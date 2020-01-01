Emre, Vedat Muriç’in ’ya satışından elde edilen gelir sonrası, dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emer Belözoğlu, daha önce Edin Visca için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.

Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun ’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.