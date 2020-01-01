Marc Roca, Bayern Münih'te
Bundesliga devi Bayern Münih, Marc Roca’nın transferi konusunda Espanyol ile anlaşmaya vardı.
Sport’un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.
Bayern Münih bu futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Keçiörengücü'nden iki transfer daha
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, orta saha hattına Sancaktepe FK'den 24 yaşındaki İrfan Akgün, kanat hattına yine aynı takımdan 22 yaşındaki Ogün Bayrak transfer edildi.
Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.
Bayern, Martinez için bonservis istemeyecek
Bayern Münih’te sekiz yıldır forma giyen ve bu süreçte 22 kez kupa kaldıran Javi Martinez’in Almanya macerası sona eriyor.
Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren tecrübeli orta saha oyuncusuna izin çıktı.
Sky’ın haberine göre Bayern Münih, bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için taliplerinden bonservis bedeli istemeyecek.
32 yaşındaki İspanyol futbolcu ile eski kulübü Athletic Bilbao ve Suudi Arabistan takımı Al Nasr ilgileniyor.
Bavyera ekibi, Javi Martinez'i 2012 yazında Athletic Bilbao'dan 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Bayern Münih'te sekiz sezonda 271 maça çıkan Javi Martinez, 17 gol atıp 10 da asist yaptı.
Milan, Ozan Kabak'ı istiyor
Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği AC Milan, Ozan Kabak'ın peşine düştü.
Sky Italia'nın haberine göre Milan yönetimi, 20 yaşındaki savunmacı için Schalke 04 ile masaya oturdu.
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuş, bu kulübün ligden düşmesinin ardından sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.
Perotti, Fenerbahçe için geliyor
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı Lacivertliler, Roma'dan kanat oyuncusu Diego Perotti ile her konuda anlaşmaya vardı.
Perotti'nin bugün öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.
2016'da Genoa'dan 9 milyon euro'ya alınan 32 yaşındaki oyuncu, Roma'da toplam 160 maça çıkarken 38 gol ve 29 asistle oynadı.
October 3, 2020
PSG ve Arsenal, Aouar için yarışıyor
Lyon'un yıldızı Houssem Aouar transferinde Arsenal'a yeni bir rakip çıktı.
L'Equipe'in haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Aouar için harekete geçti.
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Aouar transferi için Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile iki kez görüşme yaptığını söyledi.
Konuyla ilgili geçtiğimiz Çarşamba günü açıklama yapan Aulas "Avrupa'daki üç önemli kulübün Houssem ile ilgilendiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 41 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Inter, Alonso için teklif yapmaya hazırlanıyor
İtalya Serie A'ya iyi bir başlangıç yapan Inter, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Chelsea döneminde birlikte çalıştığı 29 yaşındaki İspanyol sol beki takımında istediğini yönetime bildirdi.
Conte'nin bu isteğine olumlu yanıt veren kulüp yönetimi Chelsea'ye teklif sunmak için hazırlıklara başladı.
Geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta forma giyen Alonso, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş, Bruma'yı istiyor
TRT Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'yı kiralamak için kulübü PSV ile görüşmelere başladı.
Bruma, Hollanda ekibinde çıktığı 42 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Michael Frey'i bir yıllığına Belçika temsilcisi Waasland-Beveren'e kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey, Belçika'nın Waasland-Beveren takımına 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK'ye Malili golcü
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Malili golcü oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Lucas Torreira Atletico yolunda
Goal'ün edindiği bilgiye göre Atletico Madrid, orta sahasını Arsenal'de gözden düşen Lucas Torreira ile güçlendirmek üzere.
İspanyol ekip uzun süredir peşinde olduğu Uruguaylı oyuncunun transferinde Arsenal'i ikna etmeyi başardı. Transferin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.
Roma Smalling transferini bitiyor
The Athletic'te yer alan habere göre Romai Manchester United'tan Chris Smalling'i kadrosuna katmaya oldukça yakın.
Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Atletico Cavani'nin peşinde
AS'ta yer alan habere göre Atletico Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Cavani'ye teklif yapmaya hazır.
Bu yaz hücum hattını Barcelona'dan Luis Suarez ile güçlendiren Simeone, kadrosuna bir tecrübeli golcüyü daha katmak istiyor.
Arsenal Mesut Özil için ömzüm bulamadı
Daily Star'da yer alan habere göre Arsenal, Mesut Özil için teklif beklemeye devam ediyor.
Londra kulübü, bu transfer sezonunda Mesut'u elinden çıkartmak istiyordu. Ancak şu ana kadar uygun bir teklif alamadılar.
Jimmy Durmaz, Karagümrük yolunda
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük transfer çalışmalarına devam ediyor.
A Spor'un haberine göre İstanbul temsilcisi, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Jimmy Durmaz için temaslara başladı.
Fatih Karagümrük son olarak Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralamıştı.
Ricardo Gomes, BB Erzurumspor'da
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.
Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.
Yeni Malatyaspor, Lazio'dan transfer yaptı
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Torgeir Börven, Ankaragücü'nde
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Rosenborg takımından kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden başkan Mert, takımda eksik görülen mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını söyledi.
MKE Ankaragücü'ne hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Torgeir Börven ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını aktararak, "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.
Cisse, Fenerbahçe için geldi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Senegalli santrfor Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır." şeklinde konuştu.
Senegalli santrfor, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 22 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırdı.
Ross Barkley'nin yeni adresi Aston Villa
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Ross Barkey'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
🟣 #WelcomeRoss 🟣@RBarkley8 arrives at Villa Park on a season-long loan! 👊— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 30, 2020
Fenerbahçe Cisse'yi İstanbul'a davet etti
Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler bugün son olarak Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelecek.
35 Senagalli golcü bugün saat 16:55'te İstanbul'da olacak.
Milan, Bolongna'nın yıldız adayı Tomiyasu ile ilgileniyor
Calcio Mercato'ya göre Bolognalı Takehiro Tomiyasu'yu Milan istiyor.
Stefano Pioli, transfer penceresi kapanmadan takımın savunma hattını güçlendirmeyi umuyor.
Milan, 21 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
Dembele, Manchester United'ın teklifini reddetti
Fransız forvet Old Trafford'a gitmeye pek hevesli değil.
Sky Deutschland'ın haberine göre; Ousmane Dembele, Manchester United'ın transfer teklifine rağmen Barcelona'da kalıp şansını denemek istiyor.
23 yaşındaki oyuncu, son sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Barcelona'ya katkıda bulunamamıştı ve kendisi hakkındaki düşünceleri tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş'ta karar zamanı! Ya Rosier ya Santon
Fenerbahçe'nin Visca formülü
Seri için görüşmeler başladı
Ruben Dias resmen Manchester City'de
Premier Lig ekibi Manchester City, Benfica'dan savunma oyuncusu Ruben Dias'ı renklerine bağladı.
23 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Manuel Fernandes, Kayserispor'da
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada Portekizli futbolcu ile iki yıllığına el sıkıştıklarını duyurdu.
Berna Gözbaşı, Başakşehir’den sol bek Aziz Behich’i de kiralık olarak kadroya katacaklarını söylerken, golcü transferi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Geçtiğimiz sezon Rus kulübü Krasnodar’da 19 resmi maça çıkan Fernandes, rakip ağları 3 kez havalandırmıştı.
Türkiye’de üç sezon Beşiktaş forması giyen tecrübeli oyuncu, bu takımda ise 112 maça çıkıp 20 gol ve 5 asistle oynamıştı.
Kayserispor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödeyemecek.
Valentin Rosier, Beşiktaş yolunda
beIN SPORTS’un haberine göre Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
İstanbul ekibi, Sporting’den 24 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier ile her konuda anlaşmaya vardı.
Portekiz ekibinin 2019 yazında Dijon’dan transfer ettiği Rosier, geçtiğimiz sezon 15 maçta görev yaparken skor katkısında bulunamamıştı.
Michael Frey'nin yeni adresi Belçika oluyor
Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan İsviçreli futbolcu Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika temsilcisi Waasland-Beveren ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in kiralanması için Waasland-Beveren ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Josef'in lisansı çıkarıldı
Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.
Manchester United'dan Cavani hamlesi
İngiliz ekip, PSG'den ayrılan Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, forvet arayışlarını sürdürüyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Manchester United, PSG'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Cavani'yi renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.
Cavani transferinde mutlu sona ulaşılamaması halinde Real Madrid'den Luka Jovic de alternatifler arasında yer alıyor.
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gökhan İnler resmi imzayı attı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, ön libero Gökhan İnler'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki Gökhan İnler ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Alex Telles için şaşırtan teklif
Manchester United, Porto forması giyen Alex Telles için ilk teklifini 12 milyon pound olarak iletti.
Kırmızı Şeytanlar'ın Galatasaray'ın da yüzde 10'luk bir pay alacağı transferle ilgili 40 milyon pound önereceği iddia ediliyordu.
Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon sterlin talep ediyor.
İstenen bedelde anlaşabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Sterlin'le Portekiz ekibine teklifini sundu.
Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Gökhan İnler TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmak üzere.
Milliyet'in haberine göre Adana Demirspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan İnler ile anlaştı.
Kariyerinde Napoli, Leicester, Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki orta Gökhan İnler, son olarak Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini uzatmamış ve boşa çıkmıştı.
Umut Nayir'e Hajduk Split talip
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden Umut Nayir'e Hırvat ekibi Hajduk Split'in talip olduğu ortaya çıktı.
Golcü oyuncunun menajeri Ergün Yücel, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen takımlar var. Türkiye'den kulüplerle de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Al Ittihad, Rodrigues'i geri istiyor
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği soru işareti olan ve bir süre önce görüşmeler yapılan Garry Rodrigues ile ilgili karar verildi.
Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlere göre yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille'nin Garry Rodrigues'in takıma dönmesini istediği belirtildi.