CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Atletico Madrid, Luis Suarez için geri sayımda!

Sabaah'ın haberine göre ekiplerinden , Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti.

Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi.

Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, 'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.