin peşinde
Beşiktaş, Nazım Sangare ve eski futbolcusu Gökhan Töre'yi gündemine aldı.
Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Töre'nin yanı sıra Beşiktaş'ın Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Edin Visca için dev takas teklifi!
Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, başarılı kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü takasta önerdi.
Haberde Başakşehir yönetiminin bu teklif karşısında kararsız kaldığı da kaydedildi.