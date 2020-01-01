Ankara Keçiörengücü, Ganalı Dodoo'yu transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Joe Dodoo ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'de Bolton Wanderers forması giyen 25 yaşındaki sol bekle 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Fatih Karagümrük, Sloven futbolcu Balkovec'i kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Sloven milli futbolcu Jure Balkovec'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Empoli'de forma giyen Balkovec, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta bir gol attı.
Alessandro Florenzi resmen PSG'de
Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İmzasının ardından konuşan Florenzi, "PSG oyuncusu olacağım için çok mutluyum. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim. Dünyanın en iyi futbolcularıyla takım arkadaşı olacağım" ifadelerini kullandı.
Kariyerinin büyük bölümünü Roma'da geçiren ve kaptanlığa kadar yükselen Florenzi, bu kulüpte çıktığı 295 maçta 30 gol atıp 33 de asist yaptı.
Konyaspor, stoper Adil Demirbağ'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper Adil Demirbağ ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun 4 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Adil Demirbağ, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti." denildi.
Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Adanaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Celil Yüksel'in transferine ilişkin, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret AŞ, şirketimize net 900 bin TL transfer bedeli ödeyecektir."
Konyaspor, Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sokol Cikalleshi ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Oyuncunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, Cikalleshi'nin kariyerinde 303 maçta 92 gol attığı kaydedildi.
Luis Suarez için Atletico Madrid devreye girdi
Barcelona'nın yıldızı için bir aday daha çıktı.
Katalanlar, yakın zamanda Luis Suarez ile yollarını ayırmak isterken Atletico Madrid oyuncuya talip oldu.
Böylelikle Juventus'a transfer olması beklenen Uruguaylı golcü için bir talip daha çıkmış oldu.
Gençlerbirliği, Motta'yı kadrosuna kattı
Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.
Mustafa Kapı Galatasaray'a veda etti
Galatasaray ile anlaşamayan ve Fransa'nın Lille takımına transferi beklenen 18 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.
Genç oyuncu, Instagram hesabında yer alan paylaşımında, Fransa'da futbol hayatını sürdüreceği yönünde ifadeler kullandı.
Kalinic adım adım Kartal'a
Beşiktaş, Nikola Kalinic'te karar kıldı. Hırvat oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Siyah-Beyazlılar, İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki forvete, "1 milyon Euro imza parası verelim, bonservisini al, gel" teklifinde bulundu.
Bu öneriye sıcak bakan tecrübeli golcü de kulübüyle görüşmelere başladı. Kalinic'ten istediği verimi alamayan ve yıldız oyuncunun teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almaması sebebiyle Madrid temsilcisinin de transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor. (Fanatik)
Fenerbahçe'nin hedefi Edin Visca
Emre, Vedat Muriç’in Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emer Belözoğlu, daha önce Edin Visca için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.
Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.
Josef de Souza Beşiktaş'a imza atmak için geliyor
A Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve kendisini siyah beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transferini bitiriyor
Orta sahaya Etebo'yu transfer eden Galatasaray bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı.
Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transfer için Kayserispor'a Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Tarafların bugün bir kez daha görüşme yapmaları bekleniyor. (Fanatik)
Fulham, Kenny Tete'yi transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Olympique Lyon'dan defans oyuncusu Kenny Tete'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamda, Hollandalı milli oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Ajax'ta başlayan Tete, 2017'de katıldığı Olympique Lyon'da 80 maça çıktı ve 1 gol attı.
Batshuayi Crystal Palace'da
Michy Batshuayi yeniden Crystal Palace'a kiralandı.
Sakatlıkları nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon da Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti.
Batsman Returns. #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/9n3xHPhsy2— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 10, 2020
Tisserand transferinde geri sayım başladı
Fenerbahçe stoper transfererinde de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
TRTSpor'un haberine göre sarı lacivertli ekip Marcel Tisserand'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe önümüzdeki 1 hafta içerisinde Demokratik Kongo asıllı futbolcu ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Beşiktaş, Gökhan Töre ile henüz anlaşamadı
Yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi beklenen tecrübeli oyuncu, buna rağmen Beşiktaş yönetimiyle henüz anlaşmaya varamadı.
Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini 4 milyon lira karşılığında fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş ile masaya oturdu.
A Spor' da yer alan habere göreyse bonservisi elinde olan deneyimli kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı ekip arasındaki ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. Taraflar bir kez daha görüşecek.
Galatasaray, Okay için pazarlık masasında
Orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, Celta Vigo ile Okay için pazarlık etmeye devam ediyor.
Etebo'dan sonra orta sahaya Okay Yokuşlu'yu da almak isteyen Galatasaray, Celta Vigo ile pazarlık halinde.
Sabah' ta yer alan haberde sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya karşılık 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. İspanyol kulübü ise 7 milyon euro'nun üzerinde bonservis istedi.
Trabzonspor'a bir Brezilyalı daha
Bordo-mavililerin sağ kanat transferi için Internacional'den Pottker'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir Brezilyalı oyuncuyu daha kadrosuna katabilir.
Sabah' ın haberine göre bordo-mavililer, sağ kanat için scout ekibinin tavsiyesi ile Internacional'den William Pottker'i gündemine aldı.
26 yaşındaki Pottker'in bonservisi için teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.