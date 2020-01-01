CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş, Kamil Grosicki'yi kadrosuna katıyor!

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası!
Beşiktaş'ın İngiliz ekiplerinden West Bromwich forması giyen kanat oyuncusu Kamil Grosicki'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı ekip İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Polak oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Haberde Grosicki'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer edileceği ve oyuncu hakkında West Bromwich Teknik Direktörü Slaven Bilic'ten de görüş alındığı kaydedildi.
Geçen sezonun devre arasında Hull City'den West Bromwich'e transfer olan Grosicki, Championship'te 14 maçta görev almış ve 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Grosicki, 2011-2014 yılları arasında Süper Lig'de Sivasspor forması giymişti.
Jadon Sancho transferi zora girdi!
Manchester United, Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho'nun transeri için elini çabuk tutmak zorunda.
Bild'in haberine göre Alman ekibinin yetkilileri, Manchester United'a Sancho için belirledikleri 120 milyon euro'luk bonservis bedeli taleplerinin 10 Ağustos'a kadar karşılanmaması halinde oyuncuyu satmaktan vazgeçeceklerini bildirdi.
Mehmet Ekici, Almanya yolunda
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin Almanya'ya dönmek istediği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre Sivasspor ve Antalyaspor'dan gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bundesliga II ekiplerinden Hannover 96 ile temas halinde.
Barcelona, Garcia için indirim bekliyor
Manchester City'nin genç stoperi Eric Garcia'nın peşinde olan Barcelona, İngiliz ekibinin talep ettiği 23 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim bekliyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan devinin 19 yaşındaki oyuncu için ayırdığı bütçe 10 milyon euro civarında.
Fenerbahçe'de Bruma sesleri
Yerli ya da ligi bilen yabancı isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen ve bonservisi PSV'de olan Bruma için Hollanda kulübü ile temasa geçti.
Takvim'in kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Fenerbahçe'nin Portekizli kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve futbolcunun menajeriyle de temas sağladığı belirtildi.
Edinson Cavani, Benfica ile el sıkıştı
Trabzonspor’dan forvete takviye
Bordo Mavililer, Valladolid’den 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza’yı satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor bu transfer için İspanyol ekibine iki taksit halinde 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Plaza’nın satın alma opsiyonun 5 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.
Lacazette, Atletico Madrid yolunda
Daily Star'ın haberine göre Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'de kalması nedeniyle Alexandre Lacazette'e yol göründü.
İddiaya göre Fransız golcü, 30 milyon sterlin karşılığında La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olacak.
Geride kalan sezonda Arsenal ile 39 resmi maça çıkan Lacazette rakip ağları 12 kez sarstı.
Anders Trondsen resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor Kulübü, Norveç'in Rosenborg takımından Anders Trondsen'i 950 bin euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Juventus'un yeni patronu Pirlo
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a boyun eğen Juventus, takımı ligde şampiyonluğa ulaştırmasına karşın teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırmıştı.
İtalyan devi sürpriz bir kararla bu ismin yerine Andrea Pirlo'yu getirdi.
Juventus, Pirlo'yu geçtiğimiz hafta U23 takımının başına geçirdiğini duyurmuş ve kendisi için imza töreni düzenlemişti.
Barış Sungur, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'dan genç futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır." denildi.
Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı belirtildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından da UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle yayımladığı videoyla deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Jasmin Scuk, Altay'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'la anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Scuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2017-2018 sezonundan bu yana Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu, Erzurum ekibiyle ligde ve kupada 96 maçta 10 gol kaydetmişti.
Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.
TRT Spor'un haberine göre Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.
Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
Milan, Torreira'nın peşinde
Tottenham'ın yeni hedefi Zeki Çelik
Tottenham, Lille forması giyen Zeki Çelik transferine kaynak yaratabilmek için iki oyuncusunu satılığa çıkartmayı planlıyor.
Mourinho’nun, bir süredir peşinde olduğu Fransa’nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Zeki Çelik’i transfer etmek için tüm planlarını hazırladığı bildirildi.
The Telegraph’ın haberine göre Tottenham’ın, Zeki’nin transferine kaynak yaratabilmek adına kadrosundaki bazı oyuncuları satılığa çıkaracağı öğrenildi. Bu doğrultuda da sağ bek Serge Aurier ile bir başka savunma oyuncusu Juan Foyth’un takımdan gönderilmesinin planlandığı bildirildi.
Beşiktaş'tan Balotelli hamlesi!
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Mario Balotelli ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.
A Spor'un haberine göre Brescia'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İtalyan yıldız, hafta içi İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak.
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transfer olacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.
TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Ne Trabzonspor'a ne de Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar." dedi.
Uğurcan Çakır Sheffield United yolcusu
Avrupa'da dev takımların izlediği iddia edilen Uğurcan Çakır Ada yolcusu
Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre Sheffield United genç eldiveni kadrosuna katmaya çok yakın.
İngiliz ekibinin 22 milyon euro bonservis önerdiği iddia ediliyor.
Hasan Ali, Başakşehir yolunda
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'ın Medipol Başakşehir'e transfer olacağı konuşuluyor.
A Spor'un haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Elneny'i bir yıl daha kiralamak istiyor
Siyah-beyazlılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mısırlı oyuncu bir yıl daha Beşiktaş'ta oynayabilir.
TRT Spor' dan Fırat Günayer'in haberine göre Beşiktaş, Mohamed Elneny’yi bir yıl daha kiralamak için Arsenal’la masaya oturdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Elneny'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor vermişti.
Kopenhag, Zanka'yı istiyor
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen savunma oyuncusu Zanka'ya eski takımı Kopenhag'ın talip olduğu belirtildi.
Milliyet'in haberine göre Danimarka ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun transferini yaklaşık 2 milyon euro karşılığında bitirmeye hazır.
Torino'da Giampaolo dönemi
Başakşehir'den Robinho'ya veda
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Robinho için veda mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen Robinho’nun sözleşmesinin sona erdiği bildirildi.
Açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 7, 2020
➡️ https://t.co/9fJR8mAkfG pic.twitter.com/iSjOyxjfKc
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu
TFF'nin getirdiği harcama limitinin ardından transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda kalan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Milliyet'in haberine göre Özellikle salgın sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle dikkat çeken Rıdvan Yılmaz için, Stuttgart siyah-beyazlı kulübe sözlü teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise genç sol bek için Alman ekibinden 5 milyon euro talep etti.
Stuttgart'ın, bir miktar para ve oyuncu teklifini kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sonraki satıştan pay olmak üzere birçok bonusu da sözleşmeye konulmasını istedi.
Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Stuttgart ise düşünmek için süre istedi.
Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.
Arsenal, Willian transferinde mutlu sona yakın
Chelsea ile sözleşmesi Ağustos sonunda sona erecek olan Willian, Arsenal yolunda.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Topçular'ın, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
7 yıldır Chelsea'de oynayan Willian'ın haftalık 100 bin pound kazanacağı da gelen bilgiler arasında.
Diagne, Al Wahda'ya önerildi
Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'ye kiralanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.
Kayserispor, Lung'un sözleşmesini uzattı
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un sözleşmesini uzattı.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı Twitter'dan yaptığı açıklamada Rumen kaleci için "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den Smolov hamlesi
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.
30 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle bu sezon 14 maça çıktı, 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'dan üç futbolcuya veda
Bordo Mavililer'de Fenerbahçe'ye imza atan Filip Novak ile kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ve Manoel Messias'a katkıları için teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Filip Novak'tan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK, Enver Cenk Şahin'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Enver Cenk Şahin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.
Max Kruse'nin yeni adresi Union Berlin
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada Kruse'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Cuma günü resmi sözleşmeye imzasını atacağı duyuruldu.
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👋 Good evening#fcunion pic.twitter.com/xRFz0Ca8ud— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) August 6, 2020
Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye döndü
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül." denildi.
Çağlar Söyüncü'yü Barcelona istiyor
NTVSpor'un haberine göre; Bir süre önce Leicester City ile temasa geçen Barcelona, Çağlar Söyüncü için 40 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Haberde bonservis bedelinde anlaşılması halinde Çağlar'ın Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 42 maça çıktı, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Mert Hakan yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyunun transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" mesajını içeren bir video ile duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Mert Hakan Yandaş! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
👉 https://t.co/kXvAb70kgE pic.twitter.com/RPYS9JFPEg
Alexis Sanchez Inter'de kalacak
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez'in bonservisiyle Inter'e katılacağını doğruladı.
Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen Sanchez, Antonio Conte yönetimindeki Inter'de iyi bir sezon geçirdi.
Bu sezon 30 maça çıkan Şilili oyuncu, 4 gol attı, 8 asist yaptı.
Tuchel, Alaba'yı istiyor
Paris Saint-Germain patronu Thomas Tuchel, Bayern Münih'ten David Alaba'yı transfer etmek istiyor.
Le 10 Sport'un haberine göre Tuchel, Alaba'nın önümüzdeki sezon Thiago Silva'nın yerini almasını istiyor.
Bayern 28 yaşındaki çocuğu satmaya açık, ancak Alaba'nın PSG'den daha çok Barcelona veya Real Madrid'i tercih edebileceği iddialar arasında.
Manchester City, Nathan Ake'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bournemouth'ta forma giyen savunma oyuncusu Nathan Ake'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Manchester City'nin Ake için Bournemouth'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödediğini yazdı.
Werder Bremen'den "Max Kruse" açıklaması
Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, geride kalan sezonda ise Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.
Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı
Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı yeniden renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Galatasaray Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden transfer açıklaması
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'ın durumuyla ilgili menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi.
Lig Radyo'ya konuşan Mirsad Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenernahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." dedi.
30 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Medipol Başakşehir ile anılıyordu.
Manchester United, Telles'i gözüne kestirdi
Manchester United'ın Porto forması giyen sol bek oyuncusu Alex Telles'in peşinde olduğu belirtildi.
A Bola'da yer alan haberde sol bek için arayışta olan İngiliz devinin 27 yaşındaki oyuncuyu öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.
Porto ile bir yıl daha sözleşmesi olan Telles'in adı Chelsea ile de anılıyordu.
Öte yandan 2016 yılında Telles'i Porto'ya 6.5 milyon euro karşılığında gönderen Galatasaray, o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.
Beşikaş'ta Domagoj Vida krizi
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, önemli bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, bayram öncesinde deneyimli oyuncuyla tesislerde bir görüşme gerçekleştirerek yıllık 3.5 milyon euro'luk ücretinde indirime gitmesini talep etti.
Vida ise bu talep üzerine sözleşmesine göre hareket edeceğini ve herhangi bir indirimi kabul etmeyeceğini ileterek ertesi gün tatile çıktı.
Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu!
Sloven futbolcuya Bologna ve Verona takımları talip oldu ve önümüzdeki günlerde transfer girişimleri başlayacak..
Fenerbahçe'de satış listesine konan isimlerden biri olan Miha Zajc için iki İtalyan kulübünün devreye girdiği öğrenildi.
tuttomercatoweb.com'un haberine göre, İtalya'dan Bologna ve Verona'nın Miha Zajc'a talip olduğu öğrenildi. İki kulübün de Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunacağı iddia edildi.
Sinan Bolat ve Serkan Kırıntılı’yla görüşmeler başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübe için tecrübeli bir yedek kaleci istedi.
Beşiktaş’ın, Belçika Kulübü Royal Antwerp’le yollarını ayıran Sinan Bolat ve Konyaspor’un tecrübeli eldiveni Serkan Kırıntılı’yla görüşmelere başladığı bildirildi.
31 yaşındaki Sinan Bolat’ın bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Siyah-Beyazlı formaya en yakın isim olduğu öğrenildi. (Fanatik)
Ferran Torres resmen Manchester City'de
Premier Lig ekibi Manchester City, Valencia'dan kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı.Haberin devamı için tıklayın
Gençlerbirliği Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sadio Diallo'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Gineli oyuncu, 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Manchester United'dan Williams'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki sol beki Brandon Williams'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile Haziran 2024'e kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Williams'ın sözleşmesine bir yıllık uzatma opsiyonu da eklendiği aktarıldı.
Manchester United altyapısından yetişen Williams, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni kulübü Atletico Mineiro
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
Altaylı Cenk Özkacar, Lyon yolunda
Chelsea'den Dunk atağı
İşte takımların harcama limitleri!
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Süper Lig kulüpleri için belirlenen 2020-21 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini görmek için tıklayın...
Aykut Kocaman'dan Kasımpaşa'ya ret
Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa'nın Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Akşam'da yer alan habere göre deneyimli teknik adam, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediğini ileterek teklifi geri çevirdi.
Milan'dan Ibrahimovic'e yeni sözleşme teklifi
Milan, sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in bir sezon daha takımda kalması için harekete geçti.
Calciomercato'nun haberine göre Milan yönetimi, 38 yaşındaki futbolcuya yıllık 7 milyon euro teklif etti.
Balotelli, Romanya yolunda!
Brescia ile yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli, Rumen kulüplerinden CFR Cluj ile görüşüyor.
Romanya basınından GSP'de yer alan haberde taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği iddia edildi.
Beşiktaş, Junior Fernandes'le anlaşmak üzere
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın ardından Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren bir diğer oyuncu Junior Fernandes ile de anlaşmak üzere.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Haberde mali konularda anlaşmanın sağlandığı ve ufak detayların da netleşmesinin ardından imzaların atılabileceği kaydedildi.
Ronaldo, PSG'ye gitmek istemiş!
France Football'un haberine göre Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 2020 yazında takımdan ayrılarak PSG'ye gitmek istiyordu ancak dünya genelinde patlak veren salgın bu transferin önünü tıkadı.
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Dev takas planı!
Beşiktaş, Teknik Direkör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın transferi için harekete geçti.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Fenerbahçe, bu istek doğrultusunda oyuncunun Adem Ljajic ile takasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak iki kulübün başkanları Ali Koç ile Ahmet Nur Çebi, ilerleyen günlerde bir araya gelecek.
Galatasaray'ın Lemina kararı...
Galatasaray, geçen sezon Southampton'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı yeniden kiralamama kararı aldı.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Fatih Terim ve ekibi, oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle orta alanda daha istikrarlı bir alternatif arayışına girdi.
Haberde Lemina'nın menajerlerinin ise Beşiktaş ile temasa geçtiği de öne sürüldü.
Leicester, Chilwell'in bonservis bedelini belirledi
Trabzonspor'dan Elneny hamlesi
Trabzonspor, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Arsenal'in başarılı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Beşiktaş'ın da kadrosunda tutmak istediği 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor da devreye girdi. Yeni sezonda yoluna Eddie Newton yönetiminde devam edecek olan bordo mavili ekip, hem oyuncuya hem de kulübü Arsenal'e teklifini sundu.
Beşiktaş'ta Ömer Ali Şahiner sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direkör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'i gündemine aldı.
NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor'a takas önermeyi planlıyor.