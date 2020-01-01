CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Atletico Madrid, Luis Suarez için geri sayımda!

Atletico Madrid, Luis Suarez ile anlaştı!
Barcelona'da gözden çıkartılan Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi artık an meselesi.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre transferle ilgili son detaylar görüşülüyor.
Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Luis Suarez, Teknik Direktör Diego Simeone ile de görüştü.
İmzaların atılması için Alvaro Morata'nın Juventus'a transferi bekleniyor.
Semedo, Wolverhampton yolunda
Wolverhampton, Barcelona'nın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağlamak üzere.
İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Barcelona ile 35 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Wolverhampton ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Rennes Uğurcan'a talip oldu
Sörloth'un sağlık kontrolü iptal oldu!
Alexander Sörloth bugün Leipzig için sağlık kontrolünden geçecekti. Ama Jan Aage Fjortoft'un haberine göre bu işlem iptal edildi.
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncunun sağlık kontrolünün neden iptal edildiği ile ilgili bir bilgi henüz basına yansımadı.
Başakşehir Aboubakar ile görüşüyor
NTV'de yer alan habere göre Başakşehir, hücum hattını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile güçlendirecek.
Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin de olumlu geçmesi durumdunda Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Arturo Vidal, Inter'de
PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.
PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.
Tottenham’dan Lingaard’ı istiyor
Kadrosunu Reguilon ve Bale ile güçlendiren Tottenham, şimdi de gözünü Jesse Lingard’a dikti.
Mourinho’nun eski öğrencisini çok istediği ve Tottenham’ın da bu transfere 30 milyon sterlin ayırdığı iddia edildi.
Domagoj Vida, İtalya yolcusu
Sabaah'ın haberine göre Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti.
Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi.
Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.
Cengiz Ünder resmen Leicester City'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
🔵 #ÜnderTaken 🔵 pic.twitter.com/gznqopgpBT— Leicester City (@LCFC) September 20, 2020
Ze Luis, Fenerbahçe'ye doğru
Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Samatta transferine çok yaklaşan Fenerbahçe'ye Porto'dan mesaj geldi.
Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Milan, Krunic’i elden çıkarıyor
Serie A ekibi Milan, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic ile yollarını ayırıyor.
Calcio Mercato’nun haberine göre daha önce Bundesliga ekibinden gelen 6 milyon euro’luk teklifi beklemeye alan İtalyan kulübü son kararını verdi.
Freiburg’un teklifi değerlendirilecek ve bu futbolcu Almanya’nın yolunu tutacak.