Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen , bir transferi daha bitirmek üzere.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler bugün son olarak forması giyen ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelecek.

35 Senagalli golcü bugün saat 16:55'te İstanbul'da olacak.