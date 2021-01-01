CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'tan Cenk'e teklif

Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, Ümit Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan genç futbolcu, "Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor. İnşallah olursa çok mutlu olurum. Orada oynamak tabii ki çok büyük bir şey. Gidersem hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın çok önemli bir teknik adam olduğunu belirten Bilal Ceylan, "Tabii ki büyük bir hoca. Beşiktaş'ta neler yaptığını görüyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Beşiktaş'a gidersem Sergen hoca üzerimde duracaktır. Elinden geleni bana verecektir. İnşallah olur. Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.