CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'tan Jedvaj pazarlığı

Manchester City akademisinin yeteneklerinden Jayden Braaf, sezonun geri kalanında kiralık olarak Udinese'de forma giyecek.

Hollandalı oyuncunun adı RB Leipzig ve Borussia Dortmund gibi bir Bundesliga ekipleriyle de anılmıştı ama Goal'ün ulaştığı bilgilere göre genç yıldız Serie A'da ter dökecek.

Braaf, Manchester City'ye 2018'de PSV Eindhoven'dan transfer edilmiş ve kısa sürede altyapının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmişti. 18 yaşındaki oyuncu, A takım kadrosuyla antrenmanlarına çıksa da Pep Guardiola'nın gözüne giremedi.

Braaf, 12 yıl aradan sonra ilk kez FA Gençlik Kupası'nı kazanan U18 takımının en gözde oyuncusuydu.