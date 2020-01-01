CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Çaykur Rizespor, Loic Remy ile anlaştı!

Sky Sports’un haberine göre Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu. İsveçli yıldızın kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Ibrahimovic’in ayrıca yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. 38 yaşındaki efsane bir yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro alacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak imza attığı Milan’da 17 resmi maça çıkan 38 yaşındaki tecrübeli forvet, 10 gol ve 5 asist yaparak takımının yükselişinde önemli rol oynamıştı.