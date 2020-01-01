CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'tan Bereszynski harekatı

Kevin-Prince Boateng, Serie B'ye transfer oldu
Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.
Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.
Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.
Beşiktaş'tan Bereszynski harekatı
Kadrosuna bir sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, siyah-beyazlılar Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıkan Polonyalı oyuncu, bu sezon da Sampdoria'nın oynadığı 2 mücadelede de 11'de kendisine yer buldu.
ÖZEL | Trabzonspor Clarke-Salter'ı da kiralamak istiyor
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'den bir başka ismi daha gündeme aldı.
Goal Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın haberine göre, daha önce Mavililerde görev yapan Eddie Newton, Jake Clarke-Salter'ı kadrosunda görmek istiyor.
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki stoper, Chelsea altyapısında yetişti ve geçtiğimiz sezon Birmingham'da forma giydi.
Clarke-Salter'ı isteyen kulüpler arasında Club Brugge ve birkaç Championship ekibi daha bulunuyor.
Trabzonspor bu sezon Lewis Baker'ı da Chelsea'den kiralamıştı.
Marcao transferinde son gelişmeler
Serie A ekiplerinden Roma, Marcao transferinden vazgeçmedi.
Roma yaklaşık 15 milyon Euro transfer bütçesi ayırdığı stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda hedef Basel forması giyen 24 yaşındaki Paraguaylı Alderete ve Galatasaraylı Marcao.
Marcao için Roma kulübü Galatasaray'a 10 ve 12 milyon euro'luk teklifler yaptı ancak bu teklifler kabul görmedi.
Fanatik'in haberine göre İtalyan ekibi 15 milyon euro + bonservislerle yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın bu hafta içinde Marcao ile ilgili Roma'ya olumlu dönüş yapması bekleniyor.
Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
İngiltere Championship ekibi Derby County forvet transferi için gündemine Serdar Dursun'u aldı. Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen ve bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu.
Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak.
Trabzonspor'da Sviatchenko gelişmesi
Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun transferinin gerçekleşmemesinden sonra gözler Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'ya çevrildi.
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavililer şimdi, Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Midtjylland'ın 30 Eylül'de evinde oynayacağı rövanş maçını bekliyor. Sviatchenko'nun "Evet" demesi halinde, Trabzonspor 2.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip, transferi bitirecek.
Kulübü ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan 29 yaşındaki Sviatchenko, 5 kez de Danimarka A Milli Takımı forması giydi.
Luis Henrique resmen Marsilya'da
Marsilya, Botafogo'dan sol kanat oyuncusu Luis Henrique'yi transfer etti.
Manchester City, Ruben Dias'ı transfer etti
Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon euro'luk ilave performans ödemesi de yer alıyor.
Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacak.
Parma, Valenci’yi kiraladı
Yannis Salibur, Karagümrük'te
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki Salibur, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.
Kulüp kariyerinde ülkesinde Lille, Guingamp ve Saint Etienne gibi takımların formalarını giyen Salibur, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.
Ze Luis transferinde sona gelindi
Teknik direktör Erol Bulut'un onayıyla birlikte yeni transferler ve ayrılıklar için Fenerbahçe'de operasyon başladı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Porto'dan Ze Luis'in transferi için geri sayıma geçildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçeli yetkililer Portekiz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık konusunda pazarlıklarda sona geldi.
Taraflar arasındaki görüşmelerde Samatta'da olduğu gibi 6.5 milyon euro'luk bonservis bedelinin oyuncunun sözleşme süresinde ödenmesi masada yer alıyor.
Galatasaray'dan orta sahaya yeni Melo!
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'yu gözüne kestirdi.24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Galatasaraylı Felipe Melo'yu da andırıyor.
Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Antalyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.
Kulüpten "Hoş geldin Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki stoper Naldo, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol formasıyla geçen sezon 18 lig maçında 1332 dakika süre aldı.
Manchester United'dan Sancho için son teklif
Dortmund'un yıldızı için ısrarcı olan Manchester United, son teklifini iletti.
Kırmızı Şeytanlar Jadon Sancho için son olarak 90 milyon sterlin önerdi.
Eğer Dortmund, bu teklifi de kabul etmezse Manchester United başka bir teklifte bulunmayacak.
Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi transfer etti
Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3+1 yıllığına kadroya katıldığı duyurulan Malili futbolcuya üç yıl için 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği, Leicester'a ise sözleşmenin fesih bedeli olarak üç taksit halinde toplam 1 milyon 573 bin euro verileceği belirtildi.
Malili sağ kanat oyuncusu, Ocak 2018'de Ajaccio'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester'a transfer olmuştu.
Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-20 sezonunda Galatasaray A takımı formasıyla 7 maça çıktı, 1 gol attı.
Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde, Leotar ve Saraybosna takımlarında forma giyen savunma oyuncusu daha sonra Yunanistan'da PAOK ve OFI, Almanya'nın Erzgebirge Aue ekiplerinde mücadele etti.
Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli forma giyen Marko Mihojevic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer aldı.
Diego Godin'in yeni adresi Cagliari
C’è un nuovo uruguaiano in città.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020
🇺🇾 @diegogodin 🇺🇾
#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/gFXuMpOLSM
Seri, Galatasaray'dan haber bekliyor
Fildişili orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelebilmek için kendisine gelen transfer tekliflerini kabul etmediği iddia edildi.
Sabah' ın haberine göre Jean Michael Seri, Galatasaray dışındaki teklifleri reddetti. Seri’yi bonservisi ile göndermek isteyen Fulham geri adım atmaya hazırlanırken, Aslan’ın kiralama teklifi masada hazır bekliyorGelecek hafta Fulham'ın Jean Michael Seri konusunda geri adım atması ve 2.8 milyon euro'luk yıllık ücretinden tasarruf etme adına oyuncusunu Galatasaray'a kiralama seçeneğini gündeme alması bekleniyor. 5 Ekim'e kadar zamanı olan sarı-kırmızılılar bu yüzden ön libero transferinde acele etmiyor ve Seri için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Aboubakar tamam, sıra Kalinic'te
Vincent Aboubakar ile anlaşan Beşiktaş'ta Kalinic defteri kapatılmayacak, transfer stratejisinde değişikliğe gidilecek.
Bonservisini Atletico Madrid'den almak için Beşiktaş'tan istediği 1 haftalık süre dolan Sırp forvetle menajeri aracılığıyla iletişime geçen ve ek süre talebiyle karşılaşan yönetim, Fotomaç' ın haberine göre çift forvet alıp sağ bek takviyesinden vazgeçecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı istediği deneyimli golcüye talep ettiği ekstra zamanı da veren siyah- beyazlılar, 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Kalinic'in İspanyol ekibiyle bonservis sorununu çözmesini beklemeyi sürdürecek.
Vitor Hugo'da işlem tamam
Bordo-mavililerin Brezilyalı stoperi kadrosuna katmaya çok yaklaştığı iddia edildi.
Haftalardır Vitor Hugo transferini bitirmek için yoğun uğraş veren bordo-mavililer, Fanatik' in haberine göre hem oyuncuyu hem de kulübü Palmeiras’ı ikna etti.Taraflar prensipte el sıkıştı. Artık işin resmiyet boyutu kaldı. Hafta sonuna kadar Trabzonspor’un KAP açıklamasını yapması ve oyuncuyu şehre getirmesi bekleniyor.
Galatasaray'dan Despodov hamlesi
Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, Arda Turan'ı da rahatlatacak sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Calciomercato' nun haberine göre Galatasaray, Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Bulgar kanat oyuncusu Kiril Despodov'u gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Despodov için Cagliari'ye resmi teklifini sundu.,Piyasa değeri 3.2 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kiralama + zorunlu satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.
Fulham'dan Barcelonalı Todibo için 18 milyon euro
RMC Sport'un haberine göre Fulham, Barcelona'nın genç oyuncusu Jean-Clair Todibo için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.Barcelona'nın bu transfer için 20 milyon euro istediği bilinirken, genç futbolcunun da Barcelona'dan ayrılmaya istekli olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta yeniden Mario Balotelli sesleri
Beşiktaş'ta forvet transferi belirsizliğini korurken daha önce Sergen Yalçın'ın veto ettiği Mario Balotelli yeniden gündeme geldi.
İtalyan golcü, listedeki isimler arasında mali şartlara en uygun isim olarak öne çıkıyor.
Sabah'ın haberine göre bu şartlara uyduğu için İtalyan forvetin, Sergen Yalçın'ın "risk" görmesine rağmen transfer edilme ihtimali hala geçerliliğini koruyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi.
Balotelli ise düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Golcü futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, Samatta'yı İstanbul'a getirdi
Vedat Muriqi'nin gidişiyle golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getirdi.
Tanzanyalı golcünün uçağı, gece saatlerinde havalimanına iniş yaptı.
Aston Villa forması giyen Samatta'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertlilere bağlayacak anlaşmaya imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacak.
Telles, Porto yönetimine kararını bildirdi
Manchester United ile Porto arasındaki Alex Telles görüşmeleri devam ederken, Brezilyalı oyuncu kararını verdi.
Telegraph'ın haberine göre Alex Telles, Manchester United'a gitmek istediğini Porto yönetimine bildirdi. Bunun üzerine iki kulüp arasındaki temaslar hızlandırıldı.
Nazım Sangare'den dört yıllık imza
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."
Vincent Aboubakar, İstanbul’a geliyor
Siyah Beyazlılar, Porto forması giyen Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katıyor.
TRT Spor’un haberine göre Aboubakar, bu gece saat 23:30’da İstanbul’da olacak.
Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki golcü, 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
2016/17 sezonunda kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Aboubakar, 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.
Idriz Voca, Ankaragücü'nde
MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde 23 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mustapha Carayol, Aias Aosman ve Samed Ali Kaya'ya kulüp bulmaları için izin verilmiştir." denildi.
Açıklamada, 3 futbolcuya takıma verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
Wolverhampton, Nelson Semedo'yu transfer etti
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon euro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.
Luis Suarez adım adım Atletico Madrid'e
Goal'ün edindiği bilgilere göre Atletico Madrid temsilcileriyle Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu arasında yürütülen transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedildi ve taraflar el sıkıştı.
33 yaşındaki golcünün Barcelona'daki kontratının son yılı feshedilecek. Suarez yeni takımı Atletico Madrid'le iki yıllık sözleşme imzalayacak. Uruguaylı yıldız senelik 9 milyon euro'ya ek olarak performansa dayalı bonuslar da kazanacak.
Barcelona sağ beke Dest'i alıyor
Barcelona aradığı sağ beki Hollanda'da buldu. Katalan devi, Sergino Dest'in transferi için Ajax ile el sıkıştı.
ABD'li sağ bek oyuncusu yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bedel karşılığında Barcelona'ya transfer olacak.
Ronald Koeman yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren ve Nelson Semedo'yu Wolverhampton'a gönderen Barcelona, Luis Suarez'i de Atletico Madrid'e yollamaya hazırlanıyor. (Esport3)
Yılın takası: Diagne - İrfan Can
Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu. Son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray Yönetimi'ne başvurdu. Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.
Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi.
Göksel Gümüşdağ ile Abdurrahim Albayrak'ın bir görüşme daha yapması bekleniyor. (Fanatik)
Başakşehir'den Aboubakar hamlesi
Porto’dan ayrılacağına dair uzun süredir haberler çıkan ve yeniden Beşiktaş’a döneceği konuşulan Aboubakar için Başakşehir devreye girdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Aboubakar’la temasa geçen Başakşehir’in oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Demba Ba’nın yerine mutlaka takımı sırtlayacak bir takviye yapmak isteyen Başakşehir, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından sessiz sedasız yürttüğü transfer operasyonunu resmiyete dökmeye hazırlanıyor. (Fanatik)
Uğurcan Çakır’a dev teklif
Edouard Mendy’yi Chelsea’ye satan Rennes, kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet etmek istiyor.
Fanatik’in haberine göre daha önce Trabzonspor’a 15 milyon euro öneren Fransız kulübü olumlu yanıt alamayınca teklifini 17 milyon euro’ya yükseltti.