Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Atletico Madrid, Luis Suarez için geri sayımda!

Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerindeki tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum()
Luis Suarez Villarreal vs Barcelona La Liga 2019-20
Getty Images

Atletico Madrid, Luis Suarez ile anlaştı!

2020-09-21T14:34:03Z

Barcelona'da gözden çıkartılan Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi artık an meselesi.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre transferle ilgili son detaylar görüşülüyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Luis Suarez, Teknik Direktör Diego Simeone ile de görüştü.

İmzaların atılması için Alvaro Morata'nın Juventus'a transferi bekleniyor.

Semedo, Wolverhampton yolunda

2020-09-21T14:02:41Z

Wolverhampton, Barcelona'nın Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'yu renklerine bağlamak üzere.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Barcelona ile 35 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Wolverhampton ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Nelson Semedo Levante Barcelona LaLiga 02112019
Getty

Rennes Uğurcan'a talip oldu

2020-09-21T13:07:16Z

A Spor'da yer alan habere göre Rennes, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Fransız kulübün bu transfer için 15 milyon euro'yu gözden çıkarttığı iddia edildi.

 

Ugurcan Cakir Turkey
Getty

Sörloth'un sağlık kontrolü iptal oldu!

2020-09-21T12:19:41Z

Alexander Sörloth bugün Leipzig için sağlık kontrolünden geçecekti. Ama Jan Aage Fjortoft'un haberine göre bu işlem iptal edildi.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncunun sağlık kontrolünün neden iptal edildiği ile ilgili bir bilgi henüz basına yansımadı.

 

Alexander Sorloth Trabzonspor
AA

Başakşehir Aboubakar ile görüşüyor

2020-09-21T10:38:11Z

NTV'de yer alan habere göre Başakşehir, hücum hattını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar ile güçlendirecek.

Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin de olumlu geçmesi durumdunda Başakşehir ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Arturo Vidal, Inter'de

2020-09-20T12:50:33Z

Serie A ekibi Inter, Barcelona’dan Arturo Vidal’ı kadrosuna katıyor.

Goal’ün edindiği bilgiye göre taraflar 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Şilili orta saha oyuncusunun bu akşam İtalya’da olması bekleniyor.

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

2020-09-20T11:44:01Z

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.

PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.

Tottenham’dan Lingaard’ı istiyor

2020-09-20T10:19:50Z

Kadrosunu Reguilon ve Bale ile güçlendiren Tottenham, şimdi de gözünü Jesse Lingard’a dikti.

Mourinho’nun eski öğrencisini çok istediği ve Tottenham’ın da bu transfere 30 milyon sterlin ayırdığı iddia edildi.

Domagoj Vida, İtalya yolcusu

2020-09-20T08:51:12Z

Sabaah'ın haberine göre Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti.

Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi.

Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor.  Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.

Ze Luis, Fenerbahçe'ye doğru

2020-09-20T06:54:45Z

Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre Samatta transferine çok yaklaşan Fenerbahçe'ye Porto'dan mesaj geldi.

Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Milan, Krunic’i elden çıkarıyor

2020-09-20T06:19:50Z

Serie A ekibi Milan, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic ile yollarını ayırıyor.

Calcio Mercato’nun haberine göre daha önce Bundesliga ekibinden gelen 6 milyon euro’luk teklifi beklemeye alan İtalyan kulübü son kararını verdi.

Freiburg’un teklifi değerlendirilecek ve bu futbolcu Almanya’nın yolunu tutacak.