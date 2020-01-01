Tottenham, Gareth Bale'i kiralıyor
Tottenham, Real Madrid'deki geleceği uzun zamandır belirsizliğini koruyan Gareth Bale'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Daily Mail'in haberine göre 7 yıl aradan sonra yeniden İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinden 15 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
Borja Valero, Fiorentina’ya döndü
Serie A ekibi Fiorentina, Inter’den Borja Valero’yu kadrosuna kattı.
35 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, daha önce beş yıl mor formayı giyip Inter'e transfer olmuştu.
NUMERO DI MAGLIA | 🔢— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 16, 2020
Borja Valero è il nostro nuovo numero 6⃣⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/mf3aI9s7DO
Leverkusen, Kolasinac’ı istiyor
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Arsenal sağ beki Sead Kolasinac’ı gündemine aldı.
Bild’in haberine göre Alman ekibi bu futbolcu için kulübüyle masaya oturacak.
Arsenal’ın Kolasinac için 10 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.
Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı
İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.
Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.
Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.
Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.
Cengiz Ünder, Leicester City yolunda
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder'in transferinde sona yaklaştı.
Leicester City, pazarlıkların olumlu sonuçlanması halinde milli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 maça çıkan Cengiz Ünder, rakip ağları 3 kez sarsmıştı.
Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 2+2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Akgün, Altınordu forması giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.
Geçen sene İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydiğini aktaran Oğuzhan Akgün, "Şimdi tek amacım Altınordu'da kendimi ispatlamak. Genç oyunculardan kurulu kadroda takımımızın başarısı için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Oğuzhan Akgün, geçen sezonun ilk devresinde İstanbulspor'la TFF 1. Lig'de 6 maça çıktı. Oğuzhan Akgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş'ın ardından Altınordu'nun dördüncü transferi oldu.
Everton kadrosunu boşaltmak istiyor
Mirror'da yer alan habere göre bu yaz kadrosunu James Rodriguez, Allan ve Abdoulaye Dacoure'la güçlendiren Carlo Ancelotti, kadrosunda kullanmak istemediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Everton'ın transferi sezonu kapanmadan önce Moise Kean, Alex Iwobi, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson ve Bernard ile yollarını ayırabileceği iddia ediliyor.
Dele Alli, Real Madrid'in yolunu tutabilir
Spurs Başkanı Daniel Levy, Bale'i yeniden Tottenham'a kazandırmak için tüm şartlarını zorluyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre Tottenham, Gareth Bale transferinin bir parçası olarak Dele Alli'nin Real Madrid'e gitmesine izin verebilir.
Antalyaspor savunmasını güçlendirdi
Antalyaspor, Ankaraspor'da forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Ali Eren İyican'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Ankaraspor'dan 1999 doğumlu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Jailson’a Çin’den talip çıktı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Uzak Doğu’nun yolunu tutabilir.
TRT Spor’un haberine Çin Süper Ligi ekibi Dilan Pro, bu futbolcu için sarı lacivertli ekibe resmi teklifte bulundu.
Gareth Bale dönüş yolunda
2013 yılında 101 milyon euro’luk rekor bedelle Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale, eski kulübüne dönebilir.
Galli futbolcunun menajeri Jonathan Barnett, BBC’ye yaptığı açıklamada kulüplerin bu transfer için görüşme halinde olduğunu söyledi.
Bale’in Tottenham’a dönmeyi arzuladığını söyleyen Barnett, “Gareth hâlâ Tottenham’ı seviyor. Yeniden o formayı giymek istiyor” ifadelerini kullandı.
Real Madrid’de çıktığı 251 maçta rakip ağları 105 kez sarsan Bale, Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kaldırırken, iki de La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Ancak teknik direktör Zinedine Zidane ile bir türlü yıldızı barışmayan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon yanlızca 16 maçta görev aldı.
Samsunspor, Tomane'yi kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekizli forvet oyuncusu Antonio Manuel Fernandes Mendes'i (Tomane) transfer etti.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti.
Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.
Branislav Ivanovic, İngiltere'ye döndü
İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion, Zenit ile sözleşmesi sona eren Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Sırp savunma oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chelsea'de geçirdiği 9 yılın ardından 2017'de Zenit'e transfer olan Ivanovic, Rus ekibinde geçen sezon 35 maçta forma giydi ve 4 gol attı.
Schalke, Paciencia'yı kiraladı
Bundesliga takımlarından Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Portekizli futbolcu Goncalo Paciencia’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncu Paciencia’nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Schalke 04 Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Schneider, 26 yaşındaki Goncalo Paciencia’yı transfer etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Paciencia’nın özellikle karşılaşmaların son bölümünde Schalke takımını gol yollarında daha tehlikeli kılacağını bildirdi.
2018’de Porto takımından Eintracht Frankfurt’ta transfer olan Paciencia, Alman takımında 61 maçta forma giydi ve 15 gol attı.
Paciencia, Portekiz Milli Takımı'nda da 2 maçta 1 gol kaydetti.
Aubameyang 2023'e kadar Arsenal'da
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Aubameyang, "Bu özel kulübe imza atmakta asla şüphe etmedim. Arsenal efsanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Arsenal'ın 2018 yılında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Aubameyang, İngiliz kulübünde 111 maça çıktı ve 72 gol kaydetti.
Vedat Muric resmen Lazio'da
Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.
Ayrıca, Muric'in ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Benik Afobe, Türkiye'ye geldi
Alexander Sörloth krizinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den forvet oyuncusu Benik Afobe her konuda anlaşmaya vardı.
Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki golcünün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzası atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Bristol City forması giyen Afobe, görev yaptığı 12 maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.
Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı
MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
MKE Ankaragücü'ne 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki hücum oyuncusu, toplam 19 gol attı.
İlhan Parlak, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, takım kaptanı Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Grealish'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Grealish, 8 yaşında altyapısına dahil olduğu Aston Villa'nın A takımındaki ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıkmıştı.
Geçen hafta Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere Milli Takımı'nın formasını ilk kez giyen Grealish, son yıllarda sergilediği performansın ardından transfer söylentileriyle gündeme gelmişti.
Grealish, geçen sezon Aston Villa'da 41 karşılaşmada görev yapmış ve 10 gol kaydetmişti.