CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş, Kamil Grosicki'yi kadrosuna katıyor!

Yerli ya da ligi bilen yabancı isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler bir dönem forması giyen ve bonservisi 'de olan Bruma için kulübü ile temasa geçti.

Takvim'in kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı haberde 'nin Portekizli kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve futbolcunun menajeriyle de temas sağladığı belirtildi.