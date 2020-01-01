CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Çaykur Rizespor, Loic Remy ile anlaştı!

Zajc, Fortuna Sittard yolunda
Acun Ilıcalı'nın yeni satın aldığı Fortuna Sittard, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.
TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe'de bu sene forma şansı azalan Miha Zajc'ı Hollanda ekibi istiyor.
Fortuna Sittard'ın bu transfer için girişimlere başladığı kaydedildi.
Monaco, Caio Henrique'yi transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.
Loic Remy, Rizespor için geldi
Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncu Loic Remy, Çaykur Rizespor'a transfer olmak üzere.
TRT Spor'un haberine göre İstanbul'a gelen deneyimli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Remy ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı da gelen haberler arasında.
Beşiktaş'ta Karsdorp sesleri
Sağ bek için takviye arayışında olan Beşiktaş, Roma forması giyen Rick Karsdorp'u gündemine aldı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Roma ile masaya oturacak.
Linnes - Dorukhan takası!
Galatasaray, Martin Linnes ile ilgilenen Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü takasta istemeyi planlıyor.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, bu takas için bir miktar para vermeyi de göze aldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.
Inter, Kolarov ile el sıkıştı
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre tecrübeli oyuncu, Milano ekibi ile el sıkıştı.
Antonio Conte’nin Kolarov’u takımda görmeyi çok istediği, kulüplerin de pazarlığa başladığı kaydedildi.
35 yaşındaki Kolarov’un kulübü Roma ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.
Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta görev alıp 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Manchester City'den Messi'ye karşılık 3 oyuncu
Lionel Messi'yi kadrosuna katacağı gündeme gelen Manchester City'nin Barcelona'ya bonservisin yanı sıra 3 futbolcu da teklif edeceği iddia edildi.
Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ileten Lionel Messi için Manchester City iddiaları güçleniyor.
Sport'un haberine göre Manchester City, Messi için bonservis ücretine ek olarak kadrosundan 3 ismi de Katalan ekibine önerecek.
Bu isimlerin Bernardo Silva, Eric Garcia ve Gabriel Jesus olacağı belirtildi.
Ibrahimovic, Milan'da kaldı
Sky Sports’un haberine göre Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu. İsveçli yıldızın kulübü Milan ile bir yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Ibrahimovic’in ayrıca yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. 38 yaşındaki efsane bir yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro alacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak imza attığı Milan’da 17 resmi maça çıkan 38 yaşındaki tecrübeli forvet, 10 gol ve 5 asist yaparak takımının yükselişinde önemli rol oynamıştı.
Casimir Ninga, Sivasspor'a imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Casimir Ninga'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'nın satın alma hakkı kulüpte olması kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Fransız ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçtiğimiz sezon da SCO Angers forması giydi.
Sivasspor, daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.
Beşiktaş, Kalinic'i istiyor
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı.
NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic için harekete geçti.
İlk olarak Hırvat golcü ile temasa geçen Beşiktaş, bu futbolcuyu ikna etmesi halinde Atletico Madrid ile masaya oturacak.
Mane, Barcelona'ya önerildi
Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin, Lionel Messi'nin alternatifi olarak Barcelona'ya önerildiği iddia edildi.
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi için alternatif belirlendi.
TMW'nin haberine göre Liverpool'un 28 yaşındaki Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Messi'in alternatifi olarak Katalan ekibine önerildi.
Kırmızılar ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mane, geçtiğimiz sezon 45 maçta 22 gol atıp 8 asist yaptı.
Younes Belhanda'ya teklif var
A Spor’un haberine göre Gremio, Younes Belhanda için Galatasaray’ın kapısını çaldı.
Brezilya ekibinin Faslı oyuncu için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdiği, sarı kırmızılı ekibin de bu teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
Gremio’nun Belhanda ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya varması halinde transfer gerçekleşebilir.
Lazio İspanyol kaleci Reina'yı transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.
Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.
Pepe Reina’nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.
Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.
Atakaş Hatayspor, Yunan futbolcu Katranis'i kiraladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Saint Etienne'den sol bek Alexandros Katranis'i kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yunan futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen imza törenine idari menajerimiz Murat Bereket katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun." denildi.
Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.
Musa Çağıran, Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun 28 numaralı formayı giyeceği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Musa Çağıran, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı. Çağıran, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağladı."
Eren Zahavi, Fenerbahçe'yi takibe aldı
Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan İsrailli golcü, Instagram hesabından sarı-lacivertlileri takibe aldı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolculardan Eran Zahavi'nin sosyal medyadan sarı lacivertlileri takibe alması taraftarda heyecan yarattı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertlilerin Instagram hesabını takibe alması dikkat çekti.
Karim Hafez, Yeni Malatyaspor'da devam edecek
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Karim Hafez ile yeniden anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafez transferiyle ilgili, "Yine, yeniden... Kulübümüz, sol bek oyuncusu Karim Hafez'i bonservisi ile birlikte renklerine bağlamıştır." açıklamasında bulunuldu.
Geçen sezon başında Mısır Ligi ekiplerinden Wadi Degla'dan kiralık olarak Kasımpaşa'ya gelen Mısırlı oyuncu, devre arasında da Malatya ekibine gönderilmişti. Bonservisi Mısır ekibinde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.
Messi'nin babası Manchester'da
TyC Sports'ta yer alan habere göre Lionel Messi Manchester City'e oldukça yakın.
Barcelona'dan ayrılmak istediğini bildiren Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.
33 yaşındaki yıldızın babası Jorge Messi'nin transfer görüşmeleri için Manchester'a geldiği iddia edildi. Jorge Messi'nin oğlu için 2 yıllık sözleşme talep ettiği aktarıldı.
Paris Saint-Germain'in gözü Milinkovic-Savic'te
Paris Saint-Germain, bu yaz Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmeye kararlı.
Le 10 Sport, PSG'nin yıldız orta saha oyuncusunu birinci önceliği haline getirdiğini iddia ediyor.
Ancak Lazio, Milnkovic-Savic'i satmaya niyetli değil. İtalyan ekibi, Mayıs ayında PSG'den gelen 60 milyon euro'yu reddetmişti. Lazio oyuncusunu 80 milyon euro'nun altında satmak istemiyor.
Enner Valencia, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.
Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.
Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.